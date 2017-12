International Signs and LED Exhibition 2018 in Guangzhou, China - die Messe direkt im Branchencluster

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die "International Signs and LED Exhibition" (ISLE) (internationale Schilder- und LED-Messe) zieht internationale Besucher aus den Segmenten Schilder und LED an, die an neuen, hochentwickelten Produkten interessiert sind. "Ich habe auf der ISLE viele neue Produkte und Fachhersteller gefunden und freue mich darauf, die Messe nächstes Jahr zu besuchen", so Herr Ahmed aus Dubai. Fast 70 Prozent der chinesischen Schilder- und LED-Werke sind im Perlflussdelta ansässig. Dieses industrielle "Ökosystem" ist für Besucher der Messe sehr praktisch, da sie direkt im Anschluss an Treffen auf der ISLE entsprechende Werke besuchen können.

Die weltweit größte Veranstaltung der Branche zur Vorstellung neuer Schilder und LED-Lösungen

Die International Signs and LED Exhibition 2018 findet vom 03. bis 06. März in Area B des "Canton Fair Complex" (Kanton-Messe-Komplex) in Guangzhou, China statt.

Auf der ISLE 2018 werden LED-Displays und -Anwendungen, Beleuchtungs- und andere neue Technologien, Gravurmaschinen und Werbeschilder vorgestellt. Die Messe dient Käufern aus aller Welt als wichtige Plattform für den Einkauf und die Beschaffung von Schildern und LEDs für die Branchen Werbung und LED.

"Wir gehen davon aus, dass über 1.600 Aussteller und über 200.000 Käufer an der Messe teilnehmen werden", so Lee Yingjie, der Direktor der ISLE. "Wir präsentieren unseren Teilnehmern die komplette Branchenkette - Produktentwicklung, Fertigung, Systeme, bis hin zu Zubehör. Dieses "One-Stop"-Einkaufserlebnis und die integrierten Lösungen, die wir Besuchern bieten, verschaffen der Fachplattform ihren besonderen Nutzen."

Höhepunkte der ISLE:

- LIGHTKING präsentiert seine Produkte der Reihen "King", "E" und "RC". Sein enorm stromsparendes Produkt "P10.66", das große Beachtung findet, hat einen durchschnittlichen Stromverbrauch von 100 W, eine Leuchtdichte von über 8.000 cd/m^2 und senkt die Stromkosten um mehr als 50 Prozent. - Ledman stellt sein "Cubic"-LED-Videodisplay vor - einen speziell geformten Screen mit einzigartiger Bauweise, einer Pixelpitch von 4 mm und einer Helligkeit von 1800 Nit. Das System lässt sich je nach benötigtem Durchmesser individuell anpassen und bietet ein Vollfarb-Display mit verschiedenen Pixeldichten. - Linsn präsentiert ein LED-Steuersystem, das Vollfarb-Synchronismus, Vollfarb-Lichtdekoration, Vollfarb-Asynchronismus, Doppelfarb-Synchronismus und Doppelfarb-Asynchronismus handhaben kann. - NovaStar Tech Co., LTD stellt seine "All-in-1"-Steuerung und weitere integrierte Chips vor.

Ausstellerliste: http://en.isle.org.cn/enboothlist/4100.html

Kartenbeantragung: http://en.isle.org.cn/en/envisitorapplication.html

Über die ISLE

Die International Signs and LED Exhibition (ISLE) 2018, die von der Canton Fair Advertising Co., Ltd und der China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp (CFTE) organisiert wird, ist eine vollständig integrierte Lösungsplattform der LED-Branche für professionelle, fesselnde und intelligente Werbeschilder.

Pressekontakt:

Sparta Zhang

+86-20-89268292

zhanghuilong@cantonfairad.com



Sarah

+86-20-89268248

lizefan@cantonfairad.com

Original-Content von: International Signs and LED Exhibition, übermittelt durch news aktuell