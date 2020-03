NIPPON EXPRESS CO., LTD.

Nippon Express Ostasien führt BCP-Lösungen in Antwort auf logistische Einschränkungen ein, die aufgrund des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus auferlegt wurden

Tokio (ots/PRNewswire)

Die für den ostasiatischen Raum zuständige Abteilung von Nippon Express Co., Ltd. hat mit der Bereitstellung von BCP-Lösungen begonnen, die umfassende Transportmöglichkeiten nutzen, um mit den zahlreichen Einschränkungen zurechtzukommen, denen sich logistische Abwicklungen seit Beginn des neuartigen Coronavirus in China gegenübersehen.

Die Verbreitung neuer Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus hat die Logistik in China erheblich beeinträchtigt, da Flüge ins und aus dem Land sowie Inlandsflüge deutlich reduziert wurden, der LKW-Verkehr zwischen Provinzen/Städten an einschränkende Bedingungen geknüpft ist und die Ent- bzw. Aufladung von Frachtgütern an internationalen Zugbahnhöfen innerhalb Chinas Restriktionen unterliegt.

Auf Wunsch seiner Kunden stellt Nippon Express BCP-Lösungen in Form von Ausweichrouten sowie der Nutzung bzw. Kombination unterschiedlicher Transportmöglichkeiten bereit, sodass Kunden ihren Geschäftsbetrieb fortsetzen können.

1. "SEA&AIR Service from China to Europe via Japan" ("See-/Luftfrachtservice von China nach Europa über Japan") https://kyodonewsprwire.jp/attach/202003178120-O1-zn68ujnA.pdf 2. "Collaborative Service with China-Europe and China Domestic Railways" ("Kollaborative Dienste mit Zugstrecken von China nach Europa sowie inländischem Zugverkehr in China") https://kyodonewsprwire.jp/attach/202003178120-O2-6tmR26JZ.pdf 3. "SEA&RAIL Service to/from Inland China Utilizing New International Land-Sea Trade Corridor (Eastbound Corridor, Southbound Corridor)" ("See-/Zugfrachtdienste nach/aus Inland-China durch Nutzung des neuen internationalen Land-See-Handelskorridors") https://kyodonewsprwire.jp/attach/202003178120-O3-rfJqCdI0.pdf 4. "Service Utilizing Coastal Shipping Between Coastal Cities" ("Dienstleistungsnutzender Küstenverkehr zwischen Küstenstädten") https://kyodonewsprwire.jp/attach/202003178120-O4-1EqFBwBv.pdf

Nippon Express bleibt weiterhin dem Ziel verpflichtet, als globales Logistikunternehmen durch Logistik einen positven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

