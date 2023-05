British American Tobacco (Germany) GmbH

Usman Zahur übernimmt Führung der neu geschaffenen BAT Area Central Europe sowie der deutschen Gesellschaften

Hamburg

Globale Transformation soll weiter beschleunigt werden

Central Europe von zentraler Bedeutung für A Better Tomorrow(TM)

Verantwortung von BAT Germany erweitert

Um die Transformation ihres Geschäfts zu straffen und zu beschleunigen, hat die BAT Gruppe eine neue regionale Struktur eingeführt. Bestandteil dieser Veränderungen ist die Erweiterung der vormaligen Area Central Europe North auf die neu geschaffene Area Central Europe. Diese umfasst neben den bisherigen Märkten Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Estland, Lettland sowie Litauen die weiteren Märkte Tschechien, Slowakei und Ungarn. Geführt wird die Area Central Europe von Deutschland unter der Leitung von Usman Zahur.

Mit Usman Zahur übernimmt ein erfahrener Stratege und Branchenkenner das Ruder. 1997 kam er von Nestlé Pakistan zu BAT Pakistan und übernahm hier zunächst das Management des Premium-Portfolios. Über weitere Rollen bei BAT Pakistan wie beispielsweise Regional Trade Development Manager Africa Middle wurde er im Jahr 2010 Head of Strategy Planning and Insights der BAT South Asia Area. Nach einem Zwischenstopp als Marketing Director von BAT Bangladesh übernahm er 2015 in der BAT Zentrale in London die globale Verantwortung für die Marke Kent. 2017 zog es ihn zurück nach Asien mit Stationen wie Marketing Director South Asia Cluster, Managing Director BAT Pakistan und jüngst Area Director Asia Pacific & Global Travel Retail mit Sitz in Hongkong.

Der 51-Jährige hat seine Berufserfahrung nicht nur auf unterschiedlichsten Kontinenten und in einer Vielzahl von Kulturen erworben, sondern sein Werdegang zeichnet sich auch durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Disziplinen wie General Management, Brand und Trade Marketing, Strategie oder Corporate Communication aus.

"Seit der Einführung unseres Unternehmenszwecks A Better Tomorrow(TM) und der dazugehörigen Strategie im Jahr 2020 hat BAT bedeutende Fortschritte beim Aufbau einer Verbraucherbasis für Produkte der neuen Kategorien, beim Wachstum starker globaler Marken und bei der Entwicklung organisatorischer Fähigkeiten für die Zukunft gemacht. Mit Central Europe übernehme ich eine der bedeutendsten Areas der BAT Gruppe. Mein Fokus wird darauf liegen, mit Central Europe die globale Transformation von einem Tabakkonzern zu einem 'Multi-Category'-Konsumgüterunternehmen weiter zu beschleunigen", so Usman Zahur. "Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen nun in Deutschland und den anderen Märkten der Area einbringen zu dürfen und die Erfolge der letzten Jahre weiter ausbauen zu können. Die Qualität der Teams ist beindruckend. Gemeinsam mit ihnen sowie dem richtigen Portfolio genussvoller und risikoreduzierter Produkte werden wir die gesundheitlichen Folgen unseres Geschäfts minimieren und eine bessere Zukunft aufbauen."

Usman Zahur wird neben der Rolle des Area Director Central Europe auch die Rolle des Sprechers der deutschen BAT Gesellschaften zum 1. Mai 2023 übernehmen.

