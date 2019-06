The Safariland Group gibt Veräußerung von Mustang Survival bekannt

The Safariland Group

The Safariland Group ("Safariland" oder "Unternehmen"), ein führender Anbieter einer vielfältigen Palette von Sicherheits- und Überlebensprodukten für die Märkte öffentliche Sicherheit, Militär, Fachberufe und Outdoor, hat heute bekanntgegeben, dass es die Veräußerung von Mustang Survival, Inc. und dessen verbundener Einheiten ("Mustang") an die WING Group abgeschlossen hat - einen führenden Hersteller von aufblasbaren Stabilisatoren (Sponsons), kleinen Kampfeinsatz-Wasserfahrzeugen, Wildwasser-Rafting-Lösungen, Rettungsflößen sowie Türen und Fenstern für Wasserumgebungen. Über die finanziellen Modalitäten wurden keine Angaben gemacht.

Warren Kanders, Chairman und CEO von Safariland: "Seit wir Mustang vor über sechs Jahren erworben haben, hat sich die Firma mit in ihrer Klasse besten Produkten und Fähigkeiten zu einem Premium-Leader in der Kategorie Lebensrettung entwickelt. Wir freuen uns sehr über diese Transaktion mit WING und sind stolz darauf, dass Mustang bei einer auf Wasser- und Fluganwendungen konzentrierten Plattform ein neues Zuhause gefunden hat."

Informationen zur Safariland Group

The Safariland Group ist ein führender weltweit aktiver Anbieter einer breiten Palette von Sicherheits- und Überlebensprodukten für die Märkte öffentliche Sicherheit, Militär, Fachberufe und Outdoor. The Safariland Group bietet in diesen Märkten eine Reihe renommierter Marken an, darunter Schutz-, Einsatzausrüstungs- und Kommunikationsprodukte der Marke Safariland®, die Marken Bianchi®, Med-Eng®, Break Free®, Defense Technology®, Hatch®, Monadnock®, Identicator® sowie NIK®. Der Leitspruch der Safariland Group - Together, We Save Lives® - ist integraler Bestandteil der von ihr angebotenen lebensrettenden und schützenden Produkte. The Safariland Group hat ihren Hauptsitz in Jacksonville, Florida. "The Safariland Group" ist ein Handelsname von Safariland, LLC.

Informationen zur WING Group

Die WING Group, eine Firma im Privatbesitz und unter der Leitung von President und CEO Andrew Branagh, besteht aus den Einheiten Wing Inflatables, Henshaw Inflatables, Patten Company und FabTek Industries. Die WING Group ist Branchenführer in der Herstellung von aufblasbaren Stabilisatoren (Sponsons), aufblasbaren Wasserfahrzeugen und vielem mehr. Seit über 30 Jahren ermöglichen WINGs auf dem Gebiet führende, innovative Nutzung von Polyurethan und seine Vorreiterarbeit bei neuer Technologie die Entwicklung von aufblasbaren Stabilisatoren (Sponsons) und Booten, die im Vergleich zu Konkurrenzprodukten leichter sind, länger halten, besser aussehen und eine bessere Leistung bieten. Die WING Group hat sich einen beispiellosen Ruf dafür erarbeitet, professionelle aufblasbare Lösungen anzubieten - ob für private Yacht-Management-Firmen, die Wasserfahrzeuge für Expeditionen benötigen; für militärische Abteilungen, die Starrflügler-Flugzeugzellen betreiben und automatisch eingesetzte Rettungsflöße für das Personal benötigen; oder für Sondereinsatzkräfte, die auf Kampfeinsatz-Wasserfahrzeuge aus Gummi mit bester Leistung angewiesen sind.

Informationen zu Mustang Survival

Mustang Survival - gegründet 1967 von Irv Davies, dem Erfinder der weltweit ersten Floater(TM)-Jacke - entwickelt und fertigt seit über 50 Jahren lebensrettende Lösungen. Über ständige Innovation und inspirierte technische Lösungen will Mustang Survival im Wasserumfeld höhere Leistung ermöglichen, zu Erkundungen ermutigen und zum Abenteuer inspirieren. Wir engagieren uns für den Schutz und die bessere Ausstattung derer, die sich in extremer Weise einsetzen - ob im Rahmen der Arbeit, Pflichterfüllung, oder um dem Alltag zu entfliehen. Mustang Survival, das in Burnaby, British Columbia (Kanada) ansässig ist, beschäftigt über 250 Mitarbeiter in den USA und Kanada. Weitere Informationen finden Sie unter www.mustangsurvival.com. Mustang Survival. Wir retten Leben seit 1967.

