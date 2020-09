NIPPON EXPRESS CO., LTD.

Nippon Express USA erlangt GDP-Zertifizierung für Lagerhaus in Chicago

Tokio (ots/PRNewswire)

- NEX Pharma Solutions-Chicago nimmt als temperaturgeführte Einrichtung für das Handling pharmazeutischer Produkte den Betrieb auf -

Nippon Express USA, Inc. (nachstehend "NE USA" genannt), eine lokale Tochtergesellschaft von Nippon Express Co., Ltd. mit Stammsitz in Tokio, hat kürzlich in seinem Lagerhaus nahe dem Flughafen Chicago O'Hare "NEX Pharma Solutions-Chicago" eröffnet - eine temperaturgeführte Einrichtung, die auf medizinische und pharmazeutische Produkte spezialisiert ist. Auch hat es für die Einrichtung, die am Dienstag, den 01. September ihren Betrieb aufnahm, die GDP-Zertifizierung erlangt.

Im mittleren Westen (darunter Chicago) und Nordosten der USA sind zahlreiche pharmazeutische und medizintechnische Unternehmen ansässig, und es wird erwartet, dass diese Regionen eine steigende Nachfrage nach entsprechenden Logistikdiensten verzeichnen werden. Der Standort von NE USA in Chicago bildet den größten Knotenpunkt des Unternehmens für Luftfracht; einen Gateway regelmäßiger LKW-Beförderungen von Fracht, die am Flughafen Chicago O'Hare ankommt, zu Firmenstandorten in anderen Staaten des mittleren Westens - mit Auslieferungen schon ab dem darauffolgenden Morgen.

Am 01. September schloss NE USA die notwendigen Verfahren ab, um MD Logistics LLC und MD Express LLC - beides US-Firmen, die auf Logistikfunktionen für medizinische und pharmazeutische Produkte spezialisiert sind - zu Tochtergesellschaften zu machen. Die Firmen verfügen über vier Lagerhäuser im benachbarten Indiana sowie ein Lagerhaus in Nevada (Gesamtfläche von zirka 93.000 Quadratmetern bzw. 1.000.000 Quadratfuß), die Lagerung, Vertriebsabwicklung und landesweite Lieferdienste anbieten. Durch ihren Anschluss an den neu aufgewerteten Knotenpunkt in Chicago lassen sich diese Lagerhäuser mit Übersee-Operationen verknüpfen. Gleichzeitig kann man die für medizinische und pharmazeutische Produkte angemessene Transportqualität aufrechterhalten.

Für das Handling pharmazeutischer Produkte ist es weltweit erforderlich, die "Good Distribution Practice" (GDP) und andere Qualitätsstandards strikt einzuhalten. Auch verlangen Kunden, dass im Hinblick auf die Temperaturführung während des Transport und der Lagerung immer höhere Qualitätsstandards eingehalten werden. Die neue Einrichtung NEX Pharma Solutions-Chicago wird NE USA in die Lage versetzen, sichere und hochwertige temperaturgeführte Transportdienste anzubieten und mit GDP-konformen Einrichtungen und operativen Systemen die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

