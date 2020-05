NIPPON EXPRESS CO., LTD.

Nippon Express (UK) erhält WDA- und GDP-Zertifizierung für Firmenlager in der Nähe des Flughafens London Heathrow

Nippon Express (UK) Co., Ltd. (nachfolgend "NEUK"), ein lokales Tochterunternehmen des in Tokio ansässigen Unternehmens Nippon Express Co., Ltd, hat mit Wirkung vom Mittwoch, 15. April offiziell die WDA (Wholesale Distribution Authorisation)- und GDP (Good Distribution Practice)-Zertifizierung für sein Lager in der Nähe des Flughafens London Heathrow erhalten. Die beiden Zertifizierungen bestätigen, dass die Einrichtung die von der medizinischen Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel in Großbritannien MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) festgelegten Standards für die ordnungsgemäße Distribution von Arzneimitteln erfüllt.

In Großbritannien sind weltweit führende pharmazeutische Unternehmen und zahlreiche kleine und mittelständische biopharmazeutische Firmen sowie Universitäten und Forschungseinrichtungen von Weltrang zuhause. Das Land ist damit zu einem wichtigen Entwicklungs- und Produktionsstandort für Arzneimittel geworden.

In diesem Lager von NEUK wurde vor kurzem eine klimatisierte Einrichtung installiert, die eine temperaturkontrollierte Lagerung in drei Bereichen bietet: gefroren (-18C), gekühlt (2C-8C) und Raumtemperatur (15C-25C). NEUK wird die temporäre Lagerhaltung in dieser Einrichtung mit den temperaturkontrollierten internationalen Transportdienstleistungen von Nippon Express kombinieren, um den logistischen Anforderungen der Kunden in der pharmazeutischen Industrie gerecht zu werden.

Nippon Express wird seine Dienstleistungen auch weiterhin ausbauen, um die zunehmend ausgefeilter und differenzierter werdenden Bedürfnisse im Zusammenhang mit Arzneimitteln zu erfüllen, und seine Anstrengungen im Interesse der pharmazeutischen Industrie, die in seinem Managementplan als prioritäre Branche positioniert ist, weiter verstärken.

Profil der Einrichtung Name: Nippon Express (UK) Ltd. London Branch Temperature Controlled Hub Adresse: Heathrow 360, 2 Millington Road, Hayes, Middlesex UB3 4AZ, UK

