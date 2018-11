Creative Business Management - neuer Masterstudiengang an der BSP Business School Berlin schlägt die Brücke zwischen Kreativität und Management

Studentinnen des Departments Creative Business der BSP Business School Berlin. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/122911 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/BSP Business School Berlin/b.a.r.e.berlin" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Die BSP Business School Berlin erweitert das neue Department Creative Business und bietet zukünftig den Masterstudiengang Creative Business Management an. Damit reagiert die private, staatlich anerkannte Hochschule für Management mit Sitz in Berlin Steglitz auf den Bedarf an gut ausgebildeten Führungskräften in dem dynamischen und vielfältigen Wirtschaftszweig der Kreativwirtschaft. Der Masterstudiengang richtet sich an Bachelorabsolventen aus betriebswirtschaftlichen, künstlerischen oder kulturwissenschaftlichen Studiengängen und bietet ihnen ein anschlussfähiges Studium, welches Managementkompetenzen mit Kreativität verbindet.

Die Kreativwirtschaft mit ihren unterschiedlichen Teilmärkten gewinnt nicht nur als Wirtschaftsfaktor, sondern auch als Impulsgeber für Innovationen und für digitale Veränderungsprozesse zunehmend an Bedeutung. Gerade kreative Köpfe, mit ihrem Mut zum Ungewöhnlichen und ihrer Fähigkeiten scheinbar Gegensätzliches miteinander zu verbinden, agieren oftmals als Vorreiter, deren Ideen in traditionellere Branchen ausstrahlen.

"Die Kultur- und Kreativwirtschaft schafft Innovationen. Sie gibt in Zeiten des Wandels wertvolle Impulse in Wirtschaft und Gesellschaft. Sie erhöht die Lebensqualität in den Regionen." (Prof. Dr. Thomas Thiessen, Rektor der BSP Business School Berlin) Das Studium in Creative Business Management mit dem Abschluss Master of Arts greift diese Entwicklung auf und bietet den Studierenden eine Ausbildung, die sie von Beginn an auf breiter Linie für marktwirtschaftliche Herausforderungen, kreative Prozesse sowie den Nutzen digitaler Märkte und innovativer Technologien schult und damit alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Karriereweg leistet. Entsprechend stehen Interdisziplinarität, Vernetzung, Entrepreneurship, Digitalisierung und Forschung im Mittelpunkt des Studiums, welches darauf abzielt, den Studierenden bis zu ihrem Abschluss die höchstmögliche Kompetenz in Unternehmensgründung und -führung für die verschiedenen Praxisfelder der Kreativwirtschaft zu vermitteln.

Die BSP Business School Berlin zeichnet sich unter anderem durch eine besonders hohe Anwendungsorientierung in der Lehre aus, was sich deutlich auch im Studienprofil des neuen Masterstudiengangs Creative Business Management widerspiegelt. In verschiedenen Kooperationsprojekten lernen die Studierenden innovative Ideenkonzepte zu generieren, wirtschaftlich tragfähige Businessmodelle zu entwickeln und diese zielgerichtet auf einen definierten Konsumentenmarkt einzuführen. Die Studierenden erhalten somit die Möglichkeit, die gesamte Wertschöpfungskette der Kreativwirtschaft kennen zu lernen und können dabei auf die deutschlandweite Netzwerkstruktur der BSP in den jeweiligen Praxisfeldern zugreifen.

Studierende des neuen Masterstudiengangs haben zudem die Möglichkeit, frühzeitig mit Unternehmen der Kreativwirtschaft in Kontakt zu kommen. Seit 2017 ist die BSP Trägerin der Brandenburger Agentur für Kultur und Kreativwirtschaft, welche professionelle Beratungs- und Vernetzungs-Leistungen für Kultureinrichtungen und Kreativunternehmen anbietet. Basis für die kostenfreien Angebote der Kreativagentur ist eine gemeinsame Richtlinie der beiden brandenburgischen Ministerien für Wirtschaft und für Kultur. Zusätzlich übernimmt die BSP die Konsortialleitung des bundesweiten Projekts "Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kommunikation". Dieses hat die Aufgabe, im Rahmen der Initiative "Mittelstand-Digital" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen. Auch in diesem Projekt ist die Kreativwirtschaft eine Schwerpunktbranche. Diese und weitere Drittmittelprojekte der BSP ermöglichen den Studierenden ein praxisorientiertes und interdisziplinäres Studium. Der Masterstudiengang Creative Business Management der BSP ist staatlich akkreditiert und startet zum Wintersemester 2019/2020. Bewerbungen sind ab sofort möglich. Alle Informationen zur BSP Business School Berlin und ihren Drittmittelprojekten, zum Angebot des Departments Creative Business sowie zum neuen Masterstudiengang Creative Business Management erhalten Sie auf unserer Website www.businessschool-berlin.de.

Über die BSP Business School Berlin

Die BSP Business School Berlin ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule für Management mit Sitz in Berlin und mit einem Campus in der Hamburger Hafencity. Die Hochschule wurde 2009 von der Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff gegründet und ist als familiengeführtes Unternehmen einem hohen persönlichen Qualitäts- und Serviceanspruch verpflichtet. Wir bieten unseren Studierenden ein marktorientiertes und interdisziplinär ausgerichtetes Studium, mit dem sie in ihre berufliche Zukunft hineinwachsen können. Lebendige Lernformen und Praxisbezug sind bei uns ebenso selbstverständlich wie internationale Ausrichtung und die Vernetzung mit Unternehmen.

