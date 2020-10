Greenpeace Media GmbH

"SAUGUT" Wandkalender 2021 - 28 faszinierende Porträts glücklicher Borstentiere

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

Der Kalender 2021 der Greenpeace Magazin Edition zeigt eigenwillige Borstentiere im Porträt: vom Ferkel bis zum stattlichen 300-Kilogramm-Schwein, vom Rotbunten Husumer bis zum Schwedischen Linderöd. Ergänzt um Making-of-Material und ein Register der abgebildeten Schweinerassen.

Trudi, Pischi, Piggeldy, Babe, Schätzele und Joe: diese und 26 weitere porträtierte Borstentiere aus dem Greenpeace Magazin Jahreskalender haben richtig Schwein gehabt. Im Gegensatz zu den meisten ihrer Artgenossen dürfen sie ein friedliches und artgerechtes Leben führen. Und das ist ihnen ganz klar anzusehen: Liebevoll, verschmitzt und mit erstaunlich ausdrucksstarker Mimik blicken sie den Betrachter an. Raritäten wie Blonde, Rote oder Schwalbenbäuchige Mangalitza, Turopolje und Dänisches Sortbroget aus der Arche Warder, Europas größtem Tierpark für seltene und vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen, treffen auf Mini-Woll- und Hängebauchschweine vom Lebenshof der Schweinefreunde e.V. Und dann ist da noch ein ganz besonderes Exemplar namens Ricki zu sehen: das rosige Deutsche Edelschwein hat auf dem Weg zum Mäster sozusagen den Absprung geschafft, fiel vom Laster und landete unverletzt auf dem Tiergnadenhof Fell im Bayerischen Wald, wo es bis heute am liebsten mit den Hofhunden umherflitzt.

Ob ferkelig oder ausgewachsen: Das Team um Fotograf Manfred Jarisch hatte alle Hände voll zu tun, die widerborstigen Tiere in Position zu locken. Bei den Shootings wurde schnell klar: Was ein Schwein nicht will, macht ein Schwein nicht! Mit ruhiger, aber bestimmter Zurede, dem einen oder anderen Leckerli und einem Quäntchen Glück entstanden aufregende Bilder - ausschließlich mit natürlichen Licht, ohne Blitz. Fotograf Manfred Jarisch, Jahrgang 1966, lebt in München. Er arbeitet regelmäßig für das Greenpeace Magazin. In der Greenpeace Magazin Edition erscheinen Bücher ("Tu was! Spontan Vegan", "Tu was Kids!", "Tu Was", "Die Biene - Eine Liebeserklärung"), Kalender und andere Druckwaren wie Poster.

Die Greenpeace Magazin Edition gehört zur Greenpeace Media GmbH, die das zweimonatliche Greenpeace Magazin herausbringt und einen Onlineshop mit nachhaltigen Produkten (warenhaus.greenpeace-magazin.de) betreibt. Greenpeace Media ist eine Tochter des Greenpeace e. V.

Pressekontakt:

Für Rückfragen und Fotomaterial: Moritz Heitmüller, Marketing + Öffentlichkeitsarbeit Greenpeace Media GmbH, Telefon: 0172 157 04 84, moritz.heitmueller@greenpeace-magazin.de

Original-Content von: Greenpeace Media GmbH, übermittelt durch news aktuell