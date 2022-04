Universal Music Latin Entertainment

FUSION NEUER SOUNDS: KAROL G VERÖFFENTLICHT ERSTE OFFIZIELLE SINGLE 2022, „PROVENZA"

AUF DEN LATIN AMERICAN MUSIC AWARDS RÄUMTE DIE KÜNSTLERIN MIT 6 AUSZEICHNUNGEN AB, UNTER ANDEREM ALS „ARTIST OF THE YEAR" UND FÜR DAS „ALBUM OF THE YEAR"

Nachdem Karol G letztes Wochenende Hunderttausende von Menschen begeistert hatte und zum ersten Mal beim Coachella-Festival aufgetreten war, veröffentlicht sie ihre neue Single „Provenza". Zusammen mit Ovy On The Drums wartet die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Singer-Songwriterin mit innovativen Sounds auf, die mit tropischen Rhythmen, Afro-Beats und Reggaeton-Melodien verschmelzen und das Potenzial zum nächsten Sommerhit haben. Die Single ist jetzt auf allen digitalen Musikplattformen verfügbar.

„Provenza" ist ein Lied, das für eine neue Freiheit steht. Ein Ort, der dazu einlädt, an alte Zeiten zurückzudenken und aus einer friedlichen Perspektive voller Inklusion, Liebe und guter Stimmung in diesen geliebten Erinnerungen zu schwelgen. Auch in ihrem neuen Musikvideo unter der Regie von Pedro Artola erweckt Karol G die Frische und das beruhigende Gefühl des Songs zum Leben und macht deutlich, wie wichtig der Gemütszustand des Friedens ist, der für ein erfülltes Leben in guter Gesellschaft und mit Spaß sorgt. Das Video wurde auf Lanzarote gedreht, einer der Kanarischen Inseln, die für ihr exotisches Vulkanpanorama, ihr heißes Klima und ihre paradiesischen Strände bekannt ist.

Mit dieser ersten offiziellen Single des Jahres wird Karol G zweifellos schnell Millionen von Fans weltweit begeistern und damit neue Meilensteine in ihrer Karriere setzen. Erst gestern war die Künstlerin die größte Gewinnerin des Abends. Sie gewann insgesamt sechs Latin American Music Awards in den folgenden Kategorien: Künstler des Jahres, Album des Jahres für „KG0516", Lieblingskünstler - Weiblich, Lieblingskünstler - Urban, Lieblingsalbum - Urban für „KG0516" und Zusammenarbeit des Jahres für „El Makinon". Auch am vergangenen Wochenende dominierte sie die Bühne beim legendären Coachella-Festival, wo sie am kommenden Sonntag, den 24. April, zum zweiten Mal auf der Hauptbühne auftreten wird.

