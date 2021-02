GoDaddy Deutschland GmbH

GoDaddy greift 2021 Selbstständigen und Kleinstunternehmen bei Digitalisierung unter die Arme

- GoDaddy vermittelt über vielseitige Hilfestellung Grundlagen und Expertenwissen rund ums Online-Geschäft - Trotz aktuell herausfordernder Lage zeigt sich Trend zu Neugründung von Firmen, denen ein möglichst unkomplizierter Einstieg ermöglicht werden soll - Stefanie Giesinger, Melanie Kieback und Ann-Katrin Schmitz unterstützen als "GoTeam" Gründer:innen beim Online-Auftritt

Wer aktuell plant, ein Business zu gründen, denkt Online-Kanäle automatisch mit. Wer bisher ausschließlich stationär unterwegs war, hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie aufgrund der aktuellen Bestimmungen zwangsläufig ein zweites Digital-Standbein aufbauen müssen. GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY), Website- und Domain-Anbieter, möchte Selbstständigen und Kleinstunternehmen (sog. Micro Businesses mit maximal 10 Mitarbeiter:innen) den Schritt ins Web möglichst einfach machen. Mit der diesjährigen GoTeam-Kampagne konzentriert sich GoDaddy darauf, das Know-How von drei erfolgreichen Unternehmerinnen zu nutzen, um andere beim Aufbau einer digitalen Präsenz für ihre Geschäftsidee zu inspirieren und zu coachen. Das Mentoring-Programm läuft seit Mitte Januar und stößt bereits jetzt schon auf großes Interesse.

Hilfestellung für Kleinstunternehmen

Aktuell existieren über zwei Millionen Micro Businesses in Deutschland, was über 80 % aller Betriebe entspricht [1]. GoDaddy möchte diesen helfend zur Seite stehen: "Selbstständigen und Kleinstunternehmer:innen fehlen oft die Ressourcen, sich selbst in alle Themen, die sie beschäftigen, einzuarbeiten. Vor allem rund um die Digitalisierung ihrer Geschäftsidee sind sie auf Hilfe angewiesen. Laut einer aktuellen GoDaddy-Umfrage von YouGov [2] wünschen sich 28 Prozent der befragten Frauen Unterstützung beim Aufbau einer eigenen Online-Präsenz - hier bietet GoDaddy einfach zu bedienende und kostengünstige Online-Tools an, wie zum Beispiel das Produkt Websites + Marketing, die bei der Erstellung einer digitalen Präsenz helfen", so Paul Ashcroft, Senior Director Europe von GoDaddy.

GoTeam mit Stefanie Giesinger & Co.

Den Startschuss der diesjährigen Kampagne gab im Januar die Neuauflage des GoTeams, ein Mentoring-Programm in diesem Jahr bestehend aus drei erfolgreichen Influencerinnen und Unternehmerinnen. Stefanie Giesinger, Melanie Kieback (vanellimelli) und Ann-Katrin Schmitz unterstützen als Mentorinnen Gründer:innen dabei, mit ihrer Geschäftsidee digital durchzustarten. Seit Mitte Januar kann man sich um den Support der drei Online-Profis auf Instagram bewerben. Anschließend bekommen die ausgewählten Gewinner:innen Besuch: Die drei Expertinnen führen sie in die digitale Welt ein und erläutern, welche Rolle der Online-Auftritt spielt und wie sich dieser für den Erfolg des eigenen Unternehmens nutzen lässt. Außerdem zeigen die Drei, was einen guten Online-Shop ausmacht und was man mit gutem Content - wie überzeugenden Texten und ansprechenden Fotos oder Videos - alles erreichen kann.

Weitere Maßnahmen für Micro Businesses

Doch das GoTeam ist nur eine von vielen Maßnahmen von GoDaddy, um Micro Businesses in enger Zusammenarbeit in Sachen Digitalisierung unter die Arme zu greifen. Paul Ashcroft blickt gespannt in die Zukunft: "Zahlreiche weitere Initiativen stehen auf der diesjährigen Agenda, damit Selbstständige und Kleinstunternehmen bei der Digitalisierung bestens aufgestellt sind. Das Ziel von GoDaddy ist es, weiterhin persönlich und nahbar für Kleinstunternehmer:innen und Gründer:innen in Deutschland immer genau dort zur Seite zu stehen, wo Informationen und Hilfestellungen nötig sind." Auf seinem Blog berichtet GoDaddy außerdem regelmäßig über Erfolgsgeschichten, die aus der Nutzung der Produkte resultieren, und gibt Ratschläge und Tipps für die Gründung sowie den Betrieb eines Online-Geschäfts. Außerdem bietet GoDaddy seinen Kunden einen All-in-One Website-Builder mit allen Tools, die für eine Online-Präsenz sowie für den erfolgreichen Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Internet notwendig sind. Bei der Ersteinrichtung der Website steht eine kompetente Kundenbetreuung persönlich zur Seite.

[1] Quelle: Statistisches Bundesamt, Mai 2020

[2] Das Marktforschungsinstitut YouGov führte im Oktober 2020 Online-Interviews mit 1.022 Teilnehmer:innen aus Deutschland zum Thema "berufliche Nebentätigkeit" durch.

