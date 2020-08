Wagrain-Kleinarl Tourismus

Aerothlon in Wagrain-Kleinarl

Das Sportevent mit Trailrunning, Paragleiten & Mountainbiken

Der Aerothlon ist ein Wettbewerb, der Trailrunning, Paragleiten und Mountainbiken vereint. Es ist quasi ein Triathlon für Berg und Luft. Am 30. August 2020 ab 10.00 Uhr wird dieser das erste Mal in Wagrain-Kleinarl ausgetragen. Im Gegensatz zu anderen Hike & Fly Veranstaltungen können beim Aerothlon die Sportler als Einzelkämpfer, als Tandem-Team oder als Staffel-Team teilnehmen. Der Aerothlon findet alle zwei Jahre in Wagrain-Kleinarl statt – abwechselnd mit Red Bull X-Alps. Die Startplätze sind dieses Jahr auf 50 limitiert.

Anmeldungen sind auf www.wagrain-kleinarl.at/aerothlon möglich.

Datum: 30.08.2020, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Sportplatz Kleinarl

Dorf, 5603 Kleinarl, Österreich

Url: https://www.wagrain-kleinarl.at/aerothlon

