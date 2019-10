DediProg Technology

DediProg Technology präsentiert auf der Productronica 2019 in München Durchbruch bei UFS-Programming-Effizienz

Taipeh (ots/PRNewswire)

DediProg Technology, der weltweit führende Anbieter von IC Programming-Lösungen für Flash-Speicher, Mikrocontroller und High Density Storage UFS/eMMC-Geräte, präsentiert auf der Productronica 2019 in München die Neuvorstellungen NuProgPlus und DP3000-G3 Automation.

DP3000-G3 ist Programmierautomatisierung der dritten Generation, die eine enorme Verbesserung im Hinblick auf IC Programming-Fähigkeiten und Funktionen bringt, und über das neueste NuProgPlus Programmiergerät genutzt werden kann, um 96 verschiedene Programmiersockel-Sites zu ermöglichen und die Programmierung des UFS-Geräts auf bis zu 180 Mbyte/Sekunde zu beschleunigen. Diese Konfiguration erhöht die Programming-Leistung des UFS-Geräts im Vergleich zu anderen Lösungen um das Fünffache. Für die allgemeine Programmierung von Mikrocontrollern wird ein Produktionsdurchsatz von bis zu 3.500 UPH (Geräte-Output pro Stunde) erreicht.

Der NuProgPlus Programmer ist die branchenweit erste Komplettlösung, die alle Arten von IC Programming einschließlich UFS/eMMC und MCUs über einen einzigen Programmer abwickelt. NuProgPlus wurde konzipiert, um den IC Programming-Anforderungen der nächsten 10 Jahre zu genügen und deckt ein breites Spektrum von Programmierprotokollen, differentiellen Signalen, Programming-Integrität, Security-Programming und kürzester Programming-Zeit ab.

DediProg hat außerdem DP2T auf den Markt gebracht, was eine kosteneffiziente Programming-Automatisierung für High Mix / Low Volume-Produktionsumgebungen ermöglicht. DP2T kann mit Zubehör konfiguriert werden, um das IC Device in Tape & Reel, JEDEC Tray und AOI (automatische optische Inspektion) mit einem Durchsatz von rund 1.000 UPH zu automatisieren, und einzelne Automatisierungsprozesse durchführen, um menschliche Interaktion zu minimieren, die Qualität zu verbessern und die Effizienz zu steigern.

DediProg optimiert die Programmiertechnologie, stellt bahnbrechende Entwicklungen bereit und ist weltweit mit über 250 Programming-Automation-Installationen und mehr als 800 ausgelieferten UFS Programmer-Einheiten vertreten, und DediProgs Führungsrolle im IC Programming wird mit den Durchbrüchen bei Programmierern und Automatisierung weiter bestätigt.

Sowohl DediProg als auch sein deutscher Vertriebspartner AdoptSMT Europe GmbH werden auf der Productronica in München an Stand 117 in Halle 2 bzw. an Stand 181 in Halle 3 IC Programming-Technologien präsentieren. Wie sich die Effizienz der Programmierung steigern und die Gesamtkosten senken lassen, erfahren Sie auf www.DediProg.com, oder kontaktieren Sie uns unter sales@DediProg.com.

Informationen zu DediProg Technology

DediProg ist auf IC Programming-Lösungen und deren Entwicklung spezialisiert. Als anerkannter Experte für IC-Programmierung kann DediProg mit seiner Automatisierungslösung, die sich für verschiedene Programmieranforderungen konfigurieren lässt, selbst kleinstes Wafer-Level-Packaging (WLCSP) meistern. DediProg hat außerdem technische Support-Teams in verschiedenen Regionen etabliert, um IC Programming-Beratung und Dienstleistungen für Kunden weltweit anzubieten.

