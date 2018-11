TriLumina erhält Zertifizierung für Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 9001:2015

Albuquerque, New Mexico (ots/PRNewswire) - Der branchenführende Anbieter von patentierten Innovationen in VCSEL-Technologie für 3D-Erfassung und LiDAR erhält ISO 9001-Zertifizierung

TriLumina, der führende Anbieter von Beleuchtungsprodukten für 3D-Erfassung in Verbraucher-, Industrie- und Automobilsystemen, gab heute seine Zertifizierung nach ISO 9001:2015 der International Organization for Standardization (ISO) bekannt. TriLumina erhielt die Zertifizierung bei der ersten formellen Prüfung durch Perry Johnson Registrars, Inc.

"Als Anbieter von Beleuchtungstechnologie und -produkten, die geschäftskritisch sind, liegt unser Hauptschwerpunkt auf Qualität, und diese Errungenschaft verstärkt unsere Verpflichtung zu den höchsten Standards für unsere Kunden", erklärte Brian Wong, CEO von TriLumina. "Wir sind stolz, die Zertifizierung nach ISO 9001:2015 erhalten zu haben."

Der Schlüssel zur ISO 9001 ist die Idee der stetigen Verbesserung. Die Norm legt keine Qualitätsanforderungen fest, aber sie erfordert, dass Organisationen diese Ziele selbst definieren und ihre Verfahren stetig verbessern, um sie zu erreichen. Wenn diese Ziele erreicht wurden, müssen sie in einem Streben nach stetiger Verbesserung laufend neu bewertet werden.

"Die Idee der stetigen Verbesserung gewährleistet, dass unsere Kunden von Qualitätsprodukten profitieren, die ihre Anforderungen durchweg erfüllen oder übertreffen, während wir intern von konsistenten Verfahren profitieren, die den Abfall reduzieren und die Effizienz erhöhen", so Wong.

Die ISO 9001 ist eine internationale Norm, die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem (QMS) festlegt, um die Unternehmensleistung zu messen, Geschäftsverfahren fortlaufend zu aktualisieren und zu verbessern und die Konformität mit dem QMS sicherzustellen.

TriLumina ist der weltweit führende Anbieter von rückemittierenden Solid-State-VCSEL-Laser-Array-Modulen für die Automobil-, Konsum- und Industriemärkte. Die einzigartigen VCSEL-Laseremitter von TriLumina bieten hochleistungsfähige Beleuchtung zu niedrigen Kosten und bei geringer Baugröße für 3D-Erfassung, LiDAR (Light Detection and Ranging) und Lösungen zur Überwachung der Fahrzeuginsassen.

