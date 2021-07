NIPPON EXPRESS CO., LTD.

Nippon Express nimmt Betrieb in der Slowakei auf

Tokio (ots/PRNewswire)

Die Nippon Express (Deutschland) GmbH (im Folgenden "NE Deutschland"), eine Tochtergesellschaft der Nippon Express Co., Ltd., hat am Dienstag, 1. Juni, eine Niederlassung in der slowakischen Hauptstadt Bratislava eröffnet.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202106256764-O1-6Tv78k77

Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202106256764/_prw_PI3fl_Jo6BXi57.jpg

Landkarte: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202106256764/_prw_PI2fl_8rrag1eH.jpg

Die Slowakei befindet sich im Herzen Europas und verfügt über eine florierende Automobil-, Elektrogeräte und Komponentenherstellungsindustrie. Nachdem sie in den letzten Jahren eine Wachstumsrate von 3 - 4 % verzeichnet hat, wird sie in Zukunft voraussichtlich ein starkes Wirtschaftswachstum verzeichnen.

Mit der Eröffnung eines eigenen Standorts in der Slowakei will NE Deutschland den Umsatz der dort tätigen Unternehmen steigern und ein breiteres Spektrum an Logistikdienstleistungen anbieten. Das Unternehmen wird zudem daran arbeiten, das Beschaffungslogistik-Geschäft von Zulieferern und anderen Unternehmen der Automobilindustrie zu erwerben.

Nippon Express wird die neue Niederlassung in Bratislava nutzen, um seine logistischen Dienstleistungen in Mittel- und Osteuropa zu verbessern und den Bedarf an diversifizierter Logistik auf der ganzen Welt weiter zu decken.

- Tätigkeitsbereich

Spedition (Luft/See/Schiene), Lagerung/Lieferung und Umzüge

- Profil des Geschäftsstandorts Name: Nippon Express (Deutschland) GmbH Niederlassung Bratislava Adresse: Laurinska 12, 811 01 Bratislava, Slowakei Telefon: +421 914 223 326

Website von Nippon Express: http://www.nipponexpress.com/

Offizielle LinkedIn-Seite: NIPPON EXPRESS GROUP

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

Original-Content von: NIPPON EXPRESS CO., LTD., übermittelt durch news aktuell