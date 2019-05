Sercomm Corporation

Sercomm und Altiostar leisten Innovationsarbeit bei kleinen Funkzellen und Open vRAN

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire)

Rakuten testet Qualcomm® FSM(TM) Small Cell Platform mit vRAN-Software bei Netz-Feldversuch

Sercomm (TWSE: 5388), ein führender Hersteller von Telekommunikationsgeräten, und Altiostar, der Pionier bei offener virtualisierter RAN-(Open vRAN-)Technologie, haben heute gemeinsam die Bereitstellung der weltweit ersten virtualisierten kleinen Funkzellen bekanntgegeben. Diese kombinieren die Vorteile von Sercomms optimiertem Hardwaredesign mit Altiostars vRAN (virtualisiertes Funkzugangsnetz) und basieren auf der leistungseffizienten und funktionsreichen Qualcomm FSM Small Cell Platform. Die virtualisierte kleine Funkzelle wurde in Tests von Rakutens vollständig virtualisiertem, cloudnativem Ende-zu-Ende-Netz in Tokios Außenbezirk bereitgestellt (Start im Februar 2019).

Open vRAN-(Virtualized Radio Access Network-)Lösungen bieten eine einheitliche Software-Fabric für Makro- und kleine Funkzellen. Sie helfen Telekommunikationsnetzbetreibern bei Intelligenz-Einbettung, Management von Störeinflüssen, Dual-Konnektivität zwischen 4G und 5G, automatischer Bereitstellung kleiner Funkzellen und schneller Anpassung der Software für verschiedene Dienste mit minimalen Investitionsausgaben (CAPEX). Das vRAN erweitert die herkömmliche RAN-Architektur, indem Wireless-Funktionen virtualisiert und aggregiert gesteuert werden, wodurch Leistung und Kosten optimiert werden. Um ein agiles, stabiles und skalierbares Mobilnetz bereitzustellen, müssen Netzbetreiber die Effizienz ihrer Netze maximieren und ihre Investitionsausgaben (CAPEX) und Betriebskosten (OPEX) senken. Die kombinierte Lösung aus Sercomms Distributed Unit (DU) und Altiostars innovativer virtualisierter softwarezentrischer Centralized Unit (CU) basiert auf der Qualcomm FSM Small Cell Platform. Sie bietet Netzbetreibern die Möglichkeit, Interoperabilität, Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit zwischen 4G- und 5G-Umgebungen zu erzielen.

Durch die Entkopplung von DU und CU liefert die virtualisierte kleine Funkzelle eine disruptive Lösung für Mobilnetze. Dank hoher CU-Rechenleistung kann die virtualisierte kleine Funkzelle mit Funktionen für vernetzte Verarbeitung und kooperatives Funk-Sharing je nach Anforderungen des Netzes dynamisch installiert und betrieben werden. Die von Sercomm entwickelte DU der virtualisierten kleinen Funkzelle besitzt eine kleine Baugröße (27,5 cm x 20 cm) und kann stromsparend betrieben werden. Die mit dem FSM9016 ausgestattete kleine Funkzelle ist für eine robuste Servicequalität im schnellen Breitbandnetz mit geringer Latenz konzipiert. Die virtualisierte kleine Funkzelle ermöglicht eine echte cloudnative Ende-zu-Ende-Plattform, die einerseits die Zuverlässigkeit deutlich erhöht und andererseits die Heterogenität des Netzes verbessert.

Mit den kombinierten Vorteilen einer innovativen Netzarchitektur und der virtualisierten kleinen Funkzelle wird die Telekommunikationsbranche durch einfache Installation, hohe Leistung, erweiterbare Flexibilität und nahtlose Migration auf 5G-Netze unterstützt. Dank Kosteneinsparungen und schnellerer Marktreife bieten die flexiblen kleinen Funkzellen für Teilnehmer eine überragende Erlebnisqualität (QoE). Rakuten will das Netz, dessen kommerzieller Start für Oktober 2019 geplant ist, auf die vRAN-Architektur aufsetzen und ist damit weltweit der erste Mobilnetzbetreiber, der ein echtes vollständig virtualisiertes, cloudnatives Ende-zu-Ende-Netz anbietet, das 4G und 5G Makro- und kleine Funkzellen integriert.

"Sercomm hat erhebliche F&E in die Entwicklung innovativer Lösungen investiert, um zukunftsweisende Telekommunikationsdienstleistungen anzubieten", sagte Ben Lin, CTO von Sercomm. "Wir begrüßen ausdrücklich die Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Rakuten, Qualcomm und Altiostar. Gemeinsam werden wir weiter technologische Innovationen hervorbringen und den Weg für die Netze von morgen bereiten."

"Altiostars innovative offene Architektur versetzt Mobilnetzbetreiber in die Lage, ihre Netzinvestitionen zukunftssicher zu machen. Ihre Lösung unterstützt die Anforderungen von heute genau wie die 5G-Infrastruktur von morgen", sagte Thierry Maupilé, EVP für Strategie und Produktmanagement bei Altiostar. "Diese innovative offene Architektur ermöglicht für Mobilnetzbetreiber zugleich Kapazitätserweiterung und sinkende Gesamtbetriebskosten. Sie legt den Grundstein für neue Geschäftsmodelle und schnellere Dienstentwicklung, und Netze können mit einem neuen Beschaffungsmodell betrieben werden."

"Mit Unterstützung von branchenführenden Technologiepartnern wie Sercomm, Qualcomm und Altiostar war Rakuten in der Lage, die weltweit ersten vollständig virtualisierten kleinen Funkzellen bei Versuchen unseres neuen Mobilnetzes bereitzustellen", sagte Tareq Amin, CTO von Rakuten Mobile, Inc. "Mehr Agilität und Servicevielfalt bedeutet für unsere Nutzer, dass sie von diesem disruptiven virtualisierten Netz unmittelbar profitieren werden. Und die Branche ist nicht mehr von dedizierter Hardware und alten Infrastrukturen abhängig."

"Kleine Funkzellen sind ein kritischer Baustein bei der Bereitstellung moderner Mobilfunknetze, die sowohl 4G als auch 5G abdecken", sagte Puneet Sethi, Chef für Produktmanagement bei Qualcomm Atheros, Inc. "Rakutens flexible Architektur, die kleine Funkzellen auf Basis der Qualcomm FSM Small Cell Platforms für 4G- und 5G-Technologie nutzt, bietet Teilnehmern ein überragendes Erlebnis und maximale Flexibilität bei der zukünftigen technologischen Modernisierung. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Altiostar, Sercomm und Rakuten bei dieser Initiative. Unsere zweckbestimmten FSM-Plattformen ermöglichen robuste Leistung sowie flexible und unkomplizierte Bereitstellung."

Informationen zur Sercomm Corporation

Sercomm Corporation (TWSE: 5388) ist ein weltweit führender Hersteller von Telekommunikations- und Breitbandgeräten. Das im Jahr 1992 gegründete Unternehmen legt seinen Schwerpunkt auf die Entwicklung eingebetteter Lösungen, um den Netzwerkbetrieb einfach und erschwinglich zu machen. Mit seinen vollständig integrierten Engineering-Leistungen und seiner hochmodernen Produktionsanlage bietet Sercomm, das sich als Weltmarktführer der Branche etabliert hat, ein großes Angebot an Breitbandlösungen für den Telekommunikationssektor, darunter kleine Funkzellen, Gateways für Privathaushalte/Unternehmen und IoT-Produkte. Sercomm mit Unternehmenszentrale in Taipeh (Taiwan) unterhält ein weltweites Netzwerk operativer Standorte, das Märkte in Nordamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum abdeckt. Zum Kundenstamm des Unternehmens gehören die weltweit wichtigsten Dienstleister, Netzwerk-OEM und Systemintegratoren. Weitere Informationen finden Sie unter www.sercomm.com.

Informationen zu Altiostar

Altiostar hat eine virtualisierte, 5G-fähige RAN-Softwarelösung entwickelt, die offene Schnittstellen unterstützt und die Hardware von der Software abkoppelt, um ein offenes, webskaliertes Multi-Vendor-Netzwerk zu errichten. Die Lösung unterstützt Makro- und kleine Funkzellen im Innen- und Außenbereich und ermöglicht das Management von Störeinflüssen, Carrier-Aggregation und Dual-Reception, um die Effizienz des Netzes und die Erlebnisqualität für den Nutzer zu verbessern und gleichzeitig Breitbandgeschwindigkeiten zu liefern. Netzbetreiber können Intelligenz einbetten, die Software rasch für unterschiedliche Dienste anpassen und Abläufe automatisieren, um das Netz schnell zu skalieren.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.altiostar.com oder folgen Sie uns auf Twitter @altiostar.

Informationen zu Rakuten

Rakuten, Inc. (TSE: 4755), ist ein Weltmarktführer bei Internetdiensten, die Personen, das Gemeinwesen, Unternehmen und die Gesellschaft befähigen. Rakuten wurde 1997 in Tokio als Online-Marktplatz gegründet und hat seither stark expandiert. Heute erstreckt sich das Serviceangebot auf E-Commerce, Fintech, digitale Inhalte und Kommunikation für mehr als 1,2 Milliarden Mitglieder rund um die Welt. Die Rakuten Group beschäftigt über 17.000 Mitarbeiter und betreibt Niederlassungen in 30 Ländern und Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://global.rakuten.com/corp/.

Qualcomm und FSM sind eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated in den USA und anderen Ländern.

Qualcomm FSM ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc., und/oder seinen Tochtergesellschaften.

Pressekontakt:

Carol Lee

Sercomm Corporation

Tel.: +886-2-2655-3988

E-Mail: carol_lee@sercomm.com



Meghan MacDonald

Altiostar

E-Mail: marketing@altiostar.com

Original-Content von: Sercomm Corporation, übermittelt durch news aktuell