Wissen für die Führungskraft von morgen: Spannendes Programm beim Offenen Campustag der BSP am 12. Januar - auch das neue Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kommunikation wird vorgestellt

Berlin (ots) - Die Anforderungen an das Management von Unternehmen und Organisationen wandeln sich. Dies bezieht sich auf betriebswirtschaftliche Aspekte und auf technologische Veränderungen in Produktion und Arbeitsabläufen, aber auch auf die damit eng verbundenen "weichen Faktoren" wie Veränderungsmanagement und Führung, interne und externe Unternehmens-kommunikation, vertrauensvolle Zusammenarbeit, Qualifizierung und Innovationsfähigkeit. Diese Aspekte zusammengenommen sind Voraussetzungen für den nachhaltigen Unternehmenserfolg und müssen in der Ausbildung der Führungskräfte von morgen berücksichtigt werden.

Vor diesem Hintergrund bietet die BSP zukunfts- und arbeitsmarktorientierte Managementstudiengänge im Spannungsfeld von BWL/Management und Wirtschaftspsychologie, ergänzt um einschlägige Forschungs- und Beratungsprojekte. Dieses breite Angebot kann die interessierte Öffentlichkeit in kompakter Form live erleben. Das Team der BSP lädt zum Offenen Campustag am Samstag, den 12. Januar 2019 von 10 bis 15 Uhr in die Siemens Villa nach Berlin-Steglitz ein. Die Hochschule hat ein interessantes Programm mit Vorträgen und Work-shops zusammengestellt, zum Beispiel zur Rolle von Emotionen in der Wirtschaft, zur Ökonomie des Teilens (Sharing Economy) oder zum Marketing für Fashionprodukte. Studieninteressenten können dabei Professoren, Mitarbeiter, Studierende und den Campus der BSP persönlich kennenlernen.

Im Rahmen des Offenen Campustags stellt die Hochschule auch das neue Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kommunikation vor, dessen Start Bundeswirtschaftsminister Altmaier kürzlich bekannt gab. Das Kompetenzzentrum ist ein bundesweites Konsortium unter Leitung der BSP und hat die Aufgabe, im Rahmen der Initiative Mittelstand-Digital des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen. Dazu bietet es Forschung, Modellprojekte, Workshops, Kurse und es vernetzt Unternehmen, damit diese Erfahrungen austauschen können. Die Philosophie dabei: Der digitale Wandel in der Wirtschaft ist kein reines Technologiethema, sondern muss die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Um 11 Uhr hält der BSP-Rektor Prof. Dr. Thomas Thiessen hierzu einen dialogorientierten Vortrag mit dem Titel "Mittelstand 4.0 - Chancen und Stolpersteine".

Zusätzlich zu Vorträgen und Workshops werden im Verlauf des Offenen Campustags zu allen Bachelor- und Masterstudiengängen ausführliche Informationen gegeben. Dies bezieht sich sowohl auf erfolgreich laufende Studiengänge wie Betriebswirtschaftslehre, Business Admi-nistration, Internationale Betriebswirtschaft, Kommunikationsmanagement, Modemarketing oder Wirtschaftspsychologie, als auch auf neue Studienangebote wie den Bachelorstudiengang Modejournalismus oder den Masterstudiengang Creative Business Management.

Auch die Begleiter von Studieninteressenten erhalten wichtige Informationen, zum Beispiel um 13.30 Uhr bei einem Workshop von Sebastian Renken-Olthoff, Mitarbeiter der Hochschulleitung: "Mein Kind will studieren - die wichtigsten Infos für Eltern". Damit Sie die Besucher des Offenen Campustags zusätzlich einen Eindruck vom Hochschuldomizil machen können, bietet die BSP um 11.30 und 13.00 Uhr Führungen durch die geschichtsträchtige und einzigartige Siemens Villa an. Für das leibliche Wohl der Besucher ist ganztägig gesorgt.

Offener Campustag der BSP Business School 12. Januar 2019 von 10 - 15 Uhr Siemens Villa, Calandrellistraße 1-9, 12247 Berlin-Lankwitz

Über die BSP Business School Berlin

Die BSP Business School Berlin ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule für Management mit Sitz in Berlin und mit einem Campus in der Hamburger Hafencity. Die Hochschule wurde 2009 von der Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff gegründet und ist als familiengeführtes Unternehmen einem hohen persönlichen Qualitäts- und Serviceanspruch verpflichtet. Wir bieten unseren Studierenden ein marktorientiertes und interdisziplinär ausgerichtetes Studium, mit dem sie in ihre berufliche Zukunft hineinwachsen können. Lebendige Lernformen und Praxisbezug sind bei uns ebenso selbstverständlich wie internationale Ausrichtung und die Vernetzung mit Unternehmen. Weitere Informationen unter www.businessschool-berlin.de

