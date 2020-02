Ascensia Diabetes Care

Ascensia unterstützt 2020 weiterhin stolz die "Life for a Child"-Spendenkampagne "Spare a Rose"

Madrid (ots/PRNewswire)

Ascensia Diabetes Care, ein führendes globales Diabetespflegeunternehmen, gab heute bekannt, dass es die diesjährige Kampagne "Spare a Rose" weiterhin unterstützen wird. Die Kampagne "Spare a Rose" 2020 wird vom "Leben für ein Kind"-Progamm (Life for a Child) organisiert, um Gelder für die Bereitstellung von lebensrettendem Insulin, Testbedarf und Aufklärung für Kinder mit Typ-1-Diabetes in Ländern mit beschränktem Zugang zu diesen lebenswichtigen Dingen zu sammeln. Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem Ascensia die Kampagne unterstützt.

Das "Life for a Child"-Progamm ist der Meinung, dass kein Kind an Diabetes sterben sollte. "Spare a Rose" ist die Vorzeige-Spendenkampagne, mit der dieses Ziel erreicht werden soll. "Spare a Rose" ermutigt die Menschen, am Valentinstag mindestens eine Rose weniger für ihre Lieben zu kaufen und stattdessen die Kosten von 5 Dollar für jede Rose an "Life for a Child" zu spenden. "Life for a Child" verwendet diese Beiträge, um junge Menschen mit Diabetes in Not auf der ganzen Welt mit Insulin und Testkitzubehör zu versorgen und Aufklärung zu bieten. Mit nur einer Spende von 5 Dollar kann ein Monatsvorrat an Insulin bereitgestellt werden. Die Projekte unterstützen derzeit über 21.000 Menschen in 42 Ländern weltweit.

Ascensia ermutigt seine Mitarbeiter, für die Kampagne zu spenden und wird seine Spenden bis zu einem Höchstbetrag von 8.500 Dollar verdoppeln, was einer Rose pro Mitarbeiter entspricht. In den letzten zwei Jahren war Ascensia der wichtigste Firmenspender für diese Kampagne und hat durch eine Kombination aus Mitarbeiter- und Firmenspenden mehr als 23.000 Dollar gespendet.

Robert Schumm, Bereichsleiter Diabetes Management und Leiter des BGM-Geschäfts bei Ascensia, sagte: "Wir freuen uns, zum dritten Mal "Life for a Child" zu unterstützen, da wir an die Fähigkeit dieser Kampagne glauben, das Leben junger Menschen mit Diabetes zu verändern. Was das "Life for a Child"-Programm leistet, ist wirklich außergewöhnlich. Es rettet das Leben von Kindern auf der ganzen Welt durch die Bereitstellung von Hilfsmitteln, zu denen sie sonst keinen Zugang haben".

Er fuhr fort: "Als ein Unternehmen, das sich ausschließlich auf Diabetes spezialisiert hat, sind wir verpflichtet, diese Gemeinschaft als vertrauenswürdiger Partner zu unterstützen. Es ist sehr wichtig, dass wir unseren Werten treu bleiben und Wege finden, sie wirklich zu leben. Dies ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie wir dies tun können".

Die finanzielle Unterstützung von Ascensia sei nicht unbemerkt geblieben, erklärte Dr. Graham Ogle, General Manager von "Life for a Child". "Nur dank großzügiger Spender wie dem Team von Ascensia ist unsere Arbeit überhaupt möglich. Mit dieser umfassenden Unterstützung konnten wir das Leben von Tausenden von Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes auf der ganzen Welt retten, die sonst nur schwer Zugang zu der für die Bewältigung dieses sehr schwierigen Gesundheitsproblems erforderlichen Versorgung gehabt hätten".

Schumm fügte hinzu: "Es ist wichtig, die Plattform zu nutzen, die wir haben, um positive Veränderungen zu bewirken, nicht nur innerhalb unseres Unternehmens und vor Ort, sondern weltweit. Als führendes Unternehmen in der Diabetesversorgung wollen wir auch anderen in der Diabetesgemeinschaftein Beispiel geben. Ich fordere Unternehmen und Einzelpersonen der Diabetesgemeinschaft und darüber hinaus auf, zusammenzukommen und zu spenden, damit wir gemeinsam das Leben vieler Kinder auf der ganzen Welt retten können".

Spenden an Spare a Rose können unter https://lfacinternational.org/sparearose/ oder https://spare-a-rose-or-corporate.raisely.com/ getätigt werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1090325/Ascensia_Spare_a_Rose.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_Care_Logo.jpg

Pressekontakt:

Joseph Delahunty

joseph.delahunty@ascensia.com

+41 79 422 9286

Original-Content von: Ascensia Diabetes Care, übermittelt durch news aktuell