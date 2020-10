Technopath Clinical Diagnostics

Technopath präsentiert die erste einheitliche, zweckgerichtete Plattform für Qualitätskontrolle (QC) mit einem höherem Maß an Zuverlässigkeit in der Präzision und Genauigkeit der Ergebnisse von Patientenproben

IAMQC Infinity(TM) ist die erste SaaS-Plattform (Software-as-a-Service) für klinische Labors, die weltweite Peer-Vergleiche, modernste QC-Analysen, Eignungsprüfungsdaten und tägliche QC-Datenmanagement in Echtzeit in einer einzigen Plattform zusammenführt.

Dank IAMQC Infinity muss das Laborpersonal "an vorderster Front" nicht so viel Zeit mit falsch positiven QC-Flags verbringen und kann sich stattdessen auf Tests konzentrieren, die ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Die webbasierte IAMQC-Technologie sorgt - zusammen mit der Flexibilität des offenen Systems von Infinity zur Optimierung aller im Labor erzeugten QC-Daten - für eine höhere Zuverlässigkeit bei analytischen Testmethoden und trägt zu einer erheblichen Reduzierung von Zeit, Aufwand und Kosten bei.

- Technopath, ein weltweit führender Anbieter von SaaS-basierten QC-Datenmanagementlösungen und Laborqualitätskontrollen von Drittanbietern, stellte heute IAMQC Infinity vor. Mit der Plattform soll der wachsende Bedarf moderner Labors an einem robusten Management der gesamten Qualitätskontrolle und Eignungsprüfung unterstützt werden. Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen verbessert IAMQC Infinity die Betriebseffizienz durch eine einheitliche QC-Technologieplattform, in der Menschen, Systeme und Daten zusammengeführt werden. Ziel ist dabei, ein kollaboratives, effizientes und effektives Ökosystem zu bilden, mit dem QC-Ergebnisse in Echtzeit analysiert werden können.

Labortests von Patientenproben können eine komplexe Angelegenheit sein. Die Verfahren der Qualitätskontrolle haben dabei die stärksten Auswirkungen auf Labortests, da mit diesen sowohl die Präzision als auch die Genauigkeit der Ergebnisse von Patientenproben gewährleistet werden soll. Die Integrität von Qualitätskontrollproben ist von wesentlicher Bedeutung. IAMQC Infinity sorgt für eine höhere Zuverlässigkeit bei analytischen Testmethoden, wodurch die unterschiedlichen QC-Anforderungen in den einzelnen Labors erfüllt werden.

"Da es immer mehr Qualitätskontrolldaten gibt und das Management dieser QC-Daten immer komplexer wird, liegt unser Schwerpunkt auf der Innovation und Entwicklung einer erstklassigen QC-Lösungsplattform für Labors", erklärt Malcolm Bell, CEO und Gründer von Technopath. "Moderne Labors haben viele Einschränkungen in ihren täglichen Prozessen. Diese haben mit der sich rasch wandelnden Anforderung zu tun, aktuelle oder historische Daten nach Labor, Abteilung, Instrument oder Test schnell zu überprüfen. Die Optimierung und das Management von QC-Daten ist unerlässlich. Angesichts dessen wurde die Infinity-Plattform speziell für die Erfassung und Auswertung dieser sich ständig weiterentwickelnden Datentypen entwickelt. Das Laborpersonal kann sich somit besser auf die Genauigkeit der Ergebnisse von Patiententests verlassen.

IAMQC Infinity ist eine benutzerfreundliche, kostengünstige Plattform auf Grundlage einer hochskalierbaren SaaS-Architektur, mit der QC-Prozesse automatisiert, zentralisiert, standardisiert und verbessert werden können und die Notwendigkeit einer manuellen Eingabe durch qualifizierte Labortechniker überflüssig macht. Bei Infinity werden alle Schlüsselelemente leistungsstarker cloudbasierter Software-Tools zur Analyse von QC-Ergebnissen in einer webbasierten Lösung kombiniert. Labors stehen zunehmend unter Druck, schnelle und genaue Patientenergebnisse zu liefern. Deshalb führt die neue Plattform drei funktionsreiche Tools ein, die das gesamte Qualitätskontrollverfahren von Anfang bis Ende erleichtern sollen:

IAMQC Peer - ein innovativer Echtzeit-Peer-Vergleich, mit dem Labors bei der Validierung ihrer QC-Protokolle unterstützt werden, einschließlich der Einführung neuer Instrumente, Methoden und Tests.

IAMQC Daily - eine umfassende Software für die interne Qualitätskontrolle, die die Westgard-Rules oder beliebige benutzerdefinierte QC-Regeln auf einzelne QC-Ergebnisse anwendet.

IAMQC Expert - ein interaktives System, mit dem Laborpersonal "an vorderster Front" die Möglichkeit hat, QC-Regeln auszuwählen, unnötige Wiederholungen zu reduzieren und fundierte QC-Entscheidungen zu treffen.

Moderne Labors sind zunehmend auf unabhängige QC-Daten in Echtzeit angewiesen, wenn sie zeitnahe und fundierte Entscheidungen treffen wollen. Die neuesten IAMQC-Aktualisierungen bieten Analysefähigkeiten höherer Relevanz, dank derer Labors Datenpunkte in aussagekräftige Erkenntnisse verwandeln können. Das System lässt sich einfach einrichten und beseitigt Hindernisse wie z. B. die Server-Installation. Dabei wird auf Feedback von Kunden wie dem Northwell Hospital, New Yorks größtem Gesundheitsdienstleister, zurückgegriffen.

Die IAMQC-Infinity-Plattform wird weltweit in zwei Phasen eingeführt:

Die Implementierung von Phase 1 läuft bereits und umfasst die kritischen Funktionen, die für IAMQC Daily erforderlich sind. Dazu gehören z. B. die Regelauswertung, die Verfolgung von Aktionen und Kommentaren sowie die benutzerdefinierte Regelsatzkonfiguration.

In Phase 2 werden mehrere Lösungen eingesetzt. Dazu gehören die integrierte Funktion für den Peer-Vergleich und die Berichte sowie moderne QC-Analyse-Tools wie Gesamtfehlerberechnungen und Problemlösungsassistenten. Diese Nachfolgeversionen werden voraussichtlich im 2. Quartal 2021 eingeführt.

