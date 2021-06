BSP Business School Berlin

Neuer Staatsexamensstudiengang Jura in Berlin zum Wintersemester 2021

BSP Business School Berlin wird zur BSP Business and Law School mit zusätzlicher rechtswissenschaftlicher Universitätsfakultät

Berlin (ots)

Die private, staatlich anerkannte Managementhochschule BSP Business School Berlin hat einen weiteren Meilenstein ihrer Wachstumsgeschichte bewältigt und wird zur Business and Law School Hochschule für Management und Recht.

Der Akkreditierungsausschuss des Wissenschaftsrats hat am 26. Mai 2021 das Konzeptprüfungsverfahren zur Einrichtung einer universitären rechtswissenschaftlichen Fakultät an der BSP Business School Berlin mit einer positiven Entscheidung abgeschlossen. Diese erfolgreiche Konzeptakkreditierung durch den Wissenschaftsrat ist Voraussetzung für die staatliche Anerkennung des Staatsexamensstudiengangs Rechtswissenschaft durch die Senatskanzlei - Wissenschaft und Forschung des Landes Berlin. Durch die Akkreditierungsagentur AHPGS wurde der BSP zudem nach einem ebenfalls erfolgreichen Akkreditierungsprozess die fachliche Akkreditierung des Staatsexamensstudiengangs Rechtswissenschaft und die Akkreditierung des Bachelor of Law testiert, der nach den ersten sechs Semestern des Staatsexamensstudienganges Rechtswissenschaft erlangt werden kann. Damit steht einem Studienstart zum Wintersemester 2021 nichts mehr im Wege.

Der neue Jurastudiengang berücksichtigt insbesondere die veränderten Anforderungen aus Anwaltschaft, Justiz, Unternehmen und Behörden an eine zeitgemäße juristische Ausbildung. Die grundlegende Ausbildung in den relevanten Rechtsgebieten wird maßgeblich ergänzt durch interdisziplinäre Ansätze, Stärkung der Soft Skills, Einführung in die IT sowie zukunftsorientierte Wahlschwerpunkte, wie z. B. E-Health. Auf dem Weg zum juristischen Staatsexamen können die Studierenden zusätzlich nach dem sechsten Semester einen Bachelorabschluss erlangen. Ergänzend wird die BSP Business and Law School einen Master-Studiengang Digital Management for Legal & Compliance in Voll- und Teilzeit anbieten, dessen Start gleichfalls im Wintersemester 2021 geplant ist.

Seit ihrer Gründung legt die BSP in Lehre und Forschung großen Wert auf das Thema Interdisziplinarität im Zusammenspiel zwischen BWL/Management, Psychologie und Kommunikation. Auch die Synergie zu den drei medizinischen und gesundheitswirtschaftlichen Schwesterhochschulen MSB Medical School Berlin - Hochschule für Gesundheit und Medizin, MSH Medical School Hamburg - University of Applied Sciences and Medical University und HMU Health and Medical University Potsdam ist abgebildet in gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Damit will die Hochschulgruppe mit ihren unterdessen fast 7.000 Studierenden in Ausbildung und Forschung einen Beitrag dazu leisten, die Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft aktiv mitzugestalten.

Die neu etablierte universitäre Fakultät erweitert das fachliche Spektrum der BSP und der gesamten Hochschulgruppe und erweist sich vor dem Hintergrund ihres interdisziplinären Ansatzes als nachgerade "natürliche" Ergänzung. Interdisziplinarität lässt sich ohne rechtswissenschaftliche Betrachtungen nicht nachhaltig abbilden. Denn in den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen - nicht zuletzt aufgrund der digitalen Transformation - spielt die rechtswissenschaftliche Begleitung eine maßgebliche Rolle. Dabei kommt es insbesondere auf das Verständnis der Funktion aber auch der Grenzen des Rechts an. Deshalb wird den Grundlagenfächern im neu errichteten Staatsexamensstudiengang eine zentrale Rolle zukommen.

"Ich bin sehr dankbar über das positive Votum des Deutschen Wissenschaftsrats zur Einrichtung unserer universitären rechtswissenschaftlichen Fakultät. Über die Ausbildung von Juristen wird der interdisziplinäre Dialog unserer Hochschulgruppe im Spannungsfeld zwischen Management, Medizin und Recht zusätzlich bereichert", so Ilona Renken-Olthoff, die geschäftsführende Gesellschafterin der BSP Business and Law School.

Zum Start der universitären rechtswissenschaftlichen Fakultät lädt die BSP zu einem besonderen Campus Event am 26.06.2021 in die Siemens Villa ein. Höhepunkt dieses Tages wird die Präsentation des universitären Staatsexamensstudienganges Rechtswissenschaf an der BSP sein. Anmeldungen zu diesem Tag und Bewerbungen zum Jurastudium sind ab sofort möglich unter www.businessschool-berlin.de

Über die BSP Business and Law School

Die BSP startete Anfang 2010 mit der Fakultät Business and Management und deren praxisnahen Studiengängen in den Bereichen Management/BWL und Wirtschaftspsychologie. Die Fakultät wird unterdessen ergänzt um die Fakultät Creative Business mit Studiengängen rund um kreativwirtschaftliche Berufsprofile als Innovationstreiber in Wirtschaft und Gesellschaft. Diese beiden anwendungsorientierten Fakultäten werden künftig ergänzt um die universitäre Fakultät Rechtswissenschaften mit dem Staatsexamensstudiengang Rechtswissenschaft sowie den Master-Studiengang Digital Management for Legal & Compliance.

