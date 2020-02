GoDaddy

GoDaddy enthüllt neues Firmenlogo

Der Zusatz "GO" verkörpert die Erweiterung der eigenen Mission. GoDaddy will Unternehmer und Selbstständige noch intensiver stärken.

Das Team um GoDaddy, welches Unternehmer beim digitalen Ausbau ihres Business unterstützt, hat sein neues Logo vorgestellt. Es spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wieder, Millionen von Menschen auf der ganzen Welt auf ihrem Weg als Selbstständige zu unterstützen, sie zu verbinden und zu fördern.

Der neue Schriftzug stellt das Wort "GO" dar und verdeutlicht die Freude von GoDaddy an den vielen Kleinunternehmen und neuen Gründern - mit all ihren verschiedenen Hintergründen, Geschäftsideen und Kulturen. Der Anspruch: Allen Firmen die Möglichkeiten des Internets vollumfänglich zugänglich zu machen.

"Die Idee hinter GoDaddy ist es, Kleinunternehmern dabei zu helfen, ihre Ideen und Angebote online zu bringen", sagt GoDaddys Marketingchefin Fara Howard. "Unabhängig davon, wo sich ein Unternehmer auf seiner Reise befindet, vom ersten Schritt im Internet über den Versand einer ersten Bestellung bis hin zur Durchführung einer neuen Marketingkampagne. GoDaddy ist da, um die Gründer mit Rat, Unterstützung und allen für den Erfolg erforderlichen Tools zu begleiten."

"Das GO sagt unserer Community, dass sie auf ihren eigenen Füßen stehen und das tun können, was ihre Leidenschaft ist, analog und digital", sagt Markenchef Cameron Scott. "Wenn die Unternehmer das GO sehen, wissen sie, dass da jemand hinter ihnen steht, sie bei jedem Schritt begleitet, um Ideen in Realität zu verwandeln."

Im Mittelpunkt steht dabei die immer individuelle Hilfestellung, die GoDaddy seinen Kunden bietet. Die ersten Schritte in die digitale Welt erfolgen einfach über die GoDaddy Plattform, deren Bedienung komplett intuitiv ist. So können die Kunden ganz einfach ihre Wünsche online verwirklichen. Mit Technologie, die sich dem Menschen und seinen Bedürfnissen anpasst, will GoDaddy allen Unternehmen neue Chancen erschließen.

- Zu GoDaddy gehören über 6.000 Kundenbetreuer, die über den gesamten Globus verteilt sind. Sie führen fast zwei Millionen Kundengespräche - jeden Monat. So können die Kunden von GoDaddy ihr eigenes Projekt entwickeln, vergrößern und managen. Auf dem gesamten Entwicklungsweg haben sie einen Partner an ihrer Seite. - GoDaddy führt neue Tools ein, um sein Angebot für Unternehmen noch besser zu machen. Die jüngste Neueinführung "Websites + Marketing" soll ihnen helfen, online zu wachsen. Mit einem individualisierbaren Baukastenprinzip für Websites und einer Reihe von Marketing-Tools ist es das Rundum-Sorglos-Paket für kleine Unternehmen. Die Aktualisierung des plattformweiten GoDaddy WordPress Hosting-Angebots macht es jetzt noch einfacher, Websites mit maximaler Flexibilität zu erstellen.

Wenn Sie mehr Informationen über GoDaddy, die Geschichte hinter dem GO oder unseren digitalen Dienstleistungen suchen, besuchen Sie bitte www.godaddy.design/the-go/

Über GoDaddy

GoDaddy befähigt mit den passenden Tools und individueller Beratung kleine Unternehmen und Entrepreneure weltweit dabei, online erfolgreich zu sein. Mit mehr als 18 Millionen Kunden weltweit ist GoDaddy der erste Ansprechpartner für Menschen, die ihrer Idee einen Namen geben, eine professionelle Website erstellen, Kunden gewinnen und ihre Arbeit produktiver gestalten wollen. GoDaddys Mission ist es, seinen Kunden die richtigen Tools, das Know-how und die Unterstützung an die Hand zu geben, um ihre persönlichen Ideen und Projekte erfolgreich zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter de.GoDaddy.com.

