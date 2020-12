Absen LED

Shanghai Transport Hub installiert 1.800 m² Absen-LEDs

Shenzhen, ChinaShenzhen, China (ots/PRNewswire)

Insgesamt 1.800 m² Absen (SZSE: 300389) LEDs wurden im Bereich OXO City des Flughafens Shanghai Hongqiao installiert.

Herzstück dieses ehrgeizigen Projekts ist eine gigantische 700 m² große Videowand am Ausgang des Flughafens, die Reisende und Besucher in der angrenzenden Einkaufsumgebung empfängt. Weitere 40 Bildschirme sind in acht Würfeln angeordnet, auf denen dieselben lebendigen, vom Cyberpunk inspirierten 3D-Videoinhalte gezeigt werden.

OXO City - die im Osten an den T2 des Hongqiao International Airport und im Westen an den Bahnhof Hongqiao Railway Station angeschlossen ist - dient auch als Umsteigebahnhof der U-Bahn-Linien 2, 10, 17 der Stadt, was einen durchschnittlichen täglichen Passagierfluss von über 500.000 Menschen ermöglicht.

Nachdem der Kunde das Projekt gewonnen hatte, entschied das Installationsteam des Kunden, dass die hohe Helligkeit, die Farbgleichheit und die flexible Konfiguration der neuen KL-Serie von Absen die ideale Lösung für eine solch hochkarätige Installation darstellten.

"Die enorme Größe der Bildschirme erfordert Displays mit außergewöhnlicher Flachheit", sagte Absen-Verkaufsleiter Ying Chen. "Der auf dem Bildschirm abgespielte Inhalt ist sehr immersiv - insbesondere die 3D-Anteile - daher mussten die LED-Paneele einwandfrei sein und eine hervorragende Bildqualität bieten."

Der KL von Absen ist ein Einbau- und Wartungsprodukt für die Vorder- und Rückseite mit einer Tiefe von nur 70 mm und einem Gewicht von 7,8 kg pro Platte. Darüber hinaus ist KL ein All-in-one-Produkt mit Netzteilen, Kabeln, Empfangskarten und den anderen Schlüsselkomponenten im Inneren, was sowohl die Installation als auch die Wartung der Panels für Endbenutzer so einfach wie möglich macht.

"Der Bau einer solch gigantischen, fest installierten LED-Innenanzeige an einem zentralen Ort mit hohem Passagieraufkommen ist eine Herausforderung", sagte Chen. "OXO City hat sehr strenge Vorschriften und Einschränkungen, so dass das Projekt einige Herausforderungen mit sich brachte. Während des eigentlichen Installationsprozesses musste das Ingenieurteam von Absen zum Beispiel mit Experten und Technikern aus verschiedenen an diesem Projekt beteiligten Institutionen zusammenarbeiten und dabei eine Reihe von Anpassungen vornehmen."

Abschließend erklärte Terry Zhu, der Produktdirektor von Absen: "Die riesige LED-Anzeige wird in der Infrastruktur der größten Städte in China und dem Rest der Welt immer wichtiger. Mit 19 Jahren Hingabe zu dieser Branche verfügt Absen über einen reichen Erfahrungsschatz in diesen High-End-Projekten und das Vertrauen, alle Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen".

