Industrial Digital Twin: AVEVA und Aras schließen strategische Partnerschaft

Gemeinsame Entwicklung von Lösungen für ein skalierbares Asset Lifecycle Management

London (ots)

Mit dem Ziel, Industrieunternehmen noch wirkungsvoller bei der digitalen Transformation zu unterstützen, sind AVEVA und Aras eine strategische OEM-Partnerschaft beim Thema Asset Lifecycle Management eingegangen. AVEVA ist einer der weltweit führenden Anbieter von Industriesoftware. Aras bietet mit seinem Product Lifecycle Management (PLM) die leistungsstärkste Low-Code-Plattform mit Anwendungen für die Entwicklung, Fertigung und den Betrieb komplexer Produkte.

Um künftig eine ganze Reihe skalierbarer Asset-Lifecycle-Management-Lösungen anbieten zu können, wird AVEVA die Plattform Aras Innovator in Lizenz nutzen und die offenen und flexiblen Anwendungen aus dem Aras Portfolio in seine Angebote AVEVA Unified Engineering und AVEVA Asset Information Management (AIM) integrieren.

"Lifecycle-Management-Funktionen spielen für die umfassende digitale Transformation der von AVEVA unterstützten Branchen eine entscheidende Rolle. Durch die Vereinheitlichung von Daten bilden sie die Grundlage für die Automatisierung vieler Geschäftsprozesse. Da sie zudem auf Echtzeit-Informationen basieren, bieten sie den Kunden auch Sicherheit und schaffen Vertrauen in die Genauigkeit des so erzeugten digitalen Zwillings. Unsere Partnerschaft mit Aras geht aber noch einen Schritt weiter, indem den Kunden ermöglicht wird, die Vorteile innovativer, cloudbasierter Asset-Lifecycle-Management-Lösungen zu nutzen, um so ihre digitale Transformation zu beschleunigen", sagt Peter Herweck, CEO von AVEVA.

Die Zusammenführung der cloudbasierten Technologie von Aras und der hybriden Cloud-Lösungen von AVEVA bietet den Kunden neue Funktionen für das Änderungs- und Konfigurationsmanagement, das Anforderungsmanagement sowie die Visualisierung von Anlagen in der gesamten Bandbreite des industriellen Softwareportfolios von AVEVA.

"Aras ergänzt die große Expertise von AVEVA in Sachen Informationsmanagement, die sich bereits in einigen der weltweit größten Energieprojekte bewährt hat, und bietet unseren Kunden ganzheitliche Lösungen für ihre AIM-Strategien", so AVEVA-CEO Herweck weiter.

Obwohl die meisten Industrieunternehmen erkannt haben, dass sie ihre digitale Transformation beschleunigen müssen, fällt es ihnen nach wie vor schwer, ihre unterschiedlichen Anwendungen, Teams und Lieferanten sowie die bestehenden Datensilos mit einem durchgängigen "digitalen Faden" (Digital Thread) zu verbinden. Abhilfe schafft hier ein modernes Lifecycle Management, das eine effektive Datensteuerung bietet, die sich über Menschen, Prozesse und Projekte erstreckt. Erst dadurch lässt sich das vollständige Potenzial von Digitalisierungsinitiativen und Digital-Twin-Anwendungen ausschöpfen. Das hybride Cloud-Angebot von AVEVA und Aras ermöglicht es Unternehmen, schnelle Entscheidungen zu treffen sowie die Auswirkungen von Veränderungen im gesamten Unternehmen zu visualisieren und zu analysieren.

Roque Martin, CEO von Aras, kommentiert die Partnerschaft wie folgt: "Unsere leistungsstarke Low-Code-Plattform und die sofort einsetzbaren Anwendungen von Aras ermöglichen es global agierenden Unternehmen, sich schnell und flexibel an hochkomplexe Szenarien anzupassen. Dies passt gut zu AVEVAs agilem Ansatz für Branchenlösungen. Unsere cloudbasierte Plattformtechnologie und die Zusammenarbeit mit AVEVA unterstützen die Entwicklung von der dokumentenzentrierten zur datenzentrierten Projektabwicklung sowie hin zur operativen Steuerung mittels Lifecycle Management."

