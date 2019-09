AGC Asahi Glass

AGC richtet neues Werk in China für die Produktion von großem 3D-/kompliziert geformten Glasabdeckungen für in PKW verbaute Displays ein

Die AGC Inc. Mit Sitz in Tokio hat ihre Entscheidung angekündigt, ein neues Produktionswerk als chinesisches Tochterunternehmen namens AGC Automotive (Suzhou) Inc. zu gründen, um große 3D-/kompliziert geformte Glasabdeckungen für in PKW verbaute Displays zu produzieren. Das Werk, das sich im Suzhou Industrial Park in Suzhou in der Provinz Jiangsu befindet, verfügt über eine vollständig integrierte Produktionslinie, die auf der aktuellsten Technologie basiert und in der Lage ist, jeden Schritt des Prozesses von optischer Dünnfilmbeschichtung bis hin zu Dekordrucken und Verbundwerkstoffspritzgussen von kompliziert geschwungenen Oberflächen zu erledigen. Der Verkauf soll im Jahr 2022 für verschiedene Fahrzeugmodelle beginnen, für die die Aufträge bereits erteilt wurden.

Aufgrund starker Veränderungen in der Automobilindustrie, u. a. autonomes Fahren, Elektromobilität und die damit verbundene Technologie, wird erwartet, dass in den Fahrzeugcockpits weiterhin innovative, dynamische Designs eingesetzt werden, da sich die Fahrzeuge zu digitalen Lounges entwickeln. Aufgrund dieses Trends wird erwartet, dass die in PKW verbauten Display-Glasabdeckungen größer, komplexer geformt und funktionaler werden, während ein sicheres Design gleichzeitig durch die steigende Größe eine der Hauptanforderungen darstellen wird. AGC verfügt über eine gesammelte Erfahrung von über 60 Jahren im Bereich Design als weltweit führendes Unternehmen für Autoglas und liefert seinen Kunden Glasabdeckungen, die sowohl von hoher Qualität, als auch Sicherheit sind.

Im Jahr 2013 hat AGC als erstes Unternehmen weltweit ein Produktionssystem für in PKW verbaute Displayglasabdeckungen eingeführt, das sich vollständig in jeden Verarbeitungsschritt vom Rohglas bis zur finalen Verarbeitung integriert und hat in diesem Jahr den Verkauf des Produktes gestartet. Im Jahr 2017 begann das Unternehmen außerdem mit der Herstellung und dem Angebot von gebogenem Glas zusätzlich zum bereits vorhandenen Flachglas, bei dem das Unternehmen weltweit über einen Top-Marktanteil in der Branche verfügt.

Zusammen mit den zwei bestehenden Werken in Japan entsteht durch die Neugründung das dritte Produktionswerk von AGC, wodurch es für das Unternehmen möglich wird, hochqualitatives Glas auf internationaler Ebene anzubieten. AGC plant außerdem die Gründung eines neuen Entwicklungszentrums, das sich auf neues Design und hohe Funktionalität spezialisiert und das bei dem Werk des Unternehmens im japanischen Keihin eingerichtet werden soll, um ein System zu realisieren, das dazu in der Lage ist, sich flexibel an die kommenden Veränderungen im Cockpitdesign anzupassen.

AGCs Displayglasabdeckungen für PKW, die großes Lob für ihre nachfolgend genannten Vorteile erhalten, wurden bereits in mehr als 70 Fahrzeugmodellen verbaut, wobei erwartet wird, dass die Gesamtlieferungen bis September 2019 die Marke von 20 Millionen Fahrzeugen erreicht haben werden.

ACG steht für:

- Gewährleistung des Sicherheitsniveaus, das von Materialien für Fahrzeuginnenräume erwartet wird, indem die Materialien in einem speziellen Prozess gegossen werden, der, nachdem er den einzigartigen Design- und Beurteilungsprozess von AGC durchlaufen hat, eine maximale Glasfestigkeit gewährleistet

- Bereitstellung eines Produktes von überlegener Qualität infolge dessen, dass die AGC Group jeden Bereich des Produktionsprozesses betreut - einschließlich der Herstellung von chemisch verstärktem Glas, Aufbringung von Dünnfilmbeschichtungen, Dekordrucken und Verbundwerkstoffspritzgussen von kompliziert geschwungenen Oberflächen

- Eine wichtige Rolle in der Verbesserung der klaren Sichtbarkeit und Benutzerfreundlichkeit der Displays durch eigene Beschichtungs- und Dekordrucktechnologien, die durch verschiedene Patente geschützt werden.

Unter der "AGC plus"-Managementpolitik setzt sich die AGC Group dafür ein, Produkte zu schaffen, die für die Interessenvertreter verschiedene Pluspunkte bieten. Zu den Pluspunkten für die Gesellschaft gehören "Schutz, Sicherheit und Komfort", wohingegen die Pluspunkte für die Kunden u. a. "neue Werte und Funktionalität" beinhalten. Als Pionier im Bereich Displayglasabdeckungen für PKW setzt sich die AGC Group dafür ein, technische Innovationen zu verfolgen, die es dem Unternehmen erlauben, weiterhin Produkte anzubieten, die neue Werte bieten und die Erwartungen der Kunden übertreffen.

https://kyodonewsprwire.jp/attach/201909120787-O1-0WGk0AF9.pdf

