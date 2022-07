Hamburg Messe und Congress GmbH

Leinen los - wir feiern wieder

Hafengeburtstag Hamburg vom 16. bis 18. September

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Endlich ist es wieder so weit: Nach zweijähriger Corona-Pause heißt es von Freitag, 16. bis Sonntag, 18. September "Leinen los - wir feiern wieder", wenn schwimmende Gäste aus aller Welt in den Hamburger Hafen einlaufen. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein mitreißendes Fest mit den beliebten Highlights, wie der Ein- und Auslaufparade, das einzigartige Schlepperballett, kostenlosen Live-Konzerten auf zahlreichen Open-Air-Bühnen oder mediterranen Angeboten des diesjährigen Länderpartners Kroatien. Von der Fischauktionshalle bis zur Elbphilharmonie sowie im Traditionsschiffhafen, dem Museumshafen Oevelgönne und Hansahafen in der Speicherstadt - der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG bietet unvergessliche Momente entlang der Elbe mit einem Non-Stop-Programm für Fans der maritimen Welt, Familien, Kultur- oder Konzertliebhaber.

Schiffsparaden, tanzende Schlepper und faszinierende Gäste aus aller Welt

Traditionell beginnt der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG mit dem Internationalen Ökumenischen Gottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis. Die Dialogpredigt mit dem Motto "Volle Kraft voraus" halten Hauptpastor Alexander Röder und die Schauspielerin Barbara Wussow. Nach der offiziellen Eröffnung durch den Ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher, auf dem Museumsschiff Rickmer Rickmers folgt die große Einlaufparade um 13.30 Uhr angeführt von der Fregatte Bayern. Das einzigartige Schlepperballett folgt am Samstag, um 15 Uhr. Dabei schunkeln mehrere Tausend PS starke Hafenschlepper auf der Elbe vor den Landungsbrücken und drehen Pirouetten zu bekannten Melodien. Ein weiterer Glanzpunkt ist die Lichtinszenierung "Hamburgs Lichtermeer", präsentiert von AIDA Cruises, am Samstagabend ab 21:30 Uhr. Im Fokus dieser beeindruckenden Lightshow steht die AIDAprima, die direkt an den Landungsbrücken vor Anker liegt. Den krönenden Abschluss der traditionellen Besuchermagnete bildet die große Auslaufparade am Sonntag um 16.30 Uhr mit dem polnischen Großsegler Dar Mlodziezy als Führungsschiff.

Das Herzstück des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG ist das Wasserprogramm. Die Besucherinnen und Besucher erleben an den drei Tagen Action pur auf der Elbe. Für Unterhaltung sorgen beliebte Programmpunkte wie die Tochterbootshowfahrten, Paraden von Museums- und Traditionsschiffen sowie die hautnah erlebbare Helikopter Seenotrettungs-Vorführung "SOS - Retter in Aktion. Auch hochmoderne Wasserfahrzeuge der DGzRS, Feuerwehr, Hamburg Port Authority, des THW und der Wasserschutzpolizei sind mit dabei. Ihren 150. Geburtstag feiert die Flotte Hamburg der Feuerwehr mit Vorführungen historischer und moderner Feuerlöschboote.

Ob Windjammer, Schlepper oder Kreuzfahrtschiffe - die maritime Vielfalt ist groß

Zu den Stargästen des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG gehören das polnische 3-Mast-Vollschiff Dar Mlodziezy und der Zweimast-Gaffelschoner Eldorado. Fest verankert im Hansahafen, am Bremer Kai, liegt das neue "Wahrzeichen" der Stadt, die Viermastbark PEKING. Der Flying P-Liner PEKING kann über einen Shuttle Service von den Landungsbrücken erreicht und in geführten Kleingruppen besichtigt werden.

Für Aufmerksamkeit sorgen auch die High-Tech-Einsatzfahrzeuge verschiedener Institutionen wie beispielsweise vom Zoll, dem Fischereischutz und der Bundespolizei. Auch Museums- und Traditionsschiffe wie die Hochseeschlepper Elbe und Holland beehren die Hansestadt mit ihrem Besuch. Darüber hinaus machen an den drei Tagen insgesamt fünf Kreuzfahrtschiffe im Hamburger Hafen fest: die AIDAprima, die Mein Schiff 6, das Flusskreuzfahrtschiff Frederic Chopin sowie die Europa und das norwegische Kreuzfahrtschiff Otto Sverdrup.

Landgang mit eindrucksvollem Programm

An Land bietet der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG den Besucherinnen und Besuchern vor der einzigartigen Kulisse des Hamburger Hafens besondere Erlebnisse. Aktionsflächen für Kinder, Fahrgeschäfte, kostenlose Live-Konzerte auf zahlreichen Open-Air-Bühnen sowie kulinarische Spezialitäten der ganzen Welt locken zum ausgiebigen Landgang. Für mediterranes Flair sorgt der Länderpartner Kroatien. Besucherinnen und Besucher können an der Kehrwiederspitze in die Kultur und Lebensweise des Landes an der Adria eintauchen, sich informieren sowie Unterhaltung und landestypische Spezialitäten genießen.

Klassikfans freuen sich auf ein "Best-of" der Konzertmitschnitte aus der Elbphilharmonie Hamburg. Auf dem Platz der Deutschen Einheit vor der Elbphilharmonie werden auf einer großen hochauflösenden Videowand kostenlos Aufführungen aus dem unverkennbaren Hamburger Wahrzeichen gezeigt. Zudem beteiligen sich viele Hamburger Museen und Institutionen mit Rundgängen, Führungen, Ausstellungen und Aktionen am Landprogramm und sorgen dafür, dass sogar Hamburger ihre Stadt neu erleben und mit anderen Augen sehen.

Veranstalter des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG ist die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Behörde für Wirtschaft und Innovation. Seit 1994 ist die Hamburg Messe und Congress GmbH als Veranstaltungsbeauftragte des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG für die Freie und Hansestadt Hamburg tätig.

Original-Content von: Hamburg Messe und Congress GmbH, übermittelt durch news aktuell