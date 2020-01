Strategische Partnerschaft: Aras lizenziert Plattform an ANSYS / Zusammenarbeit ermöglicht bessere Prozess- und Datenverwaltung für Simulationen

Aras Software GmbH

Aras, Anbieter einer robusten und zukunftsfähigen Plattform für Industrieanwendungen, hat eine strategische Partnerschaft mit ANSYS geschlossen. Sie umfasst die Lizenzierung der Aras-Plattformtechnologie, um moderne, digitale Engineering-Verfahren umzusetzen.

ANSYS wird die Aras Plattform einsetzen, um hochskalierbare und konfigurierbare Produkte zu entwickeln, die Simulationen und Optimierung mit den Geschäftsabläufen im Engineering verbinden. ANSYS überzeugte vor allem das Konfigurationsmanagement, die Interoperabilität von Product Data Management (PDM) und Product Lifecycle Management (PLM) sowie die Schnittstellenintegration. ANSYS wird der Aras Plattform simulationsspezifische Fähigkeiten hinzufügen und damit neue Möglichkeiten eröffnen, um die Leistung von Produkten zu untersuchen und zu verbessern.

Unternehmen erwarten, Simulationen für den gesamten Produktlebenszyklus einsetzen zu können. Ebenso gehen sie davon aus, dass Simulationen mit ihren bestehenden PLM-, ALM- und ERP-Systemen zusammenarbeiten. Darüber hinaus sind Anwender mit wachsenden Ansprüchen an die Skalierbarkeit und der steigenden Komplexität von Produkten konfrontiert. Die Mittel, um diese Herausforderungen in den Griff zu bekommen, sind ein effizientes Daten- und Prozessmanagement sowie über den gesamten Lebenszyklus rückverfolgbare und verfügbare Simulationsergebnisse.

ANSYS nutzt die robuste und zukunftsfähige Plattform von Aras und kombiniert sie mit der Expertise und den bewährten Technologien von ANSYS im Simulationsbereich. Durch die kombinierten Technologien lässt sich die Produktivität steigern und der geschäftliche Mehrwert, der aus Investitionen in Simulation resultiert, erhöhen. ANSYS wird auf dieser Grundlage neue kommerzielle Angebote schaffen mit Funktionen für Simulationsprozess- und Datenmanagement, Prozessintegration, Designoptimierung und Datenanalyse auf Simulationsbasis.

"Unser offener Ecosystem-Ansatz bietet die Voraussetzung für eine einzigartige Zusammenarbeit. Diese Kooperation kombiniert die Stärken unseres branchenführenden Multiphysics-Simulations-Portfolios mit der robusten und zukunftsfähigen Aras-Plattform und ihrer digitalen Konnektivität. Der Mehrwert für Kunden steigt damit enorm", sagte Navin Budhiraja, Vice President der Cloud and Platform Business Unit, ANSYS. "Simulationstechnologien beeinflussen jede Produktentscheidung. Vor diesem Hintergrund lassen sich unsere Lösungen flexibel in heterogenen Systemen einsetzen. Für uns stellt das einen wichtigen Schritt dar, um die digitale Transformation unserer Kunden rasch voranzutreiben."

"Wir glauben daran, dass Simulationen extrem wichtig sind, um die Produkte von morgen zu entwickeln. Darüber hinaus brauchen wir ein besseres Daten- und Prozessmanagement bei Simulationen. Erst dadurch ermöglichen wir die digitalen Prozesse, die für künftige Produkte notwendig sind", sagte Peter Schroer, President und CEO von Aras. "Wir sehen die Partnerschaft zwischen ANSYS und Aras als einen potenziellen Game Changer an. Durch sie können wir Simulationen mit Engineering-Prozessen verbinden, beispielsweise für die Rückverfolgbarkeit sowie für Zugriff und Wiederverwendung. Und das über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg."

