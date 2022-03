Universal Music Latin Entertainment

J BALVIN UND ED SHEERAN KOOPERIEREN ZUM ERSTEN MAL FÜR EINE REVOLUTIONÄRE 2-SONG EP: „SIGUE" & „FOREVER MY LOVE"

Miami, 26. März 2022 (ots/PRNewswire)

Die globalen Superstars und kulturellen Ikonen J Balvin und Ed Sheeran haben sich zusammengetan, um ihr unvergleichliches Talent und ihr musikalisches Können zu vereinen und eine noch nie dagewesene musikalische Zusammenarbeit mit einer 2-Song-EP mit den Titeln „SIGUE" und „FOREVER MY LOVE" zu liefern, die heute um 20 Uhr EST veröffentlicht wird.

Das Projekt entstand aus einer organischen Freundschaft zwischen den beiden Musiklegenden, als Sheeran eines Morgens ein Gespräch mit Balvin im Fitnessstudio hörte und seine Stimme erkannte. Was als Gespräch begann, entwickelte sich zu einer echten Freundschaft, und fast sofort war eine Zusammenarbeit geboren.

„Sigue", ein beschwingter Reggaeton-Tanzsong, und „Forever My Love", eine wunderschöne Liebesballade, zeigen die einzigartige Fähigkeit von Balvin und Sheeran, nicht nur zwischen den Genres zu wechseln, sondern auch ihre Expertise bei der Diversifizierung der Musik, die sie schreiben und aufführen, unter Beweis zu stellen. Die beiden haben bewiesen, dass es in der Sprache der Musik keine Grenzen gibt. Durch die Verbindung der Genres Pop und Reggaeton verspricht diese Partnerschaft, die Welt der Musik, wie wir sie kennen, zu revolutionieren und zu vereinen.

„Alles Gute braucht seine Zeit. Vor sechs Monaten war ich im Fitnessstudio und sagte mir: ‚Der Typ sieht aus wie Ed Sheeran.' Nun, er war es. Wir haben einen Kaffee getrunken und über das Leben gesprochen, und es herrschte eine tolle Stimmung. Wir haben uns durch einfache Dinge verbunden und eine echte Freundschaft aufgebaut - wir haben sogar darüber gesprochen, wie es ist, ein Vater zu sein, haha. In New York haben wir einen Studiotag geplant, und das Ergebnis werdet ihr sehen, hahaha. Die ersten beiden Songs, die wir gemacht haben, waren „Sigue" und „Forever my Love" und jetzt kommen sie ans Licht. Ich wollte, dass er in die Welt des Reggaeton kommt, und er hat mich auch in seine Welt geholt. Es war wirklich cool, ihn auf Spanisch zu hören, und wir hoffen, dass ihr alle die Lieder so sehr liebt wie wir. Viel Frieden und Liebe."

- J BALVIN

„Ich habe J. letztes Jahr in einem New Yorker Fitnessstudio kennengelernt - nur er und ich, ganz früh am Morgen. Ich erkannte seine Stimme, als er am Telefon war, also ging ich einfach hin und sagte Hallo. Wir haben so lange geplaudert, dass wir schließlich zusammen Mittag gegessen haben und dann auch zusammen den Nachmittagstee verbracht haben. Dann wurden wir einfach zu Kumpels, die ununterbrochen plauderten. Ich war zu Weihnachten für Shows in New York und wir beschlossen, einen Tag im Studio zu verbringen, was zu so viel mehr führte. Die ersten beiden Songs, die wir geschrieben haben, waren ‚Sigue' und ‚Forever My Love', und ich liebe sie absolut. Er wollte mich in seine Welt einführen, und ich wollte ihn in meine einführen. Es war eine echte Herausforderung, dafür Spanisch zu lernen, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch genauso wie mir, und ich hoffe, es kommen noch mehr."

- ED SHEERAN

Die beiden ausgezeichneten und in den Charts vertretenen Künstler erreichen zusammen insgesamt 281 Millionen Menschen weltweit.

Informationen zu J Balvin:

Als globaler Superstar, Unternehmer und engagierter Verfechter der psychischen Gesundheit ist J Balvin eine hochdekorierte Musikikone, die bei den Billboard Music Awards, den American Music Awards, den Latin GRAMMY's und vielen anderen Preisen ausgezeichnet wurde. Als Latinx-Künstler hat er unbeirrt kulturelle Barrieren durchbrochen und ist zu einem der 10 meistgestreamten Künstler weltweit geworden, der sich Scharen von Fans weltweit erarbeitet hat. Von Billboard als „der größte Durchbruch, den die lateinamerikanische Musik seit vielen Jahren erlebt hat" und von Pitchfork als „das Gesicht des modernen Reggaeton" bezeichnet, führt Balvin eine zweite Generation von Musica Urbana-Stars an, die der lateinamerikanischen Musik zu einer noch nie dagewesenen globalen Akzeptanz verholfen haben, die über die Genres hinausgeht. Vor kurzem erreichte er seine 33. Nummer 1 bei Latin Airplay, mehr als jeder andere Künstler in der Geschichte. Zusätzlich zu seinen vielen Erfolgen in der Musik war J Balvin einer der ersten Latinx, der Partnerschaften mit namhaften Marken in lukrativen Kategorien einging, darunter Jordan Brand, Givenchy, Louis Vuitton, Moschino, Gopuff, Fortnite und Discord. Seine jüngste Leidenschaft ist die Sensibilisierung für die Bedeutung der psychischen Gesundheit und der Ressourcen für psychische Gesundheit.

Informationen zu Ed Sheeran

Ed Sheeran ist ein epochemachender Künstler. Der britische Singer-Songwriter, der bei Atlantic Records unter Vertrag steht, ist mit seinen rekordverdächtigen Verkaufszahlen bei Tonträgern und Live-Auftritten und einer Fülle von Auszeichnungen das grenzenlose Talent hinter einigen der größten Songs der Geschichte. Der vierfache GRAMMY-Preisträger hat mit seiner unvergleichlichen Songkunst und seinem außergewöhnlichen Musikgeschmack Fans auf der ganzen Welt begeistert. Mit seinen vier mit Multiplatin ausgezeichneten und von der Kritik gefeierten Alben „+" (2011), „x" (2014), „÷" (2017) und „No.6 Collaborations Project" (2019) hat Sheeran bis heute mehr als 60 Milliarden Streams und über 50 Millionen verkaufte Alben weltweit erreicht; er ist außerdem einer von nur sechs Künstlern, bei denen drei Songs - „Thinking Out Loud", „Perfect" und „Shape Of You" - die RIAA-Diamanten-Zertifizierung erhalten haben, da sie allein in den USA mehr als 10 Millionen Mal verkauft wurden. Als unvergleichlicher Live-Performer schrieb Sheeran mit seiner jüngsten, zweijährigen ÷ Welttournee Geschichte und wurde zur bestbesuchten und umsatzstärksten Tour aller Zeiten. Im Jahr 2021 veröffentlichte Sheeran „=", den vierten Teil seiner Symbol-Album-Reihe, der durch die Hit-Singles „Shivers" und „Bad Habits", die eine GRAMMY-Nominierung für den „Song des Jahres" erhielten, hervorgehoben wurde. Mit seinem Debüt auf Platz 1 der Billboard 200 ist „=" Sheerans vierte Veröffentlichung in Folge, die nach der ersten Woche an der Spitze der Charts steht. Ein globales Phänomen: „=" ist in 19 Ländern der Welt auf Platz 1 gelandet.

Informationen zur Universal Music Group

Die Universal Music Group (UMG) ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich der musikbasierten Unterhaltung mit einer breiten Palette von Geschäftsfeldern in den Bereichen Tonträger, Musikverlag, Merchandising und audiovisuelle Inhalte in mehr als 60 Ländern. Mit dem umfangreichsten Katalog von Aufnahmen und Songs aus allen Musikrichtungen identifiziert und entwickelt UMG Künstler und produziert und vertreibt die von der Kritik am meisten gefeierte und kommerziell erfolgreichste Musik der Welt. UMG hat sich dem künstlerischen Schaffen, der Innovation und dem Unternehmertum verschrieben und fördert die Entwicklung von Dienstleistungen, Plattformen und Geschäftsmodellen, um die künstlerischen und kommerziellen Möglichkeiten für unsere Künstler zu erweitern und neue Erfahrungen für Fans zu schaffen.

Die Universal Music Group ist ein Unternehmen von Vivendi. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.universalmusic.com

