SpyHunter, die Anti-Malware-Beseitigungs-App, erhält AppEsteem-Zertifizierung

Dublin (ots/PRNewswire) - SpyHunter hat nach einer rigorosen technischen Multi-Level-Überprüfung, die mehr als 100 App-Zertifizierungs-Anforderungen (App Certification Requirements; ACRs) umfasst, die AppEsteem-Zertifizierung erworben.

EnigmaSoft wird die hoch angesehene AppEsteem-Zertifizierung für die SpyHunter-Anti-Malware-Lösung verliehen - ein weiterer Beweis dafür, wie sehr sich EnigmaSoft dafür engagiert, die Rechte von Verbrauchern und Nutzern zu schützen.

EnigmaSoft Limited fühlte sich geehrt, von AppEsteem die hoch angesehene App-Zertifizierung für die EnigmaSoft-SpyHunter-Software zu erhalten, eine Anti-Malware-Softwarelösung, die dazu entwickelt wurde, um laufende und sich entwickelnde Malware-Attacken zu identifizieren und zu entfernen. Das Zertifizierungsverfahren von AppEsteem unterzieht Unternehmen einer strengen und anspruchsvollen Prüfung, die wesentliche detaillierte Analysen sowohl im Sinne der Verbraucherschutzkriterien als auch in Bezug auf verschiedene Ebenen von technischen Kriterien beinhaltet. Im Zuge des Zertifizierungsprozesses kam SpyHunter den mehr als 100 App-Zertifizierungs-Anforderungen nach, um letztendlich das AppEsteem-Gütesiegel zu erhalten, und es mussten dabei auch die hohen Standards von AppEsteem in Bezug auf den Schutz der Rechte von Verbrauchern und Nutzern erfüllt werden. Der App-Zertifizierungs-Bericht wurde am 14. Dezember 2018 erstellt und unter https://customer.appesteem.com/certified?vendor=ENIGM veröffentlicht.

Patrick Morganelli, CEO von EnigmaSoft Limited, sagte zum Thema Zertifizierung Folgendes: "Wir freuen uns sehr über die AppEsteem-Zertifizierung. Die Verleihung dieser prestigeträchtigen Auszeichnung zeigt den Verbrauchern und Nutzern unser unerschütterliches Engagement für Service und Schutz von Kunden und demonstriert die hohe Qualität und Effektivität unserer SpyHunter-Software, die eine wesentliche Rolle in den Bereichen Cybersicherheit und Datenschutz spielt. Die AppEsteem-Zertifizierung untermauert all die positiven Rückmeldungen, die wir von unseren Kunden rund um die Welt bereits erhalten haben, und demonstriert unsere fortwährenden Bemühungen, die Computer unserer Kunden mit fortgeschrittenen Levels an Cybersicherheitssoftware zu schützen."

AppEsteem ist eine Software-Review-Organisation, deren Mission es ist, Software-Programme zu prüfen und zu analysieren, sodass Verbraucher und Nutzer mit technischen Informationen und Testberichten zur Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit von Apps versorgt werden können. Mit der AppEsteem-Zertifizierung wird SpyHunter zum Teil einer Gruppe von Programmen, deren Entwickler sich der Anwendung von Designkriterien zum Schutz von Konsumenten verschrieben haben, um einerseits Kunden zu unterstützen und andererseits den wahren Nutzen der entwickelten Apps aufrechtzuerhalten.

"Wir von AppEsteem haben den Bedarf an Richtlinien und Kontrollen in einer schnell wachsenden Softwarebranche, in der Aufrichtigkeit den Kunden gegenüber in Bezug auf alle Dienstleistungen im Vordergrund stehen sollte, erkannt," sagte Dennis Batchelder, Präsident von AppEsteem. "EnigmaSoft verfolgt eine klare Linie bei der Definition und Umsetzung einer Strategie zur Sicherstellung einer sauberen Softwareverteilung und wir freuen uns, nun auch SpyHunter zertifizieren zu dürfen."

EnigmaSoft war und ist stets daran interessiert, Transparenz im Bereich der sauberen, fortschrittlichen Apps zur Verfügung zu stellen und das Vertrauen von Verbrauchern dabei als oberste Priorität zu behandeln.

Informationen zu EnigmaSoft Limited

EnigmaSoft Limited ist ein privat geführtes irisches Unternehmen mit verschiedenen Niederlassungen und globalem Hauptsitz in Dublin, Irland. EnigmaSoft hat sich vor allem durch die Entwicklung und den Vertrieb von SpyHunter, einer dynamischen und hoch entwickelten Anti-Malware-Software mit Funktionen zum Blockieren und Entfernen von Malware, einen Namen gemacht. SpyHunter wurde durch das TRUSTe Trusted Download Programm zertifiziert und hat im unabhängigen AV-Test einen Score von 100% erzielt. SpyHunter erkennt und entfernt Malware, sorgt für besseren Schutz der Privatsphäre im Internet und beseitigt Sicherheitsbedrohungen, indem es Malware, Ransomware, Trojaner, Rogue-Anti-Spyware und andere bösartige Komponenten bzw. Sicherheitsbedrohungen, die Millionen von PC-Nutzern täglich im Zuge ihrer Internetnutzung betreffen, bekämpft.

