InterContinental Grand Stanford Hong Kong erneut zum besten Luxus-Businesshotel der Welt gekürt

Das InterContinental Grand Stanford Hong Kong trug mit der höchsten Auszeichnung als World's Leading Luxury Business Hotel auf der Abschlussgala 2017 der World Travel Awards (WTA) in Vietnam erneut den Sieg davon.

Mr. Alexander O. Wassermann, General Manager des InterContinental Grand Stanford Hong Kong, erklärte: "Wir sind hocherfreut, zwei Jahre in Folge mit einem solch bedeutenden Preis ausgezeichnet worden zu sein. Dies ist ein Beweis für unsere Bemühungen, unseren Gästen ein unvergessliches und außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. Wir haben vor kurzem ein Renovierungsprojekt von 43 Millionen USD beendet und uns so mit 572 sanierten Zimmern einen frischen Look verpasst. Wir sind dabei, eine Partnerschaft mit dem preisgekrönten, britischen Starkoch Theo Randall einzugehen und ein neues, aufregendes Gastronomiekonzept in die Restaurantszene Hong Kongs einzuführen. Dies zeugt von unserer Vision, unseren Gästen durch die stete Innovation unseres Serviceangebots höchste Qualität zu bieten, um ihre Erwartungen jetzt und zukünftig zu erfüllen bzw. zu übertreffen."

"Es freut uns sehr, dass unser 36-jähriges Etablissement erneut zum weltweit besten Luxus-Businesshotel gewählt wurde. Diese Auszeichnung ist eine großartige Bestätigung der gemeinsamen Bemühungen meines Teams, durchwegs echte Gastfreundlichkeit zu bieten, worauf ich außerordentlich stolz bin," fügte Ms. Paddy Lui, Geschäftsführerin von Stanford Hotels International, das Unternehmen, in dessen Besitz sich das InterContinental Grand Stanford Hong Kong befindet, hinzu.

Die WTA wurden 1993 ins Leben gerufen, um Exzellenz in der Reise- und Tourismusbranche anzuerkennen. Sie fanden dieses Jahr zum 24. Mal statt und werden auch als die "Oscars der Reisebranche" bezeichnet. Sie werden auf Basis von Stimmen der Öffentlichkeit und Stimmen von Reisexperten aus aller Welt vergeben.

Informationen zum InterContinental Grand Stanford Hong Kong

Im Herzen des Einkaufs-, Geschäfts- und Unterhaltungsviertels Tsimshatsui Ost verfügt das InterContinental Grand Stanford Hong Kong über eine ideale Lage, um die Stadt und China zu besuchen. Neben den 572 Gästezimmern mit atemberaubenden Blick auf die Stadt oder den Viktoria-Hafen bietet das Hotel vier Speisesäle von Weltklasse: die berühmte kantonesische Küche in Hoi King Heen, die leidenschaftliche italienische Küche in Mistral, das zeitgenössische internationale Büffet im Cafe on M und die Tiffany's New York Bar, die mit einem der größten Whiskey-Angebote der Stadt aufwarten kann. Das Hotel verfügt zudem über einen beheizten Außenpool, ein rund um die Uhr geöffnetes Fitnesszentrum und moderne Konferenzräume.

