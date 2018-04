Umsatz von Narada Power wächst 2017 in den Bereichen Stromspeicherung und Recycling um 30 %

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Narada Power Source Co. Ltd., Chinas führender Produzent und Entwickler im Bereich der Stromspeicherung, berichtet einen Gesamtumsatz von 8,637 Milliarden Renminbi (1,376 Milliarden USD) für das Jahr 2017, im Jahresvergleich ein Wachstum von 30 %. Der Nettogewinn betrug 381 Millionen Renminbi, eine Steigerung von 16 % im Vergleich mit dem Jahr 2016.

Der Batteriebereich von Narada trug 5,174 Milliarden Renminbi bei. Die Wachstumsraten der Bereiche stationären Stroms, der Stromspeicherung und Systeme sowie des Stroms und der Systeme für Fahrzeuge betrugen 10,38 %, 9,59 % und 33,27 %. Narada verbessert die industrielle Kette und steigert die Recyclingrate von Blei. Der Bereich Recycling erzielte durch das Recycling von 210.000 Tonnen Blei pro Jahr einen Umsatz von 3,378 Milliarden Renminbi.

Narada hat als Hersteller und Vertreiber von Batterien begonnen und signifikante Expansion in den Bereichen Systemprodukte und betriebliche Dienstleistungen bei Erzeugung, Speicherung und Recycling von Strom erzielt, was eine vollständige industrielle Kette bildet. Narada bemüht sich um nachhaltige Entwicklung und hat einen Anteil von 49 % an Huabo Technology erworben, einem wichtigen Unternehmen im Bereich des Recyclings von Batterien in China, das damit zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft wird. Die Kapazitäten von Huabo Technology im Bereich des Recyclings von Bleibatterien werden künftig eine Million Tonnen übersteigen.

Das Projekt einer Station für die Stromspeicherung mit einer Kapazität von 160 MWh, das Narada im Wuxi Singapore Industrial Park gebaut hat, ist in Betrieb gegangen und hat im Februar 2018 an der Notfallübung der Stromversorgung der Provinz Jiangsu teilgenommen. Es handelt sich um die derzeit größte kommerzielle Station für die Stromspeicherung. Es ist zudem gemäß Jahresbericht das erste Beispiel eines elektrochemischen Systems für die Stromspeicherung, das Hilfsdienste für elektrischen Strom in China bereitstellt.

Narada hat die Qinghai Huaneng Integrated Photovoltaic Energy Storage Station erfolgreich in Betrieb genommen. Es handelt sich um die erste verteilte Speicherstation für Solarstrom (Gleichstrom). Dies markiert die Expansion von Narada von industrieller und wirtschaftlicher Kundenseite in den Bereich der Erzeugung erneuerbarer Energie.

Narada verfügt über ein Frequenzregulierungsprojekt mit 50 MW für zwei deutsche Bauträger von Frequenzkontrolle und Stromspeicherung. Die Zusammenarbeit ist ein Symbol dafür, dass Narada den Hauptmarkt von Hilfsdiensten für elektrischen Strom in Europa und den USA betritt.

Im Bereich Strom und Systeme für Fahrzeuge hat Narada in Projekte für Antriebssysteme investiert, um die Integrationskapazität von Fahrzeugen mit neuer Energie zu verbessern. Der Umsatz der Batterien für elektrische Fahrzeuge ist im Jahresvergleich um 57,94 % gewachsen. Narada hat zudem den internationalen Markt für Fahrzeugbatterien angezapft. In den Niederlanden, Großbritannien und Thailand wurden Geschäfte abgeschlossen.

Im Jahresbericht zeigt sich auch solide Entwicklung des Bereiches Forschung und Entwicklung von Narada. Ende 2017 hielt das Unternehmen 104 gültige Patente, darunter 45 für Erfindungen, 41 für Gebrauchsmuster und 18 für Designs. Der Umsatz des Bereiches Forschung und Entwicklung stand für 3,03 % des Gesamtumsatzes.

Informationen zu Narada

Narada Power Source Co. Ltd. wurde 1994 gegründet und ist ein internationales Energieunternehmen, das sich auf Speicherlösungen für Wohn- und Großprojekte spezialisiert. Narada hat seinen Sitz in Hangzhou in der Provinz Zhejiang und hat ein weltweites Vertriebs- und Kundendienstnetzwerk in mehr als 150 Ländern aufgebaut.

http://en.naradapower.com

intl@narada.biz

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/664790/Narada_CEO.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/675534/Narada_Power.jpg

Pressekontakt:

Xin DU

+86-571-5692-2449

Original-Content von: Narada Power Source Co.,Ltd, übermittelt durch news aktuell