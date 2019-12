European Business Awards and RSM

Gewinner in Europas größtem Unternehmenswettbewerb ausgezeichnet

European Business Awards zeichnet die besten 20 von 150.000 Unternehmen aus

Die 20 besten Unternehmen Europas wurden gestern Abend im Rahmen des Gala-Finales der European Business Awards 2019 auf einer von RSM gesponserten Veranstaltung ausgezeichnet, nachdem sie aus über 150.000 Unternehmen aus 33 Ländern ausgewählt wurden.

Bei der exklusiven Veranstaltung trafen sich rund 500 erfolgreiche Führungskräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, um in Europas größtem Wirtschaftswettbewerb, der sich auf drei Kernprinzipien konzentriert - wirtschaftlichen Erfolg, Innovation und Ethik - eine bemerkenswerte unternehmerische Leistung zu feiern.

VIPs überreichten die Trophäen nach einer letzten Live-Jury-Sitzung an die 19 Kategoriesieger, und ein weiterer Preis ging an den "European Public Champion", den Gesamtsieger der Publikumswahl.

Adrian Tripp, CEO der European Business Awards, sagte: "Unsere Gewinner haben den Goldstandard für Business Excellence erreicht. Sie sind eindrucksvolle Beispiele dafür, wie europäische Unternehmen die Herausforderungen eines äußerst wettbewerbsintensiven globalen Marktes meistern, phänomenale Erfolge erzielen und in der Welt, in der wir leben, positiv mitwirken. Sie verdienen ihren Erfolg und wir wünschen ihnen alles Gute."

Jean Stephens, CEO von RSM International, einem weltweit führenden Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsgesellschaften, sagte: "Im Namen von RSM möchte ich den diesjährigen würdigen Gewinnern gratulieren. Jedes einzelne dieser dynamischen Unternehmen symbolisiert den Innovationsgeist und das Wachstumspotenzial des europäischen Mittelstands. Wir wünschen allen Finalisten Glück und Erfolg bei ihren zukünftigen Bemühungen."

DIE GEWINNER Kategorie Gewinner Land 1. Der Stjepan Kroatien Inflexion Safran from European Metal Entrepreneur Products of the Year Award 2. Der Award In-Vision Österreich for Growth Strategy of the Year 3. Der New Get The Irland Business of Shifts The Year Award 4. Der DHI Global Griechenland Germany Trade Medical & Invest Award Group for International Expansion 5. Der Social MacRebur Großbritannien Responsibility and Environmental Awareness Award 6. Der Mikro+Polo Slowenien Workplace and People Development Award 7. Der Award Elcogen Estland for Innovation 0-25 Mio. Euro 8. Der Award Macsa ID Spanien for Innovation 26-150 Mio. Euro 9. Der Award TOMRA Norwegen for Innovation 150+ Mio. Euro 10. Der Spotzer Niederlande Customer and Market Engagement Award 0-25 Mio. Euro 11. Der Irish Dog Irland Customer and Foods Market Engagement Award 26-150 Mio. Euro 12. Der Borusan Truthahn Customer and Lojsitik Market Engagement Award 150+ Mio. Euro 13. Der Mintec Großbritannien Digital Technology Award 0-25 Mio. Euro 14. Der iLOQ Finnland Digital Technology Award 26-150 Mio. Euro 15. Der IFS Großbritannien Digital Technology Award 150+ Mio. Euro 16. Der Acquabella Spanien Business of the Year Award mit einem Umsatz von 0-25 Mio. Euro 17. Der Oksnes Norwegen Business of Entreprenor the Year Award mit einem Umsatz von 26-150 Mio. Euro 18. Der AutoStore Norwegen Business of the Year Award mit einem Umsatz von mehr als 150 Mio. Euro 19. Chairman's Inclusion Großbritannien Selection Housing Award 20. Cosmote Griechenland Gesamtsieger e-Value der europäischen öffentlichen Abstimmung

Der Wettbewerb begann im vergangenen Jahr mit über 150.000 Unternehmen aus den zunächst berücksichtigten 33 Ländern. Von diesen wurden 2753 Unternehmen in einer im Juli veröffentlichten Liste der Business Excellence als "Ones to Watch" bezeichnet. Nach einer weiteren Überprüfung durch eine unabhängige Jury wurden 363 Unternehmen als "Nationale Gewinner" für ihre Länder und als Finalisten für den Wettbewerb ausgezeichnet.

Der European Business Award hat nun in seinem 12. Jahr vor allem zum Ziel, die Entwicklung einer stärkeren und erfolgreicheren Geschäftswelt in ganz Europa zu unterstützen. Zu den weiteren Sponsoren und Partnern gehören neben dem Veranstaltungspartner RSM Inflexion und Germany Trade & Invest.

Allein in Europa umfasst das Netzwerk von RSM International Experten in mehr als 40 Ländern.

REDAKTIONELLE HINWEISE:

Über die European Business Awards:

Die European Business Awards stellen einen der weltweit größten und angesehensten grenzen- und sektorenübergreifenden Wettbewerbe für Unternehmen dar. Die primäre Aufgabe des Wettbewerbs ist die Unterstützung und Entwicklung einer stärkeren, erfolgreicheren und innovativen Unternehmensgemeinschaft mit ethischen Grundsätzen in Europa, ausgehend von der Überzeugung, dass Unternehmen beim Umgang mit großen weltweiten Problemen eine Schlüsselrolle spielen.

Hierfür gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten:

l UNTERSTÜTZUNG und FÖRDERUNG VON EUROPAS BESTEN UNTERNEHMEN, um ihnen dabei zu helfen, neue Kunden, Partner, Investoren und Talente zu gewinnen

l TEILEN VON ERKENNTNISSEN UND PROBLEMLÖSUNGEN , um Unternehmen dabei zu helfen, die Hürden, die zwischen ihnen und ihrem Wachstum stehen, zu überwinden

l ANREGENDE DISKUSSIONEN, bei denen die großen Fragen in Bezug auf Probleme in Europa gestellt werden, und wie wir diese angehen können

Die European Business Awards werden mittlerweile bereits im 12. Jahr vergeben. Letztes Jahr wurden mehr als 111.000 Unternehmen aus 34 Ländern bewertet. Zu den Sponsoren und Partnern gehören Inflexion, Germany Trade & Invest und PR Newswire.

Über EBA Gala und Summit Event Partner RSM:

RSM ist ein weltweit führendes Netzwerk von Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsunternehmen mit Fokus auf den mittelständischen Markt in 116 Ländern, mit 750 Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, MENA, Afrika und Asien-Pazifik und mit weltweit mehr als 41.000 Beschäftigten. Die gesamten Honorareinnahmen des Netzwerks belaufen sich auf 5,4 Milliarden US-Dollar.

Als integriertes Team teilen wir Fähigkeiten, Einblicke und Ressourcen sowie einen kundenorientierten Ansatz, der auf einem tiefen Verständnis der Unternehmen unserer Kunden basiert. Auf diese Weise befähigen wir sie, mit Zuversicht voranzukommen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

RSM ist ein Mitglied des Forum of Firms, welches das gemeinsame Ziel verfolgt, weltweit einheitliche und qualitativ hochwertige Standards für Finanz- und Prüfungspraktiken zu fördern.

RSM ist die Marke, die von unserem Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen genutzt wird, von denen jedes einzelne seine eigene Praxis betreibt. Die RSM International Limited stellt selbst keine Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsdienstleistungen zur Verfügung. Die Mitgliedsunternehmen verfolgen die gemeinsame Vision, sowohl auf ihren Inlandsmärkten als auch im Dienste des internationalen Bedarfs ihrer Kunden qualitativ hochwertige Beratungsdienste zu erbringen.

Allein in Europa besteht das Netzwerk von RSM International aus Experten in mehr als 40 verschiedenen Ländern, die nicht nur über einzigartige lokale Marktkenntnisse verfügen, sondern auch eng als integriertes Team zusammenarbeiten und Fähigkeiten, Erkenntnisse und Ressourcen austauschen, basierend auf einem kundenorientierten Ansatz zur Entwicklung eines tiefen Verständnisses ihrer einzelnen Geschäftsbereiche.

Über Inflexion: Inflexion ist ein preisgekröntes Private-Equity-Mittelstandsunternehmen, das zwischen 10 Mio. und 250 Mio. Euro für Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen über alle Sektoren hinweg investiert.

Das Unternehmen wurde vor 20 Jahren durch Geschäftsleute gegründet, unterstützt wachstumsstarke Unternehmen mit ehrgeizigen Managementteams und arbeitet mit ihnen in Partnerschaft, um ihr Wachstum zu beschleunigen. Er unterstützt Unternehmen, um die nächste Phase ihres Wachstums durch internationale Expansion, Fusionen und Übernahmen, digitale Kompetenz, operative Verbesserungen, Talentmanagement und Zugang zu Inflexions Netzwerk zu erzielen. Mit Experten in Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Indien und den USA profitieren unsere Beteiligungsgesellschaften von privilegiertem Zugang zu diesen Wachstumsmärkten. www.inflexion.com

Über Germany Trade & Invest: Germany Trade & Invest ist die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Wirtschaftsförderung. Die Gesellschaft fördert die Schaffung und Sicherung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten und die Stärkung der Bundesrepublik Deutschland als Unternehmensstandort. Mit über 50 Standorten in Deutschland und weltweit und seinem Partnernetzwerk auf der ganzen Welt unterstützt Germany Trade & Invest deutsche Unternehmen bei der Aufnahme von Geschäftstätigkeiten in ausländischen Märkten, fördert Deutschland als Unternehmensstandort und unterstützt ausländische Unternehmen bei der Aufnahme von Geschäftstätigkeiten in Deutschland.

Über PR Newswire: PR Newswire ist der führende globale Anbieter von Tools für PR und Unternehmenskommunikation, mit denen Kunden neueste Nachrichten und hochwertige Inhalte verbreiten können. Wir verteilen die Inhalte unserer Kunden über traditionelle, digitale und Social-Media-Kanäle in Echtzeit mit voll funktionsfähiger Berichterstattung und Überwachung. Durch die Kombination des weltweit größten Multikanal- und multikulturellen Content-Verbreitungs- und Optimierungsnetzes mit umfassenden Arbeitsabläufen und Plattformen ermöglicht PR Newswire es Unternehmen auf der ganzen Welt, Chancen zu nutzen, wo auch immer sie sich bieten, und davon zu profitieren. PR Newswire betreut zehntausende von Kunden von Niederlassungen in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie dem asiatisch-pazifischen Raum aus. Weitere Informationen über PR Newswire finden Sie unter www.prnewswire.co.uk.

