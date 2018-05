Centric Software stellt wegweisende Visual Studio Boards vor

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Visual Studio Boards der Centric Visual Innovation Platform läuten neues digitales Zeitalter für Ideenfindung und Entwicklung ein

Das führende PLM-Unternehmen Centric Software bringt eine neue Ergänzung zur Centric Visual Innovation Platform (Centric VIP) auf den Markt. Die Lösung setzt auf der Strategie des Unternehmens auf, Innovationen zu entwickeln, die den Wandel im Retail für Marken, Einzelhändler und Hersteller vorantreiben. Visual Studio Boards sorgen für eine noch kreativere Ideenfindung in Design-Studios und Produktionsteams. Centric Software bietet innovative Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel und Konsumgütern, mit denen diese Unternehmen die strategischen und operativen Ziele ihrer digitalen Transformation erreichen können.

Centric VIP eignet sich für Touch-basierte Geräte wie Tablets und Touchscreen-Monitore. Die Plattform ist vollständig mit Centric PLM verbunden und wurde speziell für Moodboards, Material- und Styleboards sowie Allocation-, Merchandising-, Line- und Sales-Boards entwickelt. Die innovative Plattform fördert die digitale Transformation und erleichtert die Entscheidungsfindung, verkürzt das Time-to-Market signifikant und sorgt darüber hinaus für erhebliche Produktivitätssteigerungen - und das nicht nur in kreativen und technischen Teams, sondern auch bei Führungskräften.

Visual Studio Boards sind auf die Zusammenarbeit ausgelegt und punkten mit einer visuellen Sandbox-Umgebung, in der Designer ihren kreativen Ideen freien Lauf lassen und sich mit anderen Teams austauschen können. Designer können u. a. Skizzen, Images, Farben, Materialien aus früheren Kollektionen und Desktop-Dateien und sogar direkt aus dem Webbrowser einlesen, z. B. aus einer Imagesuche oder einer beliebten Service-Website. So lassen sich im Handumdrehen neue Informationen erstellen und Ideen für Produkte und Kollektionen entwickeln. Wenn die Ideen Form annehmen, fügen Produktentwicklungs- und Produktionsteams ihren Input hinzu. Das Ergebnis sind kreativere, qualitativ hochwertigere Produkte mit höheren Margen.

Informationen werden nahtlos synchronisiert, sodass Teams einen kompletten Überblick über Materialien, Farben und Styles erhalten. So können Änderungen in Echtzeit angezeigt und leichter Entscheidungen getroffen werden. Die Teams können sich im selben Raum oder an verschiedenen Standorten rund um den Globus befinden. Da Centric VIP systemunabhängig ist, lassen sich Informationen aus Centric 8 PLM und anderen Systemen wie ERP, PIM, DAM usw. einbeziehen.

In modernen Design-Prozessen finden sich noch immer viel Papier und umständliche Arbeitsweisen: Gedruckte Tabellenkalkulationen werden zu "Büchern" zusammengefasst, riesige Schaumkernplatten werden ausgeschnitten, Notizen werden handschriftlich gemacht, und auch Post-Its und Aufkleber sind keine Seltenheit. Diese analogen Arbeitsweisen sind äußerst zeitaufwändig und fehleranfällig. Außerdem lassen sich die Ergebnisse nicht schnell und präzise kommunizieren und umsetzen. Die Kreativität wird oft durch den Mangel an leicht verständlichen, eindeutigen Informationen und eine langwierige Detailsuche behindert.

Visual Studio Boards sorgen für einen reibungslosen Ideenfluss vom Designer bis zum Produktteam und ermöglichen so eine einfache Kommerzialisierung und Produktion. Mit diesem neuen digitalen Tool können Designer und andere Teams ihre Ideen ganz ohne jegliche Einschränkungen entwickeln, Konzepte zur Marktreife bringen und gemeinsam umsetzen. Das sorgt für mehr Innovation und steigert die Qualität, während ganz nebenbei das Time-to-Market deutlich verkürzt wird.

"Visual Studio Boards beschreiten völlig neue Wege. Diese Innovation orientiert sich vollständig am Markt, revolutioniert den Design-Prozess und sorgt für eine neue Art der Ideenfindung", so Chris Groves, Präsident und CEO von Centric Software. "Der Kreativität wird völlig freier Lauf gelassen. Gleichzeitig wird auf technisches und produktionstechnisches Know-how zurückgegriffen, um das Time-to-Market zu beschleunigen, die Innovation zu fördern und die Produktqualität zu verbessern."

Kontaktieren Sie uns für eine Demo oder weiteren Informationen.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Ausgehend von der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und mit Zweigstellen in Hauptstädten rund um den Globus bietet Centric Software den führenden Namen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Luxus- und Outdoor-Artikel, Sport und Konsumgüter eine Plattform für die digitale Transformation. Centric Visual Innovation Platform (VIP) ist eine Reihe von visuellen, vollständig digitalen Interfaces, die für Touchscreen-Geräte wie iPad und iPhone und für großformatige Touchscreens konzipiert sind. Centric VIP, die echte Revolution für Entscheidungsfindung und die Automatisierung der Ausführung, reduziert das Time-to-Market beträchtlich und verbessert die Reaktionsfähigkeit angesichts neuer Trends. Das Aushängeschild des Unternehmens, die Product-Lifecycle-Management-Plattform (PLM) Centric 8, bietet professionelle Funktionen für Warendisposition, Produktentwicklung, Sourcing, Unternehmensplanung sowie Qualitäts- und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebige Verbraucherbranchen zugeschnitten sind. Centric SMB-Lösungen stellen umfassende PLM-Lösungen auf Grundlage innovativer Technologien und über die Jahre angesammelter Kenntnisse des Unternehmens für kleine Firmen bereit.

Centric Software hat bereits verschiedene Branchenauszeichnungen erhalten, darunter den Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award im Jahre 2016 für seine PLM-Lösung für Retail, Fashion und Bekleidung, sowie den Frost & Sullivan Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award im Jahr 2012. Red Herring führte Centric 2013, 2015 und 2016 unter den 100 Besten seiner globalen Liste.

Centric ist eine eingetragene Handelsmarke von Centric Software. Alle anderen Marken und Produktbezeichnungen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Pressekontakt:

Americas: Jennifer Forsythe

jforsythe@centricsoftware.com

Europe: Kristen Salaun Batby

+33(0)6-87-88-23-22

ksalaun-batby@centricsoftware.com



Asia: Lily Dong

lily.dong@centricsoftware.com

Original-Content von: Centric Software, übermittelt durch news aktuell