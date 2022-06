Eversheds Sutherland

TALENTE, TECHNOLOGIE UND HANDEL SIND DIE WICHTIGSTEN TREIBER FÜR FUSIONEN UND AKQUISITIONEN, WIE EINE NEUE STUDIE VON EVERSHEDS SUTHERLAND ZEIGT

Laut dem neuen, heute vorgestellten M&A-Bericht der globalen Anwaltskanzlei Eversheds Sutherland – Putting the pieces into place: The next drivers of strategic M&A – sehen 70 % der Führungskräfte in der Welt die „Triarchie" von Talenten, Technologie und Handel als Kern ihrer zukünftigen M&A-Geschäftsstrategie an.

Talente: 72 % der Führungskräfte sehen die Bindung und Gewinnung von Talenten als wichtig für die Geschäftsstrategie ihres Unternehmens im nächsten Jahr an. Drei von fünf (62 %) glauben auch, dass die „Große Resignation" als Katalysator für M&A fungiert, während der Kampf um Talente weitergeht.

72 % der Führungskräfte sehen die Bindung und Gewinnung von Talenten als wichtig für die Geschäftsstrategie ihres Unternehmens im nächsten Jahr an. Drei von fünf (62 %) glauben auch, dass die „Große Resignation" als Katalysator für M&A fungiert, während der Kampf um Talente weitergeht. Technologie treibt die Geschäftsstrategien der Unternehmen weiter voran. Fast 80 % der Führungskräfte wollen ihre Cybersicherheit verbessern und drei Viertel streben eine digitale Transformation an. Fusionen und Übernahmen werden als schneller Weg gesehen, um neue Technologien und Fachwissen zu absorbieren. 74 % gaben an, dass Fusionen und Übernahmen wichtig sind, um technologische Lücken zu schließen.

treibt die Geschäftsstrategien der Unternehmen weiter voran. Fast 80 % der Führungskräfte wollen ihre Cybersicherheit verbessern und drei Viertel streben eine digitale Transformation an. Fusionen und Übernahmen werden als schneller Weg gesehen, um neue Technologien und Fachwissen zu absorbieren. 74 % gaben an, dass Fusionen und Übernahmen wichtig sind, um technologische Lücken zu schließen. Handel: Unter dem Eindruck von Unterbrechungen der Lieferkette und Handelssanktionen geben 68 % der Führungskräfte an, dass die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette eine strategische M&A-Priorität für das nächste Jahr sein wird. 72 % der Führungskräfte sehen auch die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette als wichtig für die Geschäftsstrategie ihres Unternehmens im nächsten Jahr an.

Unter dem Eindruck von Unterbrechungen der Lieferkette und Handelssanktionen geben 68 % der Führungskräfte an, dass die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette eine strategische M&A-Priorität für das nächste Jahr sein wird. 72 % der Führungskräfte sehen auch die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette als wichtig für die Geschäftsstrategie ihres Unternehmens im nächsten Jahr an. Im April 2022 sagten 60 % der Führungskräfte aus der Wirtschaft, dass die Verwerfungen in der Lieferkette infolge der Invasion in der Ukraine die vertikale Integration zu einer immer wichtigeren Geschäftsstrategie machen würden.

Die globale Studie von Eversheds Sutherland basiert auf einer Meinungsumfrage, die Anfang 2022 unter 1.200 Führungskräften aus der Wirtschaft und in 16 Märkten weltweit durchgeführt wurde. Die Umfrageteilnehmer aus einer Vielzahl von Sektoren lieferten sowohl einen detaillierten als auch einen umfassenden globalen Überblick. Im April 2022 lieferte eine ergänzende Studie unter 75 Wirtschaftsführern Einblicke in die Auswirkungen der anhaltenden Invasion der Ukraine auf die M&A-Aktivitäten.

Eric Knai, Partner und Head of International M&A bei Eversheds Sutherland, sagt: „Wir freuen uns, unseren Bericht ‚Putting the pieces into place:The next drivers of strategic M&A' – auf Deutsch ‚Die Puzzleteile zusammensetzen: Die nächsten Impulsgeber für strategische M&A' – der Öffentlichkeit vorzustellen. Nach einigen turbulenten Jahren in der Geschäftswelt und dem Konflikt in der Ukraine hat die sich schnell verändernde Wirtschaft die Führungskräfte dazu veranlasst, darüber nachzudenken, wie sie ihre Unternehmen am besten für die Zukunft positionieren können. Unsere Studie hat aufgezeigt, dass die Mehrheit der Unternehmensleiter Talente, Technologie und Handel als die wichtigsten Faktoren für die M&A-Landschaft ansehen."

Robert Copps, Partner und Leiter US M&A bei Eversheds Sutherland, ergänzt: „Eine Reihe von Faktoren wirken sich auf die M&A-Landschaft aus, darunter die Invasion in der Ukraine, die Inflation und die steigenden Energiepreise, steigende Zinsen, Börsenturbulenzen und die anhaltenden Auswirkungen der weltweiten Pandemie. Ungeachtet dieser Herausforderungen zeigt die Studie, dass die Unternehmen weiterhin mit denselben dringenden strategischen Lücken konfrontiert sind, die überbrückt werden müssen, um zu wachsen, und dass sie weiterhin versuchen werden, diese Lücken durch Fusionen und Übernahmen zu schließen."

