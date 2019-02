Anaplan

Anaplan gibt die Gewinner des Partner Award 2019 bekannt

Globale und regionale Partner für Innovation und Spitzenleistungen im Connected Planning ausgezeichnet

Anaplan, Inc. (NYSE:PLAN), ein Vorreiter im Bereich Connected Planning, gab heute die diesjährigen Gewinner des Anaplan Partner Award bekannt, darunter zwei neue Kategorien, die das Wachstum des Partner-Segmentes aufzeigen.

Die Gewinner des Anaplan Partner Award 2019 - nach Kategorien geordnet - lauten:

Global Partner of the Year Award: Deloitte wurde für die Fähigkeit ausgezeichnet, seine Kunden bei der Lösung einer Vielzahl komplexester Planungsfragen umfangreich zu unterstützen. Unter anderem wurde eine Anwendung für IFRS 17 General Insurance entwickelt, die die Stärken der Connected Planning-Plattform von Anaplan mit der umfangreichen Expertise von Deloitte in den Bereichen Versicherungsmathematik, Finanzen und Datenmanagement kombiniert. Deloitte und Anaplan haben darüber hinaus gemeinsam in die Entwicklung weiterer branchenspezifischer Angebote investiert, darunter Lösungen für die digitale kaufmännische Planung und die digitale Sortimentsplanung.

"Deloitte ist stolz darauf, die Auszeichnung als "Global Partner of the Year" von Anaplan entgegenzunehmen", sagte Ron Dimon, Managing Director und Lead Alliance Partner für Anaplan, Deloitte Consulting LLP. "Im fünften Jahr in Folge betreuen Deloitte und Anaplan Kunden weltweit bei ihren Planungsprozessen, einschließlich strategischer, finanzieller und operativer Planung, Forecasting und Szenarimodellierung. Unsere Kunden nutzen die Anaplan-Plattform, um starkes Umsatzwachstum, betriebliche Effizienz und neue Erkenntnisse zur Steigerung des Unternehmenswerts zu generieren."

Impact Partner of the Year Award: Spaulding Ridge, ein neuer Anaplan-Partner, arbeitete mit über 70 Anaplan-Experten an vorderster Front in den Bereichen Recruitement und Schulung zusammen und hat sich als Vordenker bei der Etablierung der Kategorie Connected Planning hervorgetan.

APAC Regional Partner of the Year Award: QUNIE hat als leistungsstarker Partner das Wachstum in der Region APAC durch den Auf- und Ausbau von Anaplan-Kapazitäten nachhaltig unterstützt und damit zur Steigerung der Kundenzufriedenheit beigetragen.

EMEA Regional Partner of the Year Award: Bedford Consulting konnte dank seiner Anaplan-zertifizierten Experten seine Kunden in den Mittelpunkt des Handelns stellen - und so die Kundenzufriedenheit nachhaltig erhöhen sowie signifikantes Wachstum in der EMEA-Region generieren.

Americas Regional Partner of the Year Award: Twelve Consulting zeigt mit über 290 Anaplan-Projekten, die für mehr als 90 Kunden mit gleichbleibend hoher Kundenzufriedenheit und Net Promoter-Scores umgesetzt wurden, weiterhin anhaltende Spitzenleistungen.

NEW Channel Partner of the Year: Vuealta, der erste Gewinner dieser Auszeichnung, wird für bedeutende Geschäftsabschlüsse auf den EMEA- und APAC-Märkten ausgezeichnet. Der Partner verzeichnet ein signifikantes Wachstum seiner Geschäftsaktivitäten mit Anaplan, einschließlich der Einführung in den amerikanischen Markt.

NEW Technology Partner of the Year: Workiva, der erste Gewinner dieser Auszeichnung, wird als führender Technologiepartner von Anaplan ausgezeichnet und arbeitet an einer wichtigen Anaplan-Plattformintegration, die das Performance Management Reporting optimiert.

"Das erstklassige Partner-Ökosystem von Anaplan ist eine der wichtigsten Triebfedern für die Weiterentwicklung der Kategorie Connected Planning bei unternehmensweiten Geschäftsanwendungen in der Cloud", sagte David Tharp, Vice President, Global Partner Organization bei Anaplan. "Ich freue mich sehr, mit unseren Partnern aus allen Teilen der Welt zusammenzukommen, um unsere jährlichen Gewinner der Partnerpreise zu feiern. Ich möchte auch darüber sprechen, wie wir von gemeinsamen Programmen profitieren können, um Kunden zu gewinnen, das Wachstum voranzutreiben und unsere Vorreiterrolle in der Kategorie Connected Planning zu stärken."

Informationen zum Partnernetzwerk von Anaplan

Um der Nachfrage nach Connected Planning-Lösungen weiterhin gerecht zu werden, unterstützt das weltweite Netzwerk der Anaplan-Partner viele Unternehmen bei Implementierung und Betrieb der Anaplan-Plattform - speziell in den Bereichen Modellentwicklung, Prozessveränderung, Implementierung und Support. Weitere Informationen zum Netzwerk der teilnehmenden Partner finden Sie unter anaplan.com/partners.

Informationen zu Anaplan

Anaplan (NYSE: PLAN) ist ein Pionier im Bereich Connected Planning. Unsere Plattform basiert auf der proprietären HyperblockTM- Technologie, die speziell für die Vernetzung der Planung entwickelt wurde. Sie erlaubt eine dynamische, kollaborative und intelligente Planung. Große weltweit tätige Unternehmen nutzen unsere Lösung, um Mitarbeiter, Daten und Pläne miteinander zu verbinden. Dies erlaubt unseren Kunden, innerhalb schnell wechselnder Geschäftsumgebungen in Echtzeit zu planen, zu entscheiden und so einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Neben unserem Hauptsitz in San Francisco haben wir 20 Niederlassungen weltweit, mehr als 175 kompetente Partner und über 1000 Kunden. Weitere Informationen erhalten Sie unter anaplan.com.

