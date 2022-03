LG Innotek

LG Innotek plant, bis 2040 CO2-neutral zu sein

Seoul, Südkorea, 24. März 2022 (ots/PRNewswire)

LG Innotek wird bis 2030 auf 100% erneuerbare Energien umstellen.

LG Innotek wird die Validierung von Zero Waste auf Deponien an allen Standorten übernehmen und alle Geschäftsfahrzeuge durch emissionsfreie Fahrzeuge ersetzen.

"LG Innotek wird den Kundenwert durch ausgewogenes ESG-Management steigern."

LG Innotek (CEO Cheoldong Jeong) plant, die CO2-Neutralität bis 2040 zu erreichen.

Das Unternehmen gab am 23. bekannt, dass es den '2040 Carbon Neutrality Plan' auf einer kürzlichen ESG-Ausschusssitzung abgeschlossen hat. Mit dieser Erklärung erwartet LG Innotek weitere Impulse für sein ESG-Management.

Unter CO2-Neutralität versteht man den Staat, in dem ein Unternehmen keine CO2-Emissionen erzielt, indem es Pläne umsetzt, so viele Treibhausgase wie möglich zu beseitigen. Da Klimawandel und ESG-Management als Themen in der Branche zunehmen, streben viele globale Unternehmen nach Klimaneutralität.

LG Innotek kündigte den Plan zur CO2-Neutralität an, um das Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen und die Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu leiten und so mit den globalen Bemühungen zur Bewältigung des Klimawandels Schritt zu halten.

Der 2040 Carbon Neutrality Plan enthält jährliche Ziele und detaillierte Strategien zur Erreichung der CO2-Neutralität. Bis 2030 wird das Unternehmen auf erneuerbare Energien für den gesamten Stromverbrauch an seinen Standorten auf der ganzen Welt umsteigen und bis 2040 keine CO2-Emissionen mehr erzielen.

Der erste Schritt ist die Nutzung von 100% erneuerbarer Energie an allen Standorten bis 2030. Strom macht mehr als 90% der Treibhausgasemissionen von LG Innotek aus. Deshalb ist es für das Unternehmen so wichtig, seinen Strom aus erneuerbaren Energien klimaneutral zu sichern.

Um dies zu erreichen, plant LG Innotek die Einführung und den Ausbau von Solarstromerzeugungsanlagen an seinen koreanischen Standorten. Außerdem wird das Unternehmen uns das Power Purchase Agreement (PPA)-Programm vorstellen, bei dem ein Unternehmen Strom direkt von einem Stromerzeugungsunternehmen für erneuerbare Energien kauft, und das Green Premium-Programm, bei dem ein Unternehmen erneuerbaren Strom von der Korea Electric Power Corporation erhält (KEPCO) gegen eine zusätzliche Gebühr.

Tatsächlich erhält LG Innotek in diesem Jahr 192 Gigawatt erneuerbaren Strom durch die Green Premium. Dieser Betrag entspricht dem Strom, den 65.000 Haushalte ein Jahr lang nutzen können.

Das Unternehmen hat auch einen Plan, um den Einsatz von erneuerbaren Energien in Übersee-Produktionsanlagen wie der in Vietnam zu erhöhen. Es wird Programme wie PPA und erneuerbare Energienutzung Zertifizierung in jedem Land verwenden und die Einführung von Solarenergie-Erzeugungsanlagen zu prüfen.

LG Innotek wird auch verschiedene Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen durchführen.

Insbesondere plant das Unternehmen, die Zero Waste to Landfill (ZWTL)-Validierung an seinen Standorten im In- und Ausland zu erwerben, um die Treibhausgasemissionen aus den Deponieabfällen zu reduzieren.

Die ZWTL-Validierung ist ein internationaler Indikator, den Underwriters Laboratories (UL), ein weltweit tätiges Unternehmen für Sicherheitswissenschaften, durch die Bewertung der Recyclingrate von Unternehmen ausstellt. Im vergangenen Jahr erhielt das Gumi-Werk von LG Innotek zum ersten Mal in der Material- und Komponentenindustrie die höchste Platin-Validierung in Anerkennung des Recyclings der gesamten produzierten Abfälle.

Darüber hinaus will LG Innotek bis 2030 alle Geschäftsfahrzeuge durch emissionsfreie Fahrzeuge ersetzen, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Dazu baut das Unternehmen die Ladestationen für Elektrofahrzeuge an seinen heimischen Standorten kontinuierlich aus.

CEO Cheoldong Jeong sagte: "LG Innotek wird die Bemühungen um den Aufbau eines nachhaltigen Ökosystems leiten, indem es die Investitionen ausweitet und Technologien zur Minimierung der Umweltauswirkungen einführt." Er fügte hinzu: "Wir werden den Kundenwert erhöhen, indem wir ein ausgewogenes ESG-Management in allen Bereichen wie Umwelt, Soziales und Governance praktizieren."

