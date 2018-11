MINISO Global New Products Ordering Fair 2019: Mehr als 6000 neue Artikel im Angebot

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 21. November fand in Guangzhou (China) die MINISO Global New Products Ordering Fair 2019 statt. Es gab sechs Themenpavillons, fünf Kategoriepavillons und fünf "IP"-Pavillions und über 6000 neue Artikel zu sehen.

Zu den sechs Themenpavillons gehörten Floral Fantasy, Vatnajokull Glacier, Fruit Kingdom, Modern Collection, Youth League und Christmas Land. Die fünf Kategoriepavillons waren Health & Beauty, Haushaltswaren, Elektronik, Elektrogeräte, Spielzeug und Modeaccessoires. We Bare Bear, Adventure Time, Hello Kitty, Pantone und Marvel stellten sich mit ihren Serien in den "IP"-Pavillons vor.

Nach Aussage von Ye Guofu, Mitgründer und CEO von MINISO, wird MINISO im kommenden Jahr die Standards für verschiedene Märkte in Sachen Produktforschung und -entwicklung strikt trennen, insbesondere bei Produktklassifizierung und -verpackung. Bei Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis werden aber keine Kompromisse eingegangen.

Ada Dou, Executive Vice President des MINISO Commodity Center, bezifferte die Zahl der ausgestellten Neuprodukte auf 6357. Diese entstanden in nur vier Monaten (umgerechnet 3 pro Stunde). Für den Einzelhandelssektor ist dies eine außergewöhnliche Entwicklungsgeschwindigkeit.

Die MINISO Global New Products Ordering Fair 2019 hat den Charakter einer "Mini Canton Fair." Vertreter und Partner aus aller Welt fanden Überraschungen, und die Messe übertraf alle Erwartungen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/789270/MINISO_fair.jpg

