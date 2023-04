TraceLink

TraceLink bringt MINT auf den Markt, den Multienterprise Information Network Tower für eine End-to-End-Echtzeit-Lieferketten-Transparenz

Boston (ots/PRNewswire)

Die neue digitale Informationsaustauschlösung von TraceLink, die diese Woche auf der LogiPharma-Konferenz für die Lieferkette im Bereich der Life Science-Industrie in Lyon, Frankreich, vorgestellt wurde, ermöglicht den Teilnehmern der Lieferkette unabhängig von der Unternehmensgröße und den technischen Möglichkeiten eine echte digitale Liefertransparenz für mehrere Parteien.

TraceLink Inc., das führende Unternehmen für digitale Netzwerkplattformen, das mehr als 290.000 Unternehmen in der Gesundheits- und Life Sciences-Branche miteinander verbindet, kündigte heute den Multienterprise Information Network Tower (MINT) an, die neue Lösung von TraceLink, die eine durchgängige Lieferketten-Transparenz, -Zusammenarbeit und -Intelligenz mithilfe einer digitalen Netzwerkplattform ermöglicht. Durch die Nutzung der bewährten, branchenweiten Integrationsfähigkeiten der Opus-Plattform und des TraceLink-Netzwerks bietet MINT die grundlegenden Fähigkeiten, die für die Beteiligten der Lieferkette erforderlich sind, um durch den Austausch von interoperablen Handels-, Bestands-, Logistik- und anderen Lieferkettendaten endlich volle Transparenz in einem Liefernetzwerk zu erlangen.

MINT ist eine transformative Fähigkeit für die Lieferkette, die ein schnelles Onboarding von Handelspartnern und einen Business-to-Network Integrate-Once™ -Ansatz für den Austausch von zeitnahen, kritischen Geschäftsinformationen ermöglicht, die notwendig sind, um Lieferunterbrechungen zu verhindern und wichtige Leistungskennzahlen zu optimieren. MINT erreicht diese Ziele durch transformative Fähigkeiten, darunter:

MINT nutzt ein bewährtes Modell für die Identifizierung, Authentifizierung, das Onboarding und die Integration von Handelspartnern, das die Grundlage für die Entwicklung eines echten digitalen Zwillings für jedes Unternehmen, seine Produkte und seine Partner entlang der gesamten pharmazeutischen Lieferkette bildet. TraceLink hat mehr als 7.400 CMOs an Bord geholt und integriert.

für jedes Unternehmen, seine Produkte und seine Partner entlang der gesamten pharmazeutischen Lieferkette bildet. TraceLink hat mehr als 7.400 CMOs an Bord geholt und integriert. Ein Integrationsmodell (Integrate Once, Interoperate with Everyone™), das die Digitalisierung der Lieferkette um das 10- bis 100-fache schneller und kostengünstiger macht als herkömmliche Punkt-zu-Punkt-Methoden - dieses Modell wird bereits heute von mehr als 290.000 Handelspartnern im Gesundheitswesen und im Life Sciences-Ökosystem im TraceLink Netzwerk genutzt. TraceLink hat der pharmazeutischen Industrie im Vergleich zu Punkt-zu-Punkt-Integrationen für den Austausch von Geschäftstransaktionen zur Unterstützung der globalen Rückverfolgung mehr als 4,7 Milliarden Dollar gespart.

das die Digitalisierung der Lieferkette um das 10- bis 100-fache schneller und kostengünstiger macht als herkömmliche Punkt-zu-Punkt-Methoden - dieses Modell wird bereits heute von mehr als 290.000 Handelspartnern im Gesundheitswesen und im Life Sciences-Ökosystem im TraceLink Netzwerk genutzt. TraceLink hat der pharmazeutischen Industrie im Vergleich zu Punkt-zu-Punkt-Integrationen für den Austausch von Geschäftstransaktionen zur Unterstützung der globalen Rückverfolgung mehr als 4,7 Milliarden Dollar gespart. MINT ermöglicht den digitalen Austausch von Bestellungen, Rechnungen, ASNs und einer Vielzahl anderer digitaler Geschäftsvorgänge, auf die sich Unternehmen und ihre Handelspartner verlassen. MINT nutzt das TraceLink-Netzwerk, das derzeit 50.000 ASNs pro Monat verarbeitet und mehr als 1 Million Transaktionen durchgeführt hat.

MINT macht es Handelspartnern leicht, mit jedem Lieferanten oder Kunden über eine einzige Integration zu interoperieren, was eine Win-Win-Situation für beide Parteien in der Lieferbeziehung schafft, ein Schlüsselelement für eine echte End-to-End-Transparenz.

MINT lässt sich mit jedem beliebigen Geschäftssystem verbinden, unabhängig von der Version oder dem Protokoll für den Informationsaustausch. MINT ist so konzipiert, dass es die Anforderungen einer Reihe von Partnern jeder Größe und digitaler Fähigkeiten erfüllt, einschließlich solcher mit geringer digitaler Reife durch ein interoperables Portal.

MINT ist so konzipiert, dass es sehr flexibel und erweiterbar ist. Unternehmen können beispielsweise mit einem einfachen Einstieg über MINT for Commerce beginnen, der den Austausch von Bestellungen, Rechnungen und ASNs mit Vertragsherstellern oder Zulieferern ermöglicht. Anschließend können sie ihr digitales Netzwerk ausbauen, indem sie je nach Bedarf neue Transaktionen wie Lagerbestände, Prognosen, Nachfrage, Produktionsplanung und Finanzen hinzufügen. "MINT ist die branchenweit erste und einzige Lösung für den digitalen Informationsaustausch, die mit einem echten Win-Win-Angebot für jeden Kunden und alle Handelspartner entwickelt wurde", so Shabbir Dahod, Präsident und Geschäftsführer von TraceLink. „MINT ist für die Lieferanten und Partner des Kunden kostenlos und nutzt ein bewährtes Interoperabilitätsmodell, das bereits Hunderte von Millionen von Transaktionen in großem Umfang über Hunderttausende von authentifizierten Einrichtungen der Lieferkette verarbeitet hat."

Die Plenarsitzung von Shabbir Dahod auf der LogiPharma Life Sciences Supply Chain Conference in Lyon, Frankreich, bildet den Auftakt zu drei Tagen mit Präsentationen und Gesprächen mit Führungskräften aus der Lieferkette, die sich mit der Frage beschäftigen, wie MINT den Austausch und die Nutzung digitaler Geschäftsinformationen durch die Akteure in der Lieferkette verändern wird. Um Zulassungsinhabern (MAHs), CMOs, 3PLs und anderen Unternehmen der Lieferkette den Einstieg zu erleichtern und schnell einen kurzfristigen Nutzen zu erzielen, führt TraceLink auf der LogiPharma das MINT for Commerce Customer Launch Program (CLP) ein. „Das MINT CLP ist als enge Partnerschaft mit digitalen MAH-, CMO- und 3PL-Pionieren konzipiert, in der wir gemeinsam erste digitale Integrationen und Datenaustausche implementieren, testen, verfeinern und optimieren werden, einschließlich gemeinsamer Workshops und Innovationsforen", sagte Amanda Bettman, Geschäftsleiterin, Supply Network Optimization, TraceLink.

Um mehr über die MINT-Lösung von TraceLink zu erfahren und ein persönliches Briefing über das MINT CLP zu vereinbaren, besuchen Sie bitte https://www.tracelink.com/mint.

Informationen zu TraceLink

TraceLink ist der führende Anbieter in der Pharma- und Life Sciences-Branche für die Digitalisierung der Lieferkette durch End-to-End-Produktorchestrierung auf der digitalen Netzwerkplattform Opus. Mit mehr als 290.000 Netzwerkmitgliedern verbindet Opus Menschen, Prozesse, Systeme und Unternehmen zu einem kollektiven Informationsnetzwerk für intelligente Geschäftsabläufe. TraceLink-Lösungen für Serialisierung, Track-and-Trace, globale Compliance und Echtzeit-Zusammenarbeit in der Lieferkette ermöglichen es Kunden, Integrate Once (einmalig), Interoperate with Everyone™ (mit jedem), massive Skalierbarkeit, kontinuierliche Compliance und Versorgungssicherheit zu erreichen. TraceLink-Kunden serialisieren mehr als eine Milliarde Einheiten pro Monat über 15.000 Verbindungen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1004729/TraceLink_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tracelink-bringt-mint-auf-den-markt-den-multienterprise-information-network-tower-fur-eine-end-to-end-echtzeit-lieferketten-transparenz-301806406.html

Original-Content von: TraceLink, übermittelt durch news aktuell