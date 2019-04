Centric Software

Centric Software feiert den 300. Kunden

Campbell, Kalifornien

Centric verstärkt die marktführende PLM-Position mit diesem fantastischen Meilenstein.

Centric Software, der Marktführer im Bereich des Product Lifecycle Management (PLM) gibt mit Stolz den Vertragsabschluss mit dem 300. Kunden bekannt. Centric Software bietet die innovativsten Enterprise Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel und Konsumgütern. Damit erreichen diese Unternehmen die strategischen und operativen Ziele ihrer digitalen Transformation.

300 Unternehmen haben nun bereits Centric PLM im Einsatz, um die strategischen Initiativen zur digitalen Transformation zu unterstützen. Damit wird das Time-to-Market verkürzt, Innovationen gefördert, Kosten gesenkt und die Produktmargen für mehr als 850 Marken verbessert. Es ist ein bedeutender Meilenstein in einer aufregenden Wachstumsphase für die PLM-Pioniere, die damit ihr Engagement für neue Innovationen, Regionen und Märkte kontinuierlich unter Beweis stellen.

Zu den kürzlich vorgestellten Innovationen gehören das CVIP Digital Buying Board, ein digitaler Sandkasten für kreatives Spiel und "Was-wäre-wenn"-Szenarien für Design-, Merchandising- und Produktions-/Sourcing-Teams. Das CVIP Digital Concept Board rationalisiert die Einkaufssitzungen für den Retail, Großhandel und E-Commerce, indem es Produkt- und Kategorieteams, Händler, interne Einkäufer und Vertrieb auf einer einzigen, hochvisuellen Plattform zusammenführt. Im Jahr 2018 veröffentlichte Centric die Version 6.5 seiner Flaggschiff-Lösung Centric 8 PLM, die sich auf hochvolumiges Sourcing für Retailer und 3D-Innovationen konzentriert und brachte das erste auf künstlicher Intelligenz basierende PLM-Modul, Centric AI Image Search, auf den Markt.

69 Unternehmen wählten Centric 2018 als PLM-Partner, darunter die chinesische Premium Sportmarke LiNing, die französische Retail Group ADEO und die amerikanische Lifestyle-Marke Vineyard Vines. Das Unternehmen baut seine Präsenz in neuen Territorien auf, darunter Brasilien, Indien, Sri Lanka, Türkei und Südkorea. Inzwischen hat Centric neue Märkte für seine modernen und mobilen PLM-Lösungen erschlossen, wie z.B. Multi-Kategorie Retail, Kosmetik- und Wohndekor-Artikel. Die strategische Partnerschaft von Centric mit Dassault Systèmes, die im Juni 2018 bekannt gegeben wurde, schafft neue Möglichkeiten, um die digitale Transformation von Centric-Kunden zu beschleunigen, indem das Know-how beider Unternehmen genutzt wird.

"Wir sind überzeugt davon, dass wir mit Centric Software die richtige Wahl getroffen haben, um die Entwicklung unserer kommenden MDH International-Projekte in Zusammenarbeit mit allen Business Units voranzutreiben", erklärt Sophie Kolb, Market Leader und PLM Project Sponsor bei ADEO, dem weltweit drittgrößten DIY Retailer. "Die Konfigurationsmöglichkeiten des Tools und das Verständnis von Centric für unser Business haben uns bei der Wahl der Lösung bestätigt und wir freuen uns auf diese Partnerschaft."

Centric C8 ist sehr flexibel und benutzerfreundlich, was unsere Anforderungen an eine flexible Supply-Chain und unser E-Commerce-Business erfüllt. Das globale und auch lokale Team von Centric sind Experten in der Fashion- und Bekleidungsindustrie. Wir sind beeindruckt von ihrer Passion und Zuverlässigkeit. Wir halten es für sehr wichtig, dass sich die Teammitglieder von Li Ning schnell auf die neue PLM-Plattform einstellen. Li Ning CIO, Mr Zhu Yuan Gang

"Wir sind sehr stolz darauf, dass 300 Unternehmen auf die PLM-Lösungen von Centric Software vertrauen, um sie bei der Erreichung ihrer Ziele für die digitale Transformation zu unterstützen," sagt Chris Groves, President und CEO von Centric Software. "Durch unser Engagement für Innovationen und die konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Fashion-, Retail- und Konsumgüterindustrie erweitern wir die Grenzen von PLM, um unsere Partner in die Lage zu versetzen, das zu tun, was sie am besten können: herausragende Produkte zu entwickeln und zu verkaufen."

