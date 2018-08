devolo Magic nutzt die Stromleitung um an jeder beliebigen Steckdose im Haushalt einen WLAN-Hotspot zu errichten. / Highlight der IFA 2018: devolo Magic - heute schon im Übermorgen leben / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/122516 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke... mehr Bild-Infos Download

Aachen (ots) - Mit devolo Magic stellt der Aachener Hersteller devolo auf der IFA 2018 eine neue Produktlinie vor, die das Heimnetz revolutioniert. devolo Magic basiert auf einem neuen Powerline-Standard und unterstützt Mesh-WLAN. Damit lässt sich an jeder Steckdose ein Internethotspot einrichten, der noch schneller, stabiler und reichweitenstärker ist. Perfekt für alle digitalen Geräte, vom Smartphone über die Gaming-Konsole bis zum Smart-TV. Leistungsstark genug für alle heutigen und zukünftigen Multimediaanwendungen wie 8K-Videostreaming oder Virtual-Reality-Games. Die Einrichtung ist im Handumdrehen erledigt: Einfach einstecken und loslegen.

Magische Momente für das beste Multimediaerlebnis

devolo Magic macht es einfach: Schnelles Cloud- und Online-Gaming, Videostreaming in höchster Auflösung oder einfach mit Freunden im Videocall chatten - mit devolo Magic ist das beste Netz endlich genau da, wo man es braucht. Die neue Produktreihe nutzt dabei die Stromleitung (Powerline) des Hauses, um das Internetsignal in jeden Winkel zu bringen und sorgt so für eine besonders stabile Verbindung. Das Besondere: In den devolo Magic-Adaptern kommt eine neue Powerline-Technologie (G.hn, 2nd Generation) zum Einsatz. Für den Nutzer bedeutet das mehr Speed, mehr Reichweite und mehr Stabilität. devolo Magic bringt das Beste aus WLAN-Welt und Netzwerkpower zusammen und überwindet endgültig die Schwächen reiner WLAN-Lösungen.

Vorhang auf für perfektes, intelligentes WLAN

Mit devolo Magic kommt Highspeed-Internet in voller Geschwindigkeit in jeden Raum. Dabei ist es egal, ob der Nutzer per WLAN oder per Kabel ins Netz geht, denn devolo Magic ermöglicht jederzeit beste Verbindungen - per LAN-Kabel oder WLAN. Mobile Endgeräte profitieren dabei vom leistungsstarken Mesh-WLAN: devolo Magic sorgt dafür, dass Smartphones, Tablets und alle anderen mobilen Endgeräte stets mit dem schnellsten Zugangspunkt verbunden sind und mit der bestmöglichen Geschwindigkeit online gehen. Ruckelnde Videostreams und Online-Games, langsame Downloads oder Unterbrechungen beim Hören der Lieblingsplaylist gehören mit devolo Magic heute und in Zukunft der Vergangenheit an.

Einfache Einrichtung: auspacken, einstecken, fertig!

devolo Magic macht den Weg in die Zukunft einfach: Der erste Adapter wird in eine freie Wandsteckdose gesteckt und per LAN-Kabel mit dem Router verbunden. Anschließend werden alle weiteren Adapter dort eingesteckt, wo ein schneller Internetzugang benötigt wird. Mehr ist nicht zu tun. Die Geräte erkennen sich automatisch und richten selbstständig eine besonders sichere, verschlüsselte Verbindung ein. Die neuen devolo Magic-Modelle sind mit allen Routern kompatibel und arbeiten mit allen G.hn-Powerline-Adaptern perfekt zusammen. Zudem lassen sie sich parallel mit den bisherigen dLAN-Adaptern im selben Stromnetz betreiben.

devolo Magic: Verfügbarkeit, Preise und Garantie

devolo Magic ist als LAN- und als WLAN-fähige Version erhältlich. Den günstigen Einstieg in die neue Produktserie bildet devolo Magic 1. Das devolo Magic 1 WiFi Starter Kit ist ab 149,90 EUR verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Highend-Produkt devolo Magic 2 WiFi Starter Kit liegt bei 199,90 EUR. devolo Magic ist ab dem 1. September 2018 im devolo Online-Shop vorbestellbar. Ab Oktober wird devolo Magic in weiteren Online-Shops sowie im stationären Handel angeboten. devolo gewährt auf alle Produkte eine Garantie von drei Jahren.

