Interviewangebot: Die GIZ fördert Frauen in der Tech-Branche Afrikas

Das Internet ist männlich: Weltweit sind 250 Millionen weniger Frauen online als Männer. Besonders in Entwicklungs- und Schwellenländern sind Frauen und Mädchen im Nachteil: Bis zu 93 Prozent kennen sich nicht mit grundlegenden Computerprogrammen aus oder finden sich kaum im Internet zurecht. Das verschlechtert ihre Chancen, einen Job zu finden und die digitale Welt mitzugestalten. Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH hilft im Auftrag des Bundesentwicklungsministeriums (BMZ), die Kluft zwischen den Geschlechtern zu überbrücken.

Mehr als 30.000 Frauen haben seit 2017 von #eSkills4Girls profitiert - etwa bei der jährlich stattfindenden Africa Code Week oder im Rahmen von acht Digital-Projekten in acht afrikanischen Ländern. Dazu gehört die Programmierakademie WeCode in Ruanda: Dort lernen Frauen unter anderem, eigene Apps zu entwickeln. Sie setzen sich mit Strukturen und Abläufen des Projektmanagements auseinander und üben sich in Kommunikation, Präsentation und Teamarbeit. Im Anschluss an die sechsmonatige Akademie beschäftigt WeCode die Frauen für ein halbes Jahr weiter. In dieser Zeit können die Teilnehmerinnen eigene Netzwerke aufbauen: Das WeCode-Team besucht mit ihnen Jobmessen und unterstützt bei Bewerbungen.

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ist ein weltweit tätiges Bundesunternehmen. Sie unterstützt die Bundesregierung in der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung und in der internationalen Bildungsarbeit. Die GIZ trägt dazu bei, dass Menschen und Gesellschaften eigene Perspektiven entwickeln und ihre Lebensbedingungen verbessern.

