Das Werk von LG Innotek erreicht eine 100-prozentige Recyclingquote

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Das Werk von LG Innotek in Gumi erhielt die Validierung "Zero Waste to Landfill" auf Platin-Niveau

Das Unternehmen erreichte eine 100%ige Wiederverwertungsquote, wodurch 970 Tonnen Treibhausgas pro Jahr eingespart wurden

"LG Innotek wird die globale ESG-Führerschaft sichern"

LG Innotek (CEO Cheoldong Jeong) gab am 9. November bekannt, dass sein Werk in Gumi, Gyeongsangbuk-do, Korea, die "Zero Waste to Landfill (ZWTL)"-Validierung der Stufe "Platin" erhalten hat, eine weltweite Überprüfung des Ressourcenrecyclings.

Die ZWTL-Validierung ist ein internationaler Indikator, den Underwriters Laboratories (UL), ein weltweit tätiges Unternehmen für Sicherheitswissenschaften, durch die Bewertung der Recyclingrate von Unternehmen ausstellt. UL vergibt die Stufe "Platin" für eine Recyclingquote von 100 % bei Industrieabfällen, "Gold" für 95-99 % und "Silber" für 90-94 %.

Die Ressourcenrecyclingquote (Abfallverwertungsquote) des zertifizierten Werks Gumi beträgt 100 %. Diese Anlage hat es geschafft, dass keinerlei Abfälle auf die Deponie gelangen, und erhielt die höchste Validierungsstufe "Platin".

Die jährliche Menge an recycelten Abfällen im LG Innotek-Werk in Gumi erreicht 22.000 Tonnen. Durch das Recycling dieser Abfallmenge können jährlich fast 970 Tonnen Treibhausgasemissionen (CO2-Äquivalent bzw. Treibhauspotential) eingespart werden. Dies entspricht der Menge an Treibhausgas, die 150.000 Kiefern in einem Jahr aufnehmen.

LG Innotek hat weiterhin verschiedene Anstrengungen unternommen, um die Wiederverwertung von Ressourcen zu fördern, damit keine Abfälle auf die Mülldeponie gelangen.

Das Unternehmen recycelt Altglas und Kunstharze, die aus dem Produktionsprozess stammen, zu Rohstoffen für Zement und Kunststoffe. Außerdem werden Gold und Kupfer, die im Abwasserschlamm (Sedimente, die bei der Abwasserbehandlung und Wasseraufbereitung anfallen) und in ausrangierten Produkten enthalten sind, gesammelt und wiederverwendet, um die Verschwendung von Rohstoffen zu minimieren.

Gleichzeitig beteiligen sich alle Mitarbeiter im Alltag am Recycling, einschließlich der getrennten Entsorgung von durchsichtigen PET-Flaschen und der Verringerung der Verwendung von Plastik.

LG Innotek plant, zusätzlich die ZWTL-Verifizierung an seinen anderen inländischen Standorten in Gwangju und Pyeongtaek zu erwerben.

Yeongsu Park, Head of Safety&Environment Division, sagte: "LG Innotek konzentriert sich auf grünes Management mit dem Ziel der 'Null-Umweltbelastung' für nachhaltiges Wirtschaften" und fügte hinzu: "Wir werden die globale ESG-Führerschaft durch die aktive Förderung der Kohlenstoffneutralitätserklärung und den Beitritt zu RE100 sichern."

In der Zwischenzeit erzielt das Unternehmen bedeutende Erfolge bei seinen grünen Initiativen, da es das ESG-Management beschleunigt.

LG Innotek hat durch die Einführung erneuerbarer Energien und hocheffizienter Produktionsanlagen in seinen Werken die Treibhausgasemissionen bis 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 11 % gesenkt. Darüber hinaus konnte das Unternehmen seinen Wasserverbrauch im Jahr 2020 gegenüber 2019 um 7 % senken, da es seine Investitionen in Anlagen zum Recycling von Wasserressourcen ausbaute und den Wasserverbrauch systematisch steuerte.

In Anerkennung dieser umweltfreundlichen Managementleistung erhielt LG Innotek die Carbon Disclosure Project (CDP) Climate Change Korea Awards für zwei aufeinanderfolgende Jahre von 2019 bis 2020 und die CDP Water Korea Best Awards für vier aufeinanderfolgende Jahre von 2017 bis 2020.

