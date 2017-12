TRIANNI sponsert den Werner-Müller-Preis für Exzellenz in der Immunologie

San Francisco und Berlin (ots/PRNewswire) - Trianni, Inc. ("TRIANNI") hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen den von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI) vergebenen Werner-Müller-Preis sponsern wird.

Der Werne-Müller-Preis wird an junge Postdoktoranden für ihre Leistungen auf dem Gebiet der Immunologie verliehen, die für die Prävention, Diagnose oder Behandlung von Krankheiten in Entwicklungsländern von Nutzen sein können. Nominierungen für den Preis müssen bis zum 31. Januar 2018 eingereicht werden. Weitere Einzelheiten erhalten Sie bei einem Besuch von https://www.dgfi.org.

Der Preis ist nach Werner Müller benannt, einem Pionier, der an der Entwicklung der ersten Mausstämme, die humanisierten Antikörper produzieren, und unzähliger anderer transgener Mäuse, die auf der ganzen Welt eingesetzt werden, beteiligt war. Er ist Gründungsmitglied der IMGT-Datenbank und Inhaber des Bill-Ford-Lehrstuhls für zelluläre Immunologie an der Universität von Manchester, UK.

Über Trianni, Inc.

Trianni, Inc. ist ein privates Biotechunternehmen, das auf die Antikörper-Entdeckungstechnologie spezialisiert ist. Die führende Technologie von TRIANNI, The Trianni Mouse(TM), ist eine leistungsstarke Plattform der nächsten Generation, die eine effiziente Generierung von vollständig humanen monoklonalen Antikörpern ermöglicht. Die transgene Plattform von TRIANNI verwendet einen neuartigen Designansatz, der durch Fortschritte in der DNA-Synthese und der genomischen Modifikationstechnologie ermöglicht wird, und der TRIANNI zu einer der klassenbesten Plattformen für die Entdeckung therapeutischer Antikörper macht. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in San Francisco, Kalifornien. Weitere Informationen über TRIANNI finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.trianni.com.

Über die Deutsche Gesellschaft für Immunologie (DGfI)

Die DGfI wurde 1967 gegründet und hat mehr als 2.300 Mitglieder, die in der Grundlagen- und/oder klinischen Immunologie studieren oder arbeiten. Die wissenschaftlichen Aktivitäten der Mitglieder sind in 13 Forschungsschwerpunkten organisiert. Die DGfI veranstaltet jährliche Treffen und kleinere bilaterale Treffen mit außereuropäischen Gesellschaften, um gemeinsame Forschungsprojekte zu initiieren und zu fördern. Über die "DGfI Akademie für Immunologie" bieten sie eine strukturierte Ausbildung in der Immunologie in drei Modulen an. Ihr öffentliches Aufklärungsprogramm "Immunologie für Jedermann" entwickelt Informationsmaterial und organisiert Veranstaltungen für die interessierte Öffentlichkeit, Schulen und Patienten. Weitere Informationen finden Sie unter www.dgfi.org bzw. unter www.das-immunsystem.de.

