Die BSP Business School Berlin - Campus Hamburg - lädt für Samstag, 9. November 2019, zum Offenen Campustag in das Hochschulgebäude in der HafenCity ein. Zwischen 10:00 und 15:00 Uhr haben die Besucher Gelegenheit, sich einen Eindruck über die fachliche Vielfalt und das bunte Campusleben der privaten, staatlich anerkannten Managementhochschule zu verschaffen. Sie können Professoren, Mitarbeiter und Studierende vor Ort persönlich kennenlernen. In einem interessanten Programm haben Studieninteressenten die Möglichkeit, sich ausgiebig über das Studienangebot zu informieren. Unter anderem wird Jan-Frederik Engelhardt, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Wirtschaft sprechen. Melanie Vonau, Professorin für Personalpsychologie, beleuchtet berufliche Tätigkeitsfelder für Wirtschaftspsychologen. Von seinen Erfahrungen bei Vorbereitung und Durchführung seines USA-Aufenthalts berichtet Nico Reese, Studierender des Bachelorstudiengangs Internationale Betriebswirtschaftslehre. Sebastian Renken-Olthoff, Mitarbeiter der Hochschulleitung und des Bewerbermanagements, gibt in seinem Vortrag »Mein Kind will studieren« den anwesenden Eltern alle wichtigen Informationen und beantwortet deren Fragen rund um einen erfolgreichen Studienverlauf an der BSP - Campus Hamburg. Die Departmentleiterin für BWL, Management und Wirtschaftspsychologie, Prof. Silke Schätzer, gibt in ihrem Beitrag Business. Science. Personality. Studieren an der BSP Campus Hamburg einen Einblick in das Selbstverständnis der BSP. »Die Wirtschaft befindet sich in einem Veränderungsprozess. Mit unseren innovativen Studienangeboten bilden wir Führungskräfte aus, die diese Veränderungen kompetent mitgestalten können«, so Schätzer.

Wer eine persönliche Beratung wünscht, kann Professoren, Studierende und Mitarbeiter während des Offenen Campustags ansprechen oder einen Termin bei Tamina Knabe unter tamina.knabe@businessschool-berlin.de (040 36122-6468) vereinbaren. Kurzentschlossene haben die Möglichkeit, sich direkt vor Ort für einen Studienplatz zu bewerben. Das gesamte Programm des Offenen Campustags ist auf der Website zum Download hinterlegt: https://www.bsp-campus-hamburg.de/bewerbung/offener-campustag/

