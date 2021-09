OC Projects - Baby-Vornamen.de

Michael und Thomas (noch) häufigste Vornamen im Bundestag

Kaarst (ots)

Das Vornamenportal Baby-Vornamen.de hat die Abgeordnetenliste des aktuellen Bundestages und die Kandidierendenliste für den neuen Bundestag ausgewertet und daraus eine Häufigkeitsstatistik der Vornamen erstellt.

Die häufigsten männlichen Vornamen im aktuellen Bundestag:

1. Michael, Thomas (17) 2. Andreas, Christian (12) 3. Alexander, Martin, Matthias (11)

Die häufigsten weiblichen Vornamen im aktuellen Bundestag:

1. Katja (6) 2. Bettina, Claudia, Daniela, Katrin, Kerstin, Sabine (5) 3. Nicole, Sylvia (4)

Die häufigsten männlichen Vornamen der Kandidierenden für den neuen Bundestag:

1. Michael (125) 2. Thomas (120) 3. Andreas (99)

Die häufigsten weiblichen Vornamen der Kandidierenden für den neuen Bundestag:

1. Sabine, Susanne (33) 2. Andrea (31) 3. Anna, Claudia (30)

Vollständige Listen der häufigsten Politiker*innen-Vornamen gibt es hier: https://ots.de/G3phXl

Michael Calinski, Chefredakteur von Baby-Vornamen.de, kommentiert:

"Für den neuen Bundestag erwarte ich eine Reduzierung der Überlegenheit der beiden Vornamen Michael und Thomas, da die Parteien, in denen diese Namen am häufigsten vorkommen, in aktuellen Umfragen eine geringere Gewichtung erreichen als noch vor vier Jahren. Von der Partei "Bündnis90/Die Grünen" trägt bereits im aktuellen Bundestag kein einziger Politiker den Vornamen Michael oder Thomas."

Über die Untersuchung:

Für die Untersuchung hat Baby-Vornamen.de mithilfe der Abgeordneten- und Kandidierenden-Datenbanken von bundestag.de bzw. bundeswahlleiter.de die Vornamen der Abgeordenten des (aktuellen) 19. Deutschen Bundestages sowie der Kandidierenden für den neuen Bundestag untersucht.

