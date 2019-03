Schneider Electric (Schweiz) AG

Schneider Electric und Planon kündigen strategische Zusammenarbeit an

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Schneider Electric, der führende Anbieter von Software für die digitale Transformation von Energiemanagement und Gebäudeautomatisierung, und Planon, der marktführende Anbieter von Software für Immobilien- und Facility-Management, gaben heute bekannt, dass sie zusammenarbeiten werden, um eine einzigartige Plattform auf den Markt zu bringen, die Echtzeit-Gebäudedaten und KI-gesteuerte Analytics mit intelligenten Geschäftsstrategien zusammenführt und operative Arbeitsabläufe im Tagesgeschäft für Betreiber und Nutzer von Gebäuden sowie ihre Dienstleister schafft. Diese Zusammenarbeit wird es Unternehmen weiterhin ermöglichen, datengesteuerte strategische Portfolioentscheidungen zu implementieren, die Gebäudebetriebskosten zu senken, den Mehrwert von Anlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu steigern, Nachhaltigkeitsprofile zu optimieren und die Workplace Experience für die Nutzer zu verbessern.

"Schneider Electric freut sich, diese Zusammenarbeit mit Planon bekannt zu geben, die unsere Position als führender Lösungsanbieter für den Immobilienmarkt weiter festigt", kommentierte Michael Sullivan, President, Buildings Segments bei Schneider Electric. "Die erste gemeinsame Lösung bündelt unsere Expertise, um Gebäudeeigentümer, Nutzer, Dienstleister, Asset Manager und Facility Manager dabei zu unterstützen, die finanzielle Performance ihres Immobilienportfolios zu verbessern, indem sie wichtige Gebäudedaten von Schneider Electric's EcoStruxure Building Advisor übernimmt und in Planon Universe zur Verfügung stellt, um schnelle Reaktionen auf Ereignisse in der Gebäudeinfrastruktur zu ermöglichen".

"Bei Planon ist es unser Ziel, Unternehmen bei der Optimierung von Geschäftsprozessen rund um Gebäude, Menschen und Arbeitsplätze zu unterstützen", erklärte Pierre Guelen, Chief Executive Officer von Planon. "Unsere Zusammenarbeit mit Schneider Electric wird uns helfen, unseren Kunden einen noch besseren Mehrwert zu bieten, indem wir Ereignisse in der Gebäudeinfrastruktur in Echtzeit managen, Ausfälle vorhersagen, geeignete Wartungsmaßnahmen identifizieren und gleichzeitig proaktiv Effizienzsteigerungen realisieren. Sowohl Schneider Electric als auch Planon haben in den letzten Jahrzehnten eine einzigartige Erfahrung in diesem Markt gesammelt. Unsere kombinierte Erfahrung aus Tausenden von Gebäuden bringt eine beispiellose Fachexpertise, gebündelt in einer zentralen, ganzheitlichen Lösung, von der wir glauben, dass sie unseren Kunden schnelle und reale Ergebnisse liefern wird."

Über Planon

Mit über 35 Jahren Erfahrung ist Planon der weltweit führende Anbieter von innovativer Software, bewährten Best Practices und professionellen Dienstleistungen, die Gebäudeeigentümern und -nutzern, FM-Dienstleistern und Finanzcontrollern helfen, Geschäftsprozesse für Gebäude, Anlagen, Arbeitsplätze und Menschen zu optimieren. planonsoftware.com

Über Schneider Electric

Schneider Electric ist führend bei der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung in Haushalten, Gebäuden, Rechenzentren, Infrastruktur und der Fertigungsindustrie.

Mit globaler Präsenz in über 100 Ländern ist Schneider Electric unumstrittener Marktführer bei Energiemanagement - Mittelspannung, Niederspannung und sichere Spannungsversorgung - und Automatisierung.

