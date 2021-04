GoDaddy Deutschland GmbH

Kostenloses Online-Mentoring-Programm: GoDaddy lässt Selbstständige und Kleinunternehmer*innen im Web durchstarten

GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY) hat heute den Start der "School of Digital" bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um ein Programm, das Selbständigen und kleinen Unternehmen eine nachhaltige digitale Strategie an die Hand geben soll, damit sie auch in schwierigen Zeiten bestehen können. Die "School of Digital" besteht aus sechs kostenlosen Online-Mentoring-Sessions mit externen Expert*innen, die sich in ihren eigenen Unternehmen täglich mit digitalen Themen beschäftigen und Einblicke und Antworten auf wesentliche Fragen zur Digitalisierung eines Unternehmens geben.

Denn gerade das vergangene Jahr während der weltweiten Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass Unternehmen nur dann in der Lage sind, ihre Geschäfte am Laufen zu halten, wenn sie sich digital positionieren. In einer aktuellen Umfrage von GoDaddy gaben jedoch 59,5 Prozent der deutschen Befragten an, dass sie eine Herausforderung für ihr Unternehmen darin sehen, digitale Lösungen zu etablieren und ihre technische Expertise auszubauen. Genau diese Unternehmer*innen möchte GoDaddy durch sein kostenloses Mentoring-Programm abholen und unterstützen.

Die Mission: Kompetenz ausbauen, Unternehmer*innen aktivieren

"Mit dem Start der "School of Digital" als monatliches Live-Event auf unserer Facebook-Seite, unterstützen wir vor allem Selbstständige und kleine Unternehmen, die ihre Online-Expertise ausbauen und sich ein digitales Standbein schaffen wollen. Unser Ziel ist es, ihnen den Weg für das Erstellen eines Online-Auftritts mit nur wenigen Handgriffen zu ebnen, zu vereinfachen und sie zu ermutigen, in Sachen Online-Präsenz, Sichtbarkeit und Digitalisierung aktiv zu werden. Mit Hilfe von Expert*innen vermitteln wir den Teilnehmer*innen essentielles Wissen zu Themen, mit denen diese durch ihre eigene digitale Erfahrungen täglich zu tun haben. So zeigen wir, wie sie sich eine eigene Online-Präsenz aufbauen und betreuen können und inwiefern sie unsere Auswahl an Online-Tools und -Lösungen dabei unterstützt", erklärt Paul Ashcroft, Senior Director Europe von GoDaddy.

Kanalstrategie als Kick-off-Session

Den Auftakt macht Digital-Experte Daniel Zoll am 14. April ab 13 Uhr - denn um online präsent zu sein, führt kein Weg an der eigenen Website und den dazugehörigen Social-Media-Kanälen wie Instagram und Facebook. vorbei. In seiner Session gibt Zoll wissenswerte Einblicke in Aufbau und Inhalt der Digital-Kanäle sowie wertvolle Tipps zum guten Zusammenspiel von Website und Social-Media-Accounts.

In den nachfolgenden Mentoring-Sessions werden weitere Speaker*innen wie etwa die Gründerin und Unternehmerin Anna Wolfers bis Ende des Jahres in kostenlosen Sessions von bis zu 60 Minuten eine zusätzliche Auswahl an wichtigen Themen für Micro Businesses abdecken - von der Investorensuche über den Aufbau des ersten eigenen Onlineshops bis hin zur Steigerung des Website-Traffics für eine umfassende Expertise. Einen Überblick über das gesamte Programm der Webinar-Reihe gibt der GoDaddy Blog.

Fokus auf Mentoring-Programme 2021

Mit der "School of Digital" knüpft GoDaddy an bereits erfolgreich umgesetzte Mentoring-Programme, wie beispielsweise das "GoTeam" aus dem vergangenen Jahr und der diesjährigen neuen "GoTeam"-Kampagne, an. Dieses Jahr glänzt GoDaddys "GoTeam" mit drei erfolgreichen Unternehmerinnen: Stefanie Giesinger (Gründerin der nachhaltigen Fashion-Brand nu-in), Melanie Kieback alias vanellimelli (Fotografin und Content Creatorin) und Ann-Katrin Schmitz (Gründerin des Female-Entrepreneurship-Podcasts "Baby got Business"). Den acht Gewinner*innen aus der bereits abgeschlossenen Bewerbungsphase winkt nun eine professionelle und individuelle Vor-Ort-Beratung des "GoTeams" mit dem Fokus auf den Aufbau einer professionellen Business-Website für ihr einzigartiges Vorhaben.

In seinen laufenden Mentoring-Programmen verfolgt GoDaddy das Ziel, Menschen die passenden Tools und das Know-how zu geben, um digital durchzustarten und ihre persönlichen Ideen und Projekte auch online erfolgreich zu machen. Die nächste Chance auf kostenlose Expertise startet mit der "School of Digital". Jetzt informieren auf dem GoDaddy Blog oder direkt in der Facebook-Gruppe zum Event.

