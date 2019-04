Centric Software

Centric Software kurbelt Innovation mit Centric 8 PLM v6.6 an

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Die neueste Release steigert die Produktivität durch Automatisierung.

Die neueste Version der führenden Lösung für das Product Lifecycle Management (PLM), Centric 8 PLM Version 6.6 von Centric Software, ist ab sofort verfügbar. Centric Software bietet die innovativsten Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel und Konsumgüter, mit denen diese Unternehmen die strategischen und operativen Ziele ihrer digitalen Transformation erreichen können.

In dieser Version wurde das Feedback von Kundeninnovationspartnern aus den Bereichen Fashion, Retail, Outdoor und Konsumgüter einbezogen. Auch die die zunehmende Komplexität der Entwicklung einer wachsenden Anzahl von Produkten für mehrere Channels und verschiedene Regionen bei kurzem Time-to-Market und geringen Produktkosten wurden berücksichtigt.

Zu den Innovationen gehören automatisierte Regeln für die Verwendung von Farben in verschiedenen Kollektionen, die Batch-Erstellung von SKUs (Stock Keeping Units) für Produkte zur Vermeidung unzähliger Klicks und die Optimierung des Point of Measure (POM)-Managements für Messpunkte an Kleidungsstücken. Version 6.6 beinhaltet zudem einen leistungsstarken neuen 3D-Viewer für virtuelle Prototypen und Muster.

"Es war toll, die neuen Farbregeln von Centric PLM gemeinsam mit Centric zu entwickeln. Mithilfe dieser Funktion können Designer und Produktentwickler Farbregeln auf einfache Weise auf Materialien, Garne und Trims anwenden und gleichzeitig das Produkt-Design harmonisieren, die Einhaltung der Markenrichtlinien sicherstellen und das Risiko eines Design-Patzers reduzieren", bescheinigt ein langjähriger Centric-Kunde. "Unsere Luxusmarke hat sich auf Lederwaren spezialisiert. Die Farbauswahl für jede Komponente jedes Produkts ist genauso entscheidend wie die DNA unserer Marke. Farbige Details werden von unseren Kunden wahrgenommen und geschätzt."

Die Idee, SKUs für Produkte im Batch zu erstellen, kam ebenfalls von Centric-Kunden. "Mit dieser neuen Version können Benutzer problemlos unzählige SKUs auf einmal generieren", erklärt Ron Watson, Vice President Product bei Centric Software. "Die automatische Generierung dieser SKUs spart Zeit für unsere User und erhöht die Genauigkeit der Informationen. Gleichzeitig entfallen nun mehrere Hundert Klicks." Centric v6.6 setzt auch bei der Erstellung von POM-Codes und Größentabellen neue Maßstäbe. Auch das spart Zeit und beschleunigt Produkt-Iterationen für verschiedene Märkte.

Der 3D-Viewer in Version 6.6 verfügt über neue Funktionen, die den Anwendern noch mehr Kontrolle über den Workflow mit 3D-Produktmustern geben, die Effizienz weiter steigern und das Time-to-Market verkürzen. Watson erklärt, wie der verbesserte 3D-Viewer den 3D-Prozess für Muster vereinfacht und eine bessere Kontrolle über Produkt-Designs und die Herstellung ermöglicht: "Unsere Kunden arbeiten bei der Optimierung ihres Entwicklungsprozesses für Kollektionen mit uns zusammen. Die neuen Centric-Innovationen in 3D erlauben nun eine genauere Beurteilung von Mustern und verkürzen den Design- und Entwicklungsprozess erheblich."

"Centric war schon immer Innovationsführer. Die Benutzerfreundlichkeit und Akzeptanz waren stets Eckpfeiler unseres Erfolgs", so Chris Groves, President und CEO von Centric Software. "Wir unterstützen unsere Fashion-, Outdoor-, Schuh-, Luxusartikel- und Konsumgütermarken, Retailer und Hersteller bei ihrer täglichen Arbeit, damit sie ihre eigenen Innovationen voranbringen, das Time-to-Market verkürzen und ihr Unternehmenswachstum ausbauen können."

