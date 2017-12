MAKE UP FOR EVER und DJ FEDER bringen den neuen aufregenden Musiktitel "BREATHE" heraus und feiern damit die Markteinführung von ARTIST COLOR SHADOW

Paris (ots/PRNewswire) - @makeupforeverofficial

Mit der neuen ARTIST COLOR SHADOW-Kollektion verwischen MAKE UP FOR EVER und FEDER die Grenzen zwischen Make-up und Musik.

Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8218251-make-up-for-ever-dj-feder-breathe/

Das legendäre ARTIST SHADOW-Sortiment wird jetzt als ARTIST COLOR SHADOW neu erfunden: ein Sortiment aus 124 neuen, kräftigen Puder-Lidschatten mit besserer Geschmeidigkeit und verfügbar in fünf einzigartigen Ausführungen - matt, metallic, Diamant, Satin und schillernd, die bis zu 12 Stunden halten[1].

Die unendlichen Möglichkeiten der Zusammenstellung von ARTIST COLOR SHADOW haben den Mix-Meister und Bühnenkünstler FEDER dazu angeregt, den neuen Titel "BREATHE" zu schreiben, der Kunden dazu auffordert, mit Farben zu spielen und ihren eigenen Farb-Mix zu kreieren.

Entdecken Sie hier das offizielle Musik-Video: https://youtu.be/G_dZf-2cJWg

"Ich verbinde Musik immer mit Farben und Gefühlen, die in meinem kreativen Prozess im Mittelpunkt stehen", sagt FEDER. "Die unendliche Farbenvielfalt von ARTIST COLOR SHADOW hat mich stark dazu inspiriert, "BREATHE" zu schreiben; Ich liebe die Idee, Musik inspiriert von Farbstimmungen zu komponieren. Es freut mich total, mit MAKE UP FOR EVER zusammenzuarbeiten und ein Teil des Teams zu sein."

Um ein eindrucksvolles, inspirierendes und dynamisches offizielles Musikvideo für "BREATHE" zu erstellen, hat die Marke auch mit dem britischen Avantgarde-Fotografen RANKIN zusammengearbeitet. "Als ich Feders Track "Breathe" gehört habe, wollte ich einen Film dazu drehen. Es ist ein Klassiker, der einen sofort zum Tanzen bewegt. Ich finde es toll, was MAKE UP FOR EVER mit dieser Art Projekt macht. Sie bringen die Kunst in das Make-up-Marketing zurück", sagt RANKIN.

Jetzt sind Sie dran, Ihren Farb-Mix zu kreieren!

Alle Make-up- und Musikfreunde sind dazu eingeladen, ihre eigene Farbmischung zusammenzustellen und ihre ganz eigene Lidschatten-Palette in den sozialen Medien unter #mycolormix zu teilen. Make-up-Liebhaber können ihre völlig eigene Farbkombination schaffen und ihre Palette der ARTIST COLOR SHADOW personalisieren, indem sie das vor-inspirierte Palettensystem nutzen: personalisierbare, magnetische Kästchen, die jeden nachfüllbaren Artikel aufnehmen können, einschließlich Lidschatten und Gesichtspuder. Diese Kästchen sind nachfüllbar und existieren in verschiedenen Formaten, um Platz für Ihre Favoriten zu bieten: von 1 bis 32 ARTIST COLOR SHADOW-Nachfüller. Jetzt hat Kreativität keine Grenzen.

Weltweit[2] verfügbar ab 1. Januar 2018 in allen MAKE UP FOR EVER- und SEPHORA-Geschäften und Onlineshops. http://www.makeupforever.com/http://www.sephora.com

[1]Instrumenteller Test, durchgeführt an 20 Frauen

[2] 2018:

- Russland: Februar - SEA: April - Mittlerer Osten: Oktober

