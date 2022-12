Fosun International Limited

Guo Guangchang blickt auf 30 Jahre Fosun zurück und spricht über die zukünftige Ausrichtung des Konzerns

Hong Kong (ots/PRNewswire)

Am 15. Dezember um 22:30 Uhr Pekinger Zeit läutete die zu Fosun gehörende globale Modegruppe Lanvin (unter dem Kürzel „LANV") die Glocke an der New Yorker Börse. Am selben Tag eröffnete Club Med, eine Marke von FOLIDAY, sein fünftes Resort, das Kiroro Peak in Hokkaido, Japan.

Marktanalysten sind der Meinung, dass Fosun die Initiative ergreift, um angesichts des sich verändernden externen makroökonomischen Umfelds strategische Anpassungen vorzunehmen. Am 15. Dezember feierte Fosun sein 30-jähriges Bestehen mit einem weltweiten Mitarbeiterfest. Bei dieser internen Veranstaltung erinnerte Guo Guangchang an einige Momente seit der Gründung von Fosun im Jahr 1992 und zeigte die Richtung, in welche sich Fosun zukünftig entwickeln werde, auf: Fosun stärkt seine Positionierung als auf Familien als Konsumgruppe ausgerichteter Industriekonzern, der sich auf die Bedürfnisse von Familien global ausrichtet und sich strategisch auf dieses Hauptgeschäft konzentriert, während die beiden wichtigsten Wachstumsmotoren, Globalisierung und Innovation, ausgebaut werden.

In seiner Rede am 15. Dezember erinnerte Guo Guangchang an die erfolgreiche Übernahme von Club Med im Jahr 2015. „Die Übernahme von Club Med war ein wichtiger Meilenstein in der Globalisierung von Fosun, es war unsere erste Marke mit globalem Ansehen." Weiter sagte er: „Bis heute glaube ich, dass die Bedeutung von Club Med und FOLIDAY weit über die Resorts selbst hinausgeht; sie stehen für eine neue Lebensweise von Familien."

Knapp acht Jahre nach der Übernahme durch Fosun hat Club Med ein bemerkenswertes Wachstum auf dem globalen Markt erzielt, insbesondere in China und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen hat Gäste in mehr als 35 Ländern und Regionen und hat in China erfolgreich bahnbrechende Produkte wie Club Med Joyview entwickelt. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 erreichte der Umsatz von Club Med trotz der immer wiederkehrenden Auswirkungen der Pandemie 9,135 Mrd. RMB, ein Anstieg von 145.7% im Vergleich zum Vorjahr. In der Hauptreisezeit für den Winterurlaub von Weihnachten dieses Jahres bis Februar 2023 ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein deutlicher Anstieg der Buchungen für Resorts in Übersee zu verzeichnen. Viele Hotelzimmer in mehreren Resorts sind für das neue Jahr bereits ausgebucht. Auch die neun Resorts von Club Med in China verzeichneten einen deutlichen Anstieg der Buchungen und Anfragen, da die Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der Pandemie in China angepasst wurden.

Club Med ist nur eines der vielen globalen Projekte, die Fosun erfolgreich vorangetrieben hat. Heute ist Fosun in mehr als 30 Ländern und Regionen der Welt industriell stark vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 100 000 Mitarbeiter. „Als privates Unternehmen, das in Shanghai gegründet wurde und in China gewachsen ist, kann ich mit Stolz sagen, dass wir eins der Unternehmen mit der höchsten Globalisierungsfähigkeit sind. Gerade in einer Zeit, in der die Welt mit vielen Herausforderungen konfrontiert ist, sind die Fähigkeiten von Fosun besonders wertvoll für das Land und für Fosun selbst." sagte Guo Guangchang.

In seiner Rede hob Guo Guangchang auch die Bedeutung von Innovationen hervor. Die Betonung von Innovationen zeigt sich auch in den Zwischen- und Jahresberichten von Fosun International. Im Jahr 2021 investierte Fosun 8,9 Mrd. RMB in neue Technologien und Innovationen; in der ersten Jahreshälfte 2022 erreichten die Investitionen in Technologie und Innovation trotz des Drucks auf die allgemeine Performance immer noch 4,6 Mrd. RMB, 21% mehr als im Vorjahr.

Auch die bereits seit langem im Konzern angesammelten wissenschaftlichen und innovativen Fähigkeiten trugen weiterhin Früchte. Im Bereich Gesundheit trugen beispielsweise neue und teils-neue Medikamente wie Rituximab Injection, Trastuzumab Injection und Serplulimab Injection in der ersten Hälfte dieses Jahres über 25% zum Umsatz von Fosun Pharma bei. Seit Juli dieses Jahres wird Azvudine, Chinas erstes neues orales Medikament gegen das Coronavirus, das von Fosun Pharma in Zusammenarbeit mit Henan Zhenzhen Biotechnologie GmbH entwickelt wurde, in verschiedenen Regionen zur Prävention und Bekämpfung von Pandemie eingesetzt. Kürzlich hat sich Fosun Pharma auch an eine Reihe von medizinischen Internetplattformen gewandt, um Azvudine über verschiedene Kanäle zugänglich zu machen und so die Nachfrage nach einer Heimbehandlung für Patienten mit Coronavirus-Infektionen weiter zu decken.

Auch bei dem von Fosun in Zusammenarbeit mit BioNTech (Deutschland) entwickelten mRNA-Impfstoff wurden Fortschritte erzielt. Der bivalente Impfstoff, der einen vollständigen Schutz gegen die Variante des Omicron-Virus bietet, ist seit dem 1. Dezember in Hongkong und Macao erhältlich. Seit kurzem bietet Macao auch Besuchern vom Festland die Möglichkeit, sich auf eigene Kosten mit dem mRNA-Impfstoff impfen zu lassen.

„BioNTech hat sich für eine Partnerschaft mit Fosun entschieden, weil sie die F&E-Kapazitäten und den Grad der Globalisierung von Fosun Pharma anerkennen. Globalisierung und Innovation sind sehr wichtige Fähigkeiten für Fosun und ein zentraler Wachstumsmotor, den wir auf jeden Fall beibehalten werden." sagte Guo Guangchang.

In den letzten Jahren hat sich Fosun weiterhin darauf konzentriert, ein „innovationsgetriebener globaler Konzern für Familienkonsumgüter" zu sein, und hat seine Bemühungen in den Bereichen Gesundheit, Glück und Wohlstand intensiviert. Dies wird durch Guo Guangchangs jüngste Rede bestätigt: „Mit unseren Bemühungen werden wir es Familien auf der ganzen Welt ermöglichen, ein besseres und glücklicheres Leben zu genießen, und wir hoffen wirklich, dass mehr Menschen bis zu einem Alter von 121 Jahren gesünder, glücklicher und wohlhabender leben werden."

Durch den strategischen Fokus von Fosun auf die Konsumgüterindustrie gewann die umfassende Geschäftstätigkeit in dieser Branche besonders an Bedeutung. In den letzten Jahren haben sowohl internationale Marken wie Club Med, Lanvin und Wolford als auch alte und etablierte Marken wie LAOMIAO, SONGHELOU und SHEDE SPIRITS durch die intensiven Bemühungen von Fosun einen neuen Aufschwung erfahren.

Lanvin beispielsweise, eine der ältesten französischen Luxusmarken, verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2022 ein weltweites Umsatzwachstum von 117% im Vergleich zum Vorjahr. Ihre Muttergesellschaft, die Lanvin Group, erzielte einen Umsatz von 202 Mio. EUR, 73% mehr als im Vorjahr, und ist damit global eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Luxusbranche. Mit der Börsennotierung an der NYSE ist Lanvin Group für eine neue Wachstumsperiode gerüstet.

Mit Blick auf die Zukunft sagte Guo Guangchang: „Es warten noch mehr Möglichkeiten auf uns. Wir müssen unsere Produkte bis zum Äußersten verfeinern, die besten Verbrauchererlebnisse sowie die besten Dienstleistungen anbieten. Ich hoffe, dass die Welt dank Fosun ein besserer Ort sein kann".

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/guo-guangchang-blickt-auf-30-jahre-fosun-zuruck-und-spricht-uber-die-zukunftige-ausrichtung-des-konzerns-301705911.html

Original-Content von: Fosun International Limited, übermittelt durch news aktuell