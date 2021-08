NIPPON EXPRESS CO., LTD.

Nippon Express (Nederland) schließt den Bau des Logistikzentrums am Flughafen Schiphol ab

Tokyo (ots/PRNewswire)

Nippon Express (Nederland) B.V. (im Folgenden "NE Nederland"), eine lokale Tochtergesellschaft von Nippon Express Co., Ltd., hat den Bau ihres Schiphol Airport Logistics Centre im Schiphol Trade Park abgeschlossen und am Donnerstag, den 15. Juli, eine Feierstunde abgehalten, um dieses Ereignis zu feiern.

Logo https://kyodonewsprwire.jp/img/202108028429-O1-j1CedGHm

Außenansicht des neuen Lagers: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202104063320/_prw_PI1fl_0u41d9m7.jpg

Szene von der Fertigstellungsfeier https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202108028429/_prw_PI3fl_p2aGEBsm.jpg

Das Zentrum liegt im Schiphol Trade Park, etwa 7 km südwestlich des Amsterdamer Flughafens Schiphol, einem wichtigen europäischen Drehkreuz. Es bietet doppelt so viel Platz wie das bestehende Lager von NE Nederland und ist gleichzeitig eine umweltfreundliche Einrichtung mit einem 60 m x 55 m großen, mit Sonnenkollektoren bedeckten Teil des Daches.

Der neu eröffnete Standort ist vollständig mit temperaturgesteuerten Räumen für pharmazeutische Produkte ausgestattet, die eine Lagerung in drei Temperaturbereichen ermöglichen - 15 bis 25 °C (konstante Temperatur), 2 bis 8 °C (gekühlt) und -15 bis -25 °C (tiefgekühlt) - sowie mit speziellen Lkw-Docks, um die logistischen Anforderungen der Kunden aus der Pharmaindustrie besser erfüllen zu können. In Anbetracht der Notwendigkeit, schwere und lange Güter wie Halbleitergeräte zu transportieren, wurden ULD-Handlingsysteme eingeführt, die 20-Fuß-Paletten verarbeiten können, um mehr große Frachtstücke zu transportieren.

Temperaturgeregelte pharmazeutische Lagerräume https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202108028429/_prw_PI2fl_ueV0z0Pu.jpeg

ULD-Abfertigungssystem https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202108028429/_prw_PI4fl_NXy5W4RP.jpeg

Mit der Einrichtung dieses neuen Zentrums will NE Nederland seine Logistikdienstleistungen in den Niederlanden ausbauen und sich verstärkt für die Pharma- und Halbleiterindustrie einsetzen, die beide im Geschäftsplan der Nippon Express Group als vorrangige Branchen ausgewiesen sind.

Beschreibung der Maßnahmen

Import/Export-CFS-Vorgänge für Luft-/Seefracht, Umzüge, Cross-Docking-Vorgänge

Angaben zu der neuen Lagerhalle

Name: Nippon Express (Nederland) B.V. Logistikzentrum Flughafen Schiphol

Adresse: Contour Avenue 31, 2133 LD Hoofddorp, Die Niederlande

Struktur: Eingeschossiger Stahlbetonbau (Büroteil: vier Geschosse)

Grundstücksfläche: 18.278 m2

Gesamte Bodenfläche: 12.238m2

(Aufschlüsselung)

Bereich des Lagers: 9.836 m2 (einschließlich 315 m2 temperaturkontrollierter Lagerfläche für Arzneimittel)

Büro: 2.261 m2

Sonstiges: 141 m2

Wichtigste Geräte/Einrichtungen: 19 Lkw-Docks, 2 ULD-Abfertigungssysteme, vollständige CCTV-Überwachung, Sonnenkollektoren, Notstromaggregat für temperaturgesteuerte Lagerräume

Betriebsbeginn: Donnerstag, 15. Juli 2021

Website von Nippon Express: http://www.nipponexpress.com/

Offizielle LinkedIn-Seite: NIPPON EXPRESS GROUP

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

Original-Content von: NIPPON EXPRESS CO., LTD., übermittelt durch news aktuell