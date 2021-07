NIPPON EXPRESS CO., LTD.

Nippon Express Frankreich erwirbt GDP-Zertifizierung für firmeneigenes Lager in der Nähe des Pariser Flughafens Charles de Gaulle

Tokio (ots/PRNewswire)

Nippon Express France, S.A.S. (im Folgenden "NE France"), eine lokale Tochtergesellschaft von Nippon Express Co., Ltd. hat mit Wirkung vom 19. Mai von der Zertifizierungsstelle Bureau Veritas Certification France die Zertifizierung nach Good Distribution Practice (GDP) für Luft- und LKW-Frachttransporte (einschließlich vorübergehender Lagerungsdienste) in einem firmeneigenen Lager auf dem Gelände des Pariser Flughafens Charles de Gaulle erhalten und damit die Einhaltung der GDP-Standards für die ordnungsgemäße Distribution von Arzneimitteln nachgewiesen.

Logo:

Foto 1: Äußere Ansicht des Lagers

Foto 2: Temperaturgeregelte Einrichtungen



In Frankreich sind sowohl weltberühmte Pharmariesen als auch zahlreiche prominente pharmazeutische Forschungseinrichtungen ansässig. So ist es natürlich eine Basis für die Entwicklung und Herstellung von pharmazeutischen Produkten geworden.

Die temperaturgesteuerten Einrichtungen von NE France (Gesamtfläche: 100 m2), die ausgestattet sind, um Temperaturbereiche von 2 - 8 °C (gekühlt) und 15 - 25 °C (fest) innerhalb des firmeneigenen Lagers aufrechtzuerhalten, ermöglicht es dem Unternehmen, die Logistikbedürfnisse von Kunden aus der pharmazeutischen Industrie zu erfüllen, indem es temporäre Lagerungsdienste, die diese Einrichtungen nutzen, mit den temperaturgesteuerten internationalen Transportdiensten von Nippon Express kombiniert.

Nippon Express wird seine Dienstleistungen weiter ausbauen, um den immer anspruchsvolleren und vielfältigeren Anforderungen an die Pharmalogistik gerecht zu werden, und seine Bemühungen für die Pharmaindustrie verstärken, die in seinem aktuellen Geschäftsplan als Schwerpunktbranche positioniert ist.

- Name und Adresse der Niederlassung

Name: Roissy Warehouse, Nippon Express France, S.A.S.

Adresse: 1 Rue du Chapelier B.P. 18177, 95702 Roissy C.D.G. CEDEX, France

